Можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат?

Да, можно. Чтобы получить деньги, придется воспользоваться подарочной картой.

Дело в том, что закон позволяет покупателю вернуть непродовольственный товар в магазин, но при условии, если с момента покупки прошло не более 14 дней. Отсчет начинается со следующего дня после приобретения товара. Для возврата вещи достаточно заявить, что она не подходит. Причины могут быть разными. Допустим, не нравится цвет, не подходит по размеру или фасону. Магазин обязан вернуть покупателю стоимость товара. Еще раз: клиенту должны вернуть стоимость вещи деньгами, а не сертификатом.

Однако помните, что не все вещи можно вернуть. Возврату и обмену не подлежит косметика, нижнее белье, ювелирные украшения и так далее.