С 1 февраля 2018 года школы Барнаула начнут принимать документы детей, поступающих в первый класс. Серьезным новшеством этого года стало внедрение электронной записи, которая позволяет родителю записать ребенка в школу, не тратя нервы и время в длинной очереди. Рассказываем, как в 2018 году можно воспользоваться этой формой, чтобы записать ребенка в первый класс.
Обратите внимание, что с 1 февраля в школы принимаются заявления только о приеме детей, имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании на закрепленной за школой территории. Подать документы в школу не по месту жительства можно будет с 1 июля по 5 сентября, если в этом учебном заведении еще останутся места.
Для подтверждения учетной записи родителя нужно:
1. Заполнить личные данные родителя в своем профиле Единого портала госуслуг. Это СНИЛС и паспортные данные.
2. Дождаться автоматической проверки личных данных.
3. Подтвердить личность, обратившись в один из Центров обслуживания пользователей. Узнать адреса этих центров можно на портале госуслуг.
Все довольно просто. Чтобы подать заявление в электронном виде о записи ребенка в первый класс, нужно:
- Перейти по ссылке https://eso.edu22.info;
- Выбрать в списке свой муниципалитет;
- Нажать на баннер "Регистрация в первый класс на будущий учебный год";
- Ввести логин и пароль подтвержденной учетной записи на Едином портале госуслуг;
- На открывшейся странице заполнить все поля,
- Выбрать школу и класс;
- Прикрепить электронные образцы необходимых документов,
- Проверить корректность данных и нажать "отправить".
Важно: запомните, а еще лучше запишите номер заявления — вам придется самостоятельно по этому номеру отслеживать статус вашего обращения.
Какие документы нужны для зачисления ребенка в первый класс?
Все традиционно. Нужны:
- документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий родство заявителя;
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за школой территории.
Далее в течение семи рабочих дней школа будет рассматривать ваше заявление и проверять предоставленные данные по базе МВД.
Имейте в виду: если вы не предоставили все необходимые документы для зачисления, ваше заявление аннулируется.
После проверки сведений школа принимает решение о зачислении ребенка или об отказе в зачислении.
Статус заявления необходимо отслеживать самостоятельно.
В случае положительного решения школа свяжется с родителем, подавшим заявление, и пригласит для дальнейшего оформления документов.
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