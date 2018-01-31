Какие еще праздники отмечаются в феврале?

Также в феврале отмечают День зимних видов спорта в России (7 февраля), День памяти Александра Пушкина (10 февраля), Международный день родного языка (21 февраля). Также в феврале празднуется Масленица (масленичная неделя начинается 12 февраля), Сретение Господне (12.02), а 19-го числа начинается Великий пост.

Также на февраль выпадают и памятные даты. Однако только 23 февраля является государственным праздником и официальным выходным днём.