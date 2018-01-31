Подарочный сертификат, пожалуй, самый "безопасный" вид подарка. Человек самостоятельно выберет в магазине то, что ему нравится, за счет дарителя. Однако и здесь бывают исключения. Например, когда девушке вручают подарочную карту в магазин для рыбалки или мужчине презентуют сертификат в отдел женских сумок. Можно ли вернуть сертификат продавцам и получить за него деньги и что делать, если товар, который вы по нему приобрели, оказался бракованным? Ответы в материале портала Amic.ru.
Это карта, которая позволяет совершить покупку в конкретном магазине или торговой сети, а также воспользоваться услугами определенного салона. Также это может быть сертификат на прыжок с парашютом, ужин в ресторане и так далее. Сумма сертификата может быть разной. Большей популярностью пользуются карты номиналом от 3 до 5 тысяч рублей.
Нет, это нарушает закон "О защите прав потребителей".
Сертификат — это документ предварительной купли-продажи. Компания обязуется предоставить его обладателю товар или услугу по стоимости, указанной в нем. Таким образом, получается, что покупатель заключает договор, который всегда можно расторгнуть законодательно.
Да, можно. Чтобы получить деньги, придется воспользоваться подарочной картой.
Дело в том, что закон позволяет покупателю вернуть непродовольственный товар в магазин, но при условии, если с момента покупки прошло не более 14 дней. Отсчет начинается со следующего дня после приобретения товара. Для возврата вещи достаточно заявить, что она не подходит. Причины могут быть разными. Допустим, не нравится цвет, не подходит по размеру или фасону. Магазин обязан вернуть покупателю стоимость товара. Еще раз: клиенту должны вернуть стоимость вещи деньгами, а не сертификатом.
Однако помните, что не все вещи можно вернуть. Возврату и обмену не подлежит косметика, нижнее белье, ювелирные украшения и так далее.
Есть. Если у вас сертификат на получение каких-либо услуг, например, подарочная карта в салон красоты. По закону клиент может отказаться от услуги в любой момент, даже если внесена полная предоплата.
Однако исполнитель вправе потребовать компенсацию издержек. Здесь имеются в виду фактические расходы, которые понесет компания. Важно, что ущерб салон должен подтвердить документально.
Что делать, если магазин отказывается возвращать стоимость сертификата?
Если магазин не хочет возвращать деньги за сертификат, то пишите претензию. Строгой формы нет. Но желательно указать следующую информацию:
- Реквизиты продавца и покупателя;
- Причину возврата. Необходимо прописать, почему вы не можете воспользоваться подарочной картой. Например, сертификат просрочен, нет подходящих товаров.
- Требования к продавцу. Вы должны указать, что вы хотите: получить деньги или обменять товар, который приобрели с помощью сертификата.
- По возможности перечислите документы, которые можете приложить к заявлению. Например, данные банковской карты, если покупка была совершена по безналичному расчету. Или чек.
- Укажите срок, в течение которого владелец сертификата по закону имеет право получить ответ от продавца.
Претензию можно передать заказным письмом с уведомлением или отдать лично в магазине.
Да, можете. По закону, если клиент совершает покупку стоимостью меньше, чем сумма, указанная на карте, продавец обязан дать сдачу. Если продавец отказывается возвращать разницу в цене, то необходимо написать претензию, где акцентировать внимание на неосновательном обогащении фирмы.
Если продавец говорит, что сертификат просрочен, то знайте, по закону вы имеете право на возврат средств. И срок действия карты — это недостаточное основание для удержания денег продавцом. Магазин обязан вернуть средства.
Помните, что закон на стороне клиента.
Комментарии
Полезная информация! Спасибо!