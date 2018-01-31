Что будет видно во время затмения?

Луна приобретет красноватый цвет. Во время полной фазы данного затмения произойдёт соединение Луны и углеродной звезды X Рака. Большинство углеродных звёзд при наблюдении в телескоп выглядят красными и оранжевыми. Поэтому данное соединение — Луны красного цвета и углеродной звезды — может выглядеть весьма впечатляющим.

Судя по установившейся в крае ясной погоде, наблюдать затмение можно будет и невооруженным глазом. Так что и тут жителям региона везет.