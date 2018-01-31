Я все сделал. Как теперь мне подать заявление о записи ребенка в первый класс?

Все довольно просто. Чтобы подать заявление в электронном виде о записи ребенка в первый класс, нужно:

- Перейти по ссылке https://eso.edu22.info;

- Выбрать в списке свой муниципалитет;

- Нажать на баннер "Регистрация в первый класс на будущий учебный год";

- Ввести логин и пароль подтвержденной учетной записи на Едином портале госуслуг;

- На открывшейся странице заполнить все поля,

- Выбрать школу и класс;

- Прикрепить электронные образцы необходимых документов,

- Проверить корректность данных и нажать "отправить".

Важно: запомните, а еще лучше запишите номер заявления — вам придется самостоятельно по этому номеру отслеживать статус вашего обращения.