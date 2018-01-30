Что будет, если гражданин откажется пускать в квартиру сотрудников Горэлектросети, пришедших проверять прибор учета, и как часто специалисты БГЭС имеют право проводить проверку, интересуется читатель ИА "Амител" *.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Проверки могут осуществляться не чаще одного раза в три месяца и не реже одного раза в шесть месяцев. Вы обязаны допустить сотрудника нашей компании к прибору учета. В противном случае будет составлен акт недопуска, а начисления за потребленную электроэнергию вам произведут по нормативу с учетом повышающего коэффициента 50%.

* Вопрос поступил в редакцию Amic.ru в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС. Напомним, в рамках таких онлайн-конференций читатели портала могут задать любой вопрос по деятельности Горэлектросети ее руководителю. Следующая онлайн-конференция состоится 31 января.