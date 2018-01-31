Февраль любят не только за то, что это последний месяц зимы, но и за то, что в нем всего 28 дней. Еще одна причина радоваться наступлению февраля – дополнительный выходной в честь государственного праздника – Дня защитника Отечества. Рассказываем, как будем отдыхать на 23 февраля.
В 2018 году на День защитника Отечества россияне отдыхают три дня: 23, 24 и 25 февраля. Праздник выпадает на пятницу, поэтому всех жителей страны ждут длинные выходные.
Также в феврале отмечают День зимних видов спорта в России (7 февраля), День памяти Александра Пушкина (10 февраля), Международный день родного языка (21 февраля). Также в феврале празднуется Масленица (масленичная неделя начинается 12 февраля), Сретение Господне (12.02), а 19-го числа начинается Великий пост.
Также на февраль выпадают и памятные даты. Однако только 23 февраля является государственным праздником и официальным выходным днём.
Комментарии
Отечество в руках людей из списка, которые защитников отечества оставили в СССР и в нищете...
В 2018 году на День защитника Отечества россияне отдыхают три дня: 23, 24 и 26 февраля.
умом Россию не понять!
ну допустим ура