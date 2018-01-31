Фото: timeanddate.com
Полное лунное затмение произойдет вечером 31 января — жителям Алтайского края на этот раз повезло, поскольку они смогут наблюдать этот процесс в полной мере. О том, когда следует смотреть на небо, чтобы не пропустить космическое зрелище, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-Ответ".
Луна приобретет красноватый цвет. Во время полной фазы данного затмения произойдёт соединение Луны и углеродной звезды X Рака. Большинство углеродных звёзд при наблюдении в телескоп выглядят красными и оранжевыми. Поэтому данное соединение — Луны красного цвета и углеродной звезды — может выглядеть весьма впечатляющим.
Судя по установившейся в крае ясной погоде, наблюдать затмение можно будет и невооруженным глазом. Так что и тут жителям региона везет.
Да! Всего в системе Земля-Луна-Солнце в этом году будет три частных солнечных (февраль, июль и август) и два полных лунных затмения (январь и июль).
В Барнауле еще одно полное лунное затмение можно будет наблюдать в ночь на 28 июля в 02:22 по местному времени. Кроме того, горожане смогут насладиться частным солнечным затмением 11 августа в 16:47 по местному времени.
Комментарии
классненько
потирая ручкихоть тут телескоп пригодиться
31.01.2018 11:54
- гость -
классненько потирая ручки хоть тут телескоп пригодиться
Ь тут, правда, совсем не пригодиТСя
зануда плохо кончает
июльское затмение тоже будет хорошо видно из-за полнолуния, только от погоды все зависит
Уже красная висит. Красиво!
А у меня почему-то серая. Повесьте как у всех, красную!
время 19-20 уже закрыто почти половина...
Идет! Красота!
Красота, видно отчетливо!!! Томск
Зрелище необычайной красоты.Я восторге(хотя вижу это не первый раз за свою жизнь)
будет классно
В Башкирии тоже видно но она серая.
31.01.2018 18:56
- гость -
Уже красная висит. Красиво!
Вы перебухали.) Краснота от разорванных капилляров.)))
Обычное затмение.) Никакой крови не было.
никакой особой красоты не заметил