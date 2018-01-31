Минфин США составил "кремлевский доклад". В документе приведен список фамилий 210 россиян, против которых Америка может ввести санкции. Рассказываем, что такое "кремлевский список", кто в него попал и почему.
В документе перечислены фамилии 210 россиян. Это чиновники, парламентарии и "олигархи". "Олигархами" называют тех, чей капитал составляет более миллиарда долларов. Таких оказалось 96 человек. В основном это участники российского списка Forbes.
Чиновников и парламентариев в списке чуть больше половины — 114 человек, остальные 96 — миллиардеры.
Мы не будем перечислять все 210 фамилий. Скажем, что в списке значится глава администрации президента Антон Вайно, его замы: Сергей Кириенко, Алексей Громов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Владислав Сурков.
Также в списке премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель Сбербанка Герман Греф, глава ФСБ Александр Бортников.
Среди всем известных фамилий есть и мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генпрокурор России Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Олигархи, которые попали в "кремлевский список": Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Сулейман Керимов, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Аркадий Волож, Михаил Прохоров и другие.
Полный список можно посмотреть по ссылке.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети написал, что в "кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны.
"Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории. Подобные меры не раскалывают, а объединяют. Приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы", — написал Собянин.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook высказался, что "первое ознакомление с "американским списком", переданным вчера Минфином в Конгресс, создаёт (во всяком случае, в его "политической" части) устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник. Там все без исключения "по списку" из всех "по списку" руководящих российских структур".
Комментарии
В США так боятся Путина, что гордость за страну берет! Странно, что у них на выборах не "Единая Россия" победила
Публикация "Кремлевского списка" приведет к новым санкциям против России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на заседании банковского комитета конгресса.
Так он ответил на вопрос о том, когда администрация намерена предпринимать меры в отношении тех, кто попал в список.
"Предложения по санкциям — беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это так, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из упомянутых в этом докладе", — сказал Мнучин.
Он добавил, что санкции станут следствием закрытой части доклада, в которой более сотни страниц. По словам Мнучина, его ведомство с нетерпением ждет, что конгресс рассекретит этот раздел
Президент России назвал недружественным шагом появление подготовленного Минфином США перечня.
При этом он пошутил по поводу того, что в списке не оказалось его самого. Интересно, , что в этих списках так же нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей.
Это наглядно свидетельствует, что США рассматривают этих людей и некоторых других, не вошедших в список, если не как своих представителей, то как своих союзников в России. В общем-то, это должно получить должную оценку в России.
В США так боятся Путина, что гордость за страну берет!—так боятся что мы в их экономику млрд долларов вкладываем а не они в нашу !!!
Общее состояние российскихбизнесменов из "кремлевского доклада", опубликованного министерством финансов США достигает почти $400 млрд. Это треть российского ВВП.
После публикации "кремлевского доклада" некоторые российские миллиардеры, оказавшиеся в списке, потеряли часть своих капиталов в течение нескольких часов. Forbes отслеживает динамику в онлайн-режиме.
Русская служба Биби-с и выяснила, кто понес наибольшие потери, а кто, напротив, увеличил состояние.
Наиболее заметные потери, согласно расчетам сайта Форбс, понес совладелец нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, потерявший к 18:40 мск 241 млн долларов из своего состояния в 16,4 млрд. Его состояние фактически снизилось на 1,4%.
Еще один акционер "Лукойла" и вице-президент компании Леонид Федун во вторник потерял 103 млн долларов.
Около 222 млн долларов к 18:40 мск потерял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.
Еще одним лидером по потерям стал Сулейман Керимов, чья семья является акционером "Полюс Золота". Его состояние во вторник снизилось на 129 млн долларов.
Ряд фигурантов "кремлевского доклада" во вторник увеличили свое состояние.
В лидерах оказался Сергей Галицкий, владелец торговой сети "Магнит". Его состояние выросло во вторник на 145 млн долларов до 4,4 млрд.
Это список тех, кого русофобы не любят и кто кормушку за бугор вывозить не может
президенту прикрываться народом за делишки своих друзей по кооперативу. 20 миллионов за чертой бедности ,как никак.
Зачем теперь выбирать к кормушке людей, которые могут свободно вывозить эту кормушку за бугор, если есть список лиц, которые не могут эту кормушку за бугор вывозить
Странно, что обзорный информационный доклад о России вызывает столь бурную реакцию. На РБК сказали, что готовятся ещё несколько докладов, в том числе по отмыванию денег за рубежом. Вот в тех будет конкретика
да ладно, Греф вкладывал то в капитализацию украинских дочек деньги, то в капитализацию английских и американских дочек. Все для них родимых, а они его в санкции как богатея миллиардника, что то тут не вяжется. Хотя если смотреть не на слова, а по существу, то богатые богатеют от санкций, а народ нищает.
Так что по правде, санкции против народа, против нас с вами, под красивой сказкой о богачах.
Собянин считает что в списке элита страны и это символично - жулики и воры в России это элита...
Они хотят Путина поссорить с бизнес-элитой. Допустим они поссорились и все эти ребята переметнулись к Навальному. А чем нам это лучше? Ребята те же. Только им уже можно будет свои бабки за рубеж вывозить
Смотрел дежурное ток-шоу по ТВ здорово у ведущих и присутствующих эксперДов получился танец три поросенка аля-*Нам не страшен серый волк*, ну-ну!
31.01.2018 12:26
гость
Дык, в список вошли те у кого активы за бугром...
31.01.2018 12:31
- гость -
Дык, больше то не вывезут
Я понимаю попавших в список, им обидно, что пострадали за свою позицию против русофобов, но ведь и они понимают, что экономике страны лучше, что они не могут свои активы из страны вывозить. Поэтому мы вынуждены сказать, что это решение русофобов на пользу нашей экономики. Ничего личного
31.01.2018 12:31
- гость -
намеренно врете или ошибаетесь?
31.01.2018 12:32
гость
Дык, больше то не вывезут
еще как вывезут
Я тоже против русофобов, но в данном случае ребята находятся у кормушки и не могут эту кормушку за бугор вывозить, так это же хорошо? Ничего личного
Прогнившая насквозь единая россия. У истоков которой состоял мэр Москвы Лужков. Теперь Лужков, как и все прихлебатели у этой паразитической партии, награбив, купив все то что им заблагорассудится. Живут и будут дальше грабить. Садить своих детей(выучившихся за бугром), на свои ворованные акции. А Ты Народ России, так и дальше хлопай в ладошки и ушами г. Путину!!!
31.01.2018 12:34
- гость -
Ну если к Навальному переметнутся, вывезут
31.01.2018 12:33
- гость -
А что не так? Их бабки за рубежом будут арестовывать, они активы выводить не смогут, что в этом плохого, не понял?
31.01.2018 12:33
- гость -
Не ошибаюсь. "В отношении фигурантов списка будут применены особые процедуры для изучения их источников дохода, собственности, капиталов в банках, акций и прочих ценных бумаг. Те же сведения будут собираться об их родственниках, супругах (в том числе бывших), детях (в том числе от прежних браков)".
И это изучение будет не в российских банках...
Да нам жалко, что они теперь будут меньше зарабатывать, но зато заработанное будет оставаться в стране
31.01.2018 12:36
гость
их бабки отберут если курс России не сменится.
То есть вы за сдачу суверенитета государства и распад России на куски?
31.01.2018 12:40
- гость -
Так это же хорошо, больше ничего из страны не вывезут. Если к Навальному не переметнутся, тогда опять вывозить можно будет
31.01.2018 12:42
- гость -
Нет, конечно. Я не против курса. Но я за то, чтобы бабки в стране оставались. А вы против?
Уважаемый не путайте понятие *зарабатывать* деньги с *сделать*, точнее с3,14....... деньги.
Что такое "кремлевский список"?
Это документ, где приведены имена 210 россиян, против которых США могут ввести санкции.
Это заказанный и проплаченный этими же "210 не россиянами" пиар ход.
В какой же мы "сказочной" стране где руководители государства вместо того чтобы заниматься развитием своей страны создают различные аналитические экспертные отделы чтобы мусолить всякую чушь, какие то непонятные "санкции"? Которые еще не введены.И всю эту клоунаду с участием главного клоуна всерьез обсуждают!
Ну неужели мы Граждане достойны терпеть этих шутов! Может уже пора их отправить осваивать "дальневосточный гектар" может мозги на место встанут!!!!
31.01.2018 12:42
- гость -
Не, мы за то, чтобы эта братва продолжала воровать и вывозить наворованное нашим врагам за бугром - С. Глазьев (помощник Президента) гордится тем, что уже вывезено 1 трлн. долларов!
31.01.2018 12:51
- гость -
Ну вот им лавочку и прикрыли. А к Навальному переметнутся, опять вывозить смогут. Неужели он их не возьмет с триллионом долларов то?
Тут все такие честные сидят, никто ни разу взятку не давал. Под взяткой я имею ввиду коробку конфет за оформление документов, коньяк какой-нибудь за помощь, гаишнику на лапу. С себя начинать надо, чтобы изменения в стране были, активные вы мои.
Экономист, специализирующийся на странах Восточной Европы, и эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Андерс Ослунд рассказал, что в своем первоначальном варианте «кремлевский доклад» должен был назвать предпринимателей и «олигархов», которые заработали свое состояние незаконным путем — при помощи контактов с Кремлем. Однако перед передачей в конгресс список был изменен, заявил он в комментарии, который опубликован на веб-сайте Атлантического совета. Ослунд был соавтором рекомендаций по составлению списка высокопоставленных чиновников и бизнесменов России, в итоге его рекомендации оказались неиспользованы администрацией.
На уточняющий вопрос корреспондента РБК о замене содержания списка Ослунд написал: «Это факт».
«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал [в «кремлевский доклад»] имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — рассказал он. «При этом данный высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет», — добавил Ослунд. Таким образом, закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA), предусматривающий ряд мер против России после «ее вмешательства в американские выборы» (Дональд Трамп подписал его в августе прошлого года), превратился в целом в «неэффективные и издевательские санкции США в отношении России», считает эксперт.​ «Подписав этот список, глава Минфина США взял на себя ответственность за это», — заключил Ослунд.
31.01.2018 12:58
- гость -
Верно, в России рыба с хвоста гниет, а эту братву трогать низя - пущай дальше страну разрушают, а вывезенные деньги вкладывают в экономику Запада!
31.01.2018 12:58
- гость -
Тут все такие честные сидят, никто ни разу взятку не давал
Какой веселый пост. Сейчас есть статья Уголовного кодекса за дачу взятки. Полагаете всех, кто тут сидит, надо пересадить?
А в интересное время мы живем. Интерес общественности сводится к каким-то символам, брендам, иллюзиям. Какой-то список ввели, кто-то отреагировал, завтра еще кто-нибудь отреагирует. Все любят (ненавидят) главного бюрократа (президента), даже не интересуясь , что он там делает. Все реагируют на слова и заявления и никому нет никакого дела до принятых указов, подписанных соглашений. Стремительно теряем реальность.
Какой веселый пост. Сейчас есть статья Уголовного кодекса за дачу взятки. Полагаете всех, кто тут сидит, надо пересадить?
____
Если бы всех, кто дает и всех, кто берет взятки хотя бы сажали, то в России бы может и не осталось тех, кто дает и берет взятки.
31.01.2018 13:09
- гость -
Так гость и написал, что все, кто на амике стопудово давали взятки. Я и спрашиваю всех, кто на амике, посадить надо? Или есть, кого можно оставить посты писать?
Трамп лишил российских либералов "крыши", выбросив за ненадобностью их чучелки на политическую помойку.
В список внесли только тех кто грабить Россию, а как ещё бороться с зажравшимися
31.01.2018 13:25
- гость -
Не все так просто. Сейчас переметнуться к Навальному и опять будут в шоколаде
31.01.2018 13:01
- гость -
Т.Е. опубликовали абсолютно левый список, а не тот, который в своем первоначальном варианте должен был назвать предпринимателей и «олигархов», которые заработали свое состояние незаконным путем — при помощи контактов с Кремлем?
Главные критерии для попадания в список – степень влияния на экономику страны и близость к главе нашего государства Владимиру Путину
То есть, меняешь близость к одному на близость у другому и выходишь из списка, правильно?
31.01.2018 13:32
гость
То есть, меняешь близость к одному на близость к другому и выходишь из списка, правильно?
Если такие будут, это будут самые..., самые..., блин, даже не знаю как их назвать. Может самые предприимчивые? Но мы же их будем знать?
Плохо, что наша элита страдает от русофобов, но список полезный, вдруг кто-нибудь из этого списка окажется где-нибудь у Навального или у Грудинина. Мы будем знать
Экономист, специализирующийся на странах Восточной Европы, и эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Андерс Ослунд рассказал, что в своем первоначальном варианте «кремлевский доклад» должен был назвать предпринимателей и «олигархов», которые заработали свое состояние незаконным путем — при помощи контактов с Кремлем. Однако перед передачей в конгресс список был изменен, заявил он в комментарии, который опубликован на веб-сайте Атлантического совета. Ослунд был соавтором рекомендаций по составлению списка высокопоставленных чиновников и бизнесменов России, в итоге его рекомендации оказались неиспользованы администрацией.
На уточняющий вопрос корреспондента РБК о замене содержания списка Ослунд написал: «Это факт».
«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал [в «кремлевский доклад»] имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — рассказал он. «При этом данный высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет», — добавил Ослунд. Таким образом, закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA), предусматривающий ряд мер против России после «ее вмешательства в американские выборы» (Дональд Трамп подписал его в августе прошлого года), превратился в целом в «неэффективные и издевательские санкции США в отношении России», считает эксперт.​ «Подписав этот список, глава Минфина США взял на себя ответственность за это», — заключил Ослунд.
3Немного аналитики по докладу.
1. В списке есть 22 человека помеченных*, это означает, что они под санкциями с 2014 г., 8 человек из команды президента, 4 бизнесмена, 6 правительство и 4 человека политики.
Для них ничего не изменилось.
2. Бизнесмены - копия списка Форбс апрель 2017 года, даже ошибки не исправили.
3. Остальное из "телефонного справочника", вычленили Кудрина, Чубайска, Набиулину, Голикову, включили общественных и политических деятелей, руководителей оборонных предприятий и предприятий с гос участием.
Вопрос, принимаем ответные зеркальные меры и, как будем общаться? Военные, политики, бизнесмены? ЛПР с обеих сторон как будут обсуждать проблемы мира? Через кого? Как работать с договорами по СНВ, по ракетам ДРМСД, ПРО и т.д. Поставки оружие на Донбасс? Ведь Южная Осетия подписала договор о дружбе с ЛДНР, е е армия влилась в ВС РФ, кто ей запретит продавать оружие за 1р на Украину. А комиссия Волкер-Сурков, е.е. работа становится незаконной? Про бизнесменов, у которых действительно недвига и деньги на Западе, да и дети в зоне действия СС-служб. Им куда деваться, деньги куда девать? Нам то не жалко, за границей от них прока все равно для страны нет, но и выбора у них нет - не вернут, бизнес в РФ потеряют и счета за бугром отберут.
Вывод - спасибо Трампу, они сделали все, чтобы ВВП победил и очистил страну от западопоклонников.
Вывод, они не оставили людям, влияющим на экономику страны, выбора
31.01.2018 15:03 - гость -
+++
-
антипутинцы в т.ч. наши доморощенные, сами того не подозревая, автоматически работают сейчас на Путина - и это правильно!
Путин: «За каждым миллиардером, внесенным в список, стоят миллионы ограбленных им россиян».
31.01.2018 15:36
- гость -
Хорошо, что эти бабки теперь за бугор вывозить нельзя. Вот если они к Навальному переметнутся опять будет можно
31.01.2018 15:43
гость
А как и когда эти бабки оказались в России, если всё идет через офшоры?
31.01.2018 15:51
- гость -
Какая разница, главное что создали проблемы и вывозить им трудней. А Навальному вывозить легче
31.01.2018 15:56
гость
Тролль?
Путин: В списке Минфина США вся администрация президента, все правительство, весь бизнес. За каждым из этих людей стоят рядовые граждане, трудовые коллективы. Всех нас, 140 миллионов человек, занесли в этот список!
Медведев: того кто не попал в список надо увольнять
Путин: ты это про кого?
Медведев: но мы конечно этого делать не будем...