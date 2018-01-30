Что будет, если гражданин откажется пускать в квартиру сотрудников Горэлектросети, пришедших проверять прибор учета, и как часто специалисты БГЭС имеют право проводить проверку, интересуется читатель ИА "Амител" *.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Проверки могут осуществляться не чаще одного раза в три месяца и не реже одного раза в шесть месяцев. Вы обязаны допустить сотрудника нашей компании к прибору учета. В противном случае будет составлен акт недопуска, а начисления за потребленную электроэнергию вам произведут по нормативу с учетом повышающего коэффициента 50%.
* Вопрос поступил в редакцию Amic.ru в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС. Напомним, в рамках таких онлайн-конференций читатели портала могут задать любой вопрос по деятельности Горэлектросети ее руководителю. Следующая онлайн-конференция состоится 31 января.
Комментарии
В противном случае будет составлен акт недопуска, а начисления за потребленную электроэнергию вам произведут по нормативу с учетом повышающего коэффициента 50%.///////////// Основания?
30.01.2018 13:50
Санёк
Какие основания, если это сказал сам генеральный директор БГЭС Иван Василиади!
главное запомните СЛЕДИТЕ за РУКАМИ контролера !!!! не отходите ни на шаг! эти уроды всегда норовят сорвать пломбу и выписать предписание за самовольный срыв пломбы+ предписание и штраф потом... фиг докажешь что ты не верблюд будьте бдительны
А мне интересно, почему при продаже квартиры справка об отсутствии задолженности стоит 300р? Бумага золотая или чернила с алмазной крошкой?
14-01++++++!!!!! Тоже такое было, причем лично видел и я и жена, как он ее срывал. Но ниче не докажешь.
по секрету это внутренний документ можно обойтись без нее у нас половина сделок без этой справки идет
остановлением Правительства РФ "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" от 26.12.2016 г. № 1498 внесены изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее – Правила).
В соответствии с пп. "ж" п. 34 Правил потребитель обязан допускать исполнителя в занимаемое жилое помещение или домовладение для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 3 месяца.
Дата и время для обеспечения доступа в жилое помещение или домовладение указывается исполнителем в извещении о проведении проверки, которое направляется потребителю не позднее 14 дней до даты проведения проверки. Если потребитель не может обеспечить допуск исполнителя в занимаемое им жилое помещение или домовладение по причине временного отсутствия в указанные в извещении дату и время, потребитель обязан сообщить исполнителю об этом в срок не позднее 2 дней до даты, указанной в извещении, с указанием иных возможных даты (дат) и времени допуска для проведения проверки, удобных для потребителя. При этом предложенная потребителем дата проверки не может быть ранее 2 дней с даты поступления данного предложения от потребителя, и позднее 3 дней с даты, указанной в извещении исполнителя о проведении проверки.
Но ниче не докажешь. однажды так же попались на второй раз соседка была свидетелем рядом стояла .. он помыкалса - потыркался - видит с двумя не совладать не получилось у него
но не чаще 1 раза в 3 месяца.
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Шесть лет контролёра не видел. Да и зачем им ходить, у них общедомовой счетчик есть, они свои деньги всяко получат.
30.01.2018 14:01
- гость -
главное запомните СЛЕДИТЕ за РУКАМИ контролера !!!! не отходите ни на шаг! эти уроды всегда норовят сорвать пломбу и выписать предписание за самовольный срыв пломбы+ предписание и штраф потом... фиг докажешь что ты не верблюд будьте бдительны
И у нас так же было. Нагло на трёхфазнике расшатал пломбу и заявил, что она нарушена.
хоть на видео снимай с понятыми и ментами