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Зачем и почему: в России хотят приравнять электронные сигареты к обычным

, ИА "Амител"
Минпромторг предложил приравнять все виды электронных сигарет к обычным. Что это изменит?


Минпромторг РФ подготовил законопроект, согласно которому электронные сигареты приравниваются к обычным. Зачем нужна эта инициатива, что она должна изменить и правда ли, что электронные сигареты так же вредны, как и обычный табак, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто и зачем это предложил?

С этой инициативой выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Минпромторг подготовил законопроект "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака".

Цель законопроекта — оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, которые предназначены для потребления никотина.

"В связи с тем, что на данный момент отсутствует регулирование данной категории, к ней имеют доступ несовершеннолетние, поэтому законопроект устанавливает запрет и ответственность за продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления несовершеннолетним, а также за их вовлечение в процесс использования этой продукции", — сказано в пояснительной записке.

2
А что сейчас?

Сегодня в России продажа и использование электронных сигарет не урегулированы законодательством. Однако с подобной инициативой ранее выступало Министерство здравоохранения.

Производители и продавцы электронных сигарет, жидкостей и изделий из нагреваемого табака подписывают декларацию добросовестных участников рынка никотиносодержащей продукции для ограждения несовершеннолетних от употребления табака в России.

3
Что изменится, если законопроект вступит в силу?

Электронные устройства для потребления никотина запретят продавать несовершеннолетним. Так же, как и обычный табак.

Будут предусмотрены ограничения на рекламу и кадры с курением в фильмах и сериалах. Нельзя будет продавать системы доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема (для разных типов ограничение от 3 до 10 миллилитров). Максимальный объем флакона никотиносодержащей жидкости — 30 миллилитров.

4
Где запретят курить электронные сигареты?

Предлагается запретить потребление никотина в следующих местах:

- в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями органов по делам молодежи, в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;

- в помещениях учреждений культуры;

- на объектах спорта;

- в помещениях медицинских организаций;

- на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения;

- на детских площадках;

- в лифтах многоквартирных домов.

Использование электронных устройств разрешается в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции.

5
Когда законопроект может вступить в силу?
В проекте закона сказано, что ФЗ должен вступить в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
6
Электронные сигареты действительно так же опасны, как и обычные?

Врачи говорят, что да. Некоторые медики утверждают, что они даже опаснее обычных, так как вред электронных устройств для потребления никотина до конца не изучен.

Легкие человека не предназначены для вдыхания дыма или паров. Это вредит здоровью. Кроме того, в паре электронных сигарет содержатся альдегиды. Это химические соединения, канцерогены. Они провоцируют рак. Ароматические добавки только ускоряют всасывание никотина в кровь и тем самым усиливают его поражающее действие.

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Комментарии

30.01.2018 12:53
- гость -

надо ввести экологический сбор с курильщиков)

0  1
30.01.2018 13:05
- гость -

"Цель законопроекта —" заставить электронных курильщиков платить акциз!

1  0
30.01.2018 14:45
Андраник Карленович

Давно говорил - у нас всегда, сначала разрешат, а потом разбираются... Сколько народу попортили себе здоровье, пока наши УМЫ не решили, что это вредно?

0  0
30.01.2018 15:08
Сашка

Очередная заказуха табачного лобби на весь.

0  0
30.01.2018 15:34
djusha67

Нет предела идиотизму...Никто до сих пор не доказал вред сигарет натуральных, а взялись уже за ингаляторы...А пластыри никотиновые не запретили еще? Но самое смешное даже не это...Если я буду безникотиновыми смесями дымить, это тоже подпадает под этот бред?

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