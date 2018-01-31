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Что такое "кремлевский список", кто в него попал, а главное – почему

, ИА "Амител"
Минфин США представил "кремлевский доклад". Что это за документ, кто в него попал и что все это значит?


Минфин США составил "кремлевский доклад". В документе приведен список фамилий 210 россиян, против которых Америка может ввести санкции. Рассказываем, что такое "кремлевский список", кто в него попал и почему.

1
Что такое "кремлевский список"?
Это документ, где приведены имена 210 россиян, против которых США могут ввести санкции.
2
Как определяли, кого внести в "кремлевский список"?
Главные критерии для попадания в список – степень влияния на экономику страны и близость к главе нашего государства Владимиру Путину. 
3
Кто попал в список?

В документе перечислены фамилии 210 россиян. Это чиновники, парламентарии и "олигархи". "Олигархами" называют тех, чей капитал составляет более миллиарда долларов. Таких оказалось 96 человек. В основном это участники российского списка Forbes. 

Чиновников и парламентариев в списке чуть больше половины — 114 человек, остальные 96 — миллиардеры.

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4
Фамилии россиян, которые попали в "кремлевский список"

Мы не будем перечислять все 210 фамилий. Скажем, что в списке значится глава администрации президента Антон Вайно, его замы: Сергей Кириенко, Алексей Громов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Владислав Сурков.

Также в списке премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель Сбербанка Герман Греф, глава ФСБ Александр Бортников.

Среди всем известных фамилий есть и мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генпрокурор России Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Олигархи, которые попали в "кремлевский список": Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Сулейман Керимов, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Аркадий Волож, Михаил Прохоров и другие.

Полный список можно посмотреть по ссылке.

5
Позиция России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что с помощью так называемого кремлевского доклада Вашингтон пытается поссорить Путина с российской бизнес-элитой, его подготовка — "это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние", приводит его слова ТАСС.
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6
Реакция российских чиновников

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети написал, что в "кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны.

"Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории. Подобные меры не раскалывают, а объединяют. Приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы", — написал Собянин.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook высказался, что "первое ознакомление с "американским списком", переданным вчера Минфином в Конгресс, создаёт (во всяком случае, в его "политической" части) устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник. Там все без исключения "по списку" из всех "по списку" руководящих российских структур".

 

 

 

 

 


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Комментарии

31.01.2018 11:49
- гость -

В США так боятся Путина, что гордость за страну берет! Странно, что у них на выборах не "Единая Россия" победила

0  0
31.01.2018 11:49
- гость -

Публикация "Кремлевского списка" приведет к новым санкциям против России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на заседании банковского комитета конгресса.
Так он ответил на вопрос о том, когда администрация намерена предпринимать меры в отношении тех, кто попал в список.
"Предложения по санкциям — беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это так, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из упомянутых в этом докладе", — сказал Мнучин.
Он добавил, что санкции станут следствием закрытой части доклада, в которой более сотни страниц. По словам Мнучина, его ведомство с нетерпением ждет, что конгресс рассекретит этот раздел


0  0
31.01.2018 11:54
- гость -

Президент России назвал недружественным шагом появление подготовленного Минфином США перечня.

При этом он пошутил по поводу того, что в списке не оказалось его самого. Интересно, , что в этих списках так же нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей.
Это наглядно свидетельствует, что США рассматривают этих людей и некоторых других, не вошедших в список, если не как своих представителей, то как своих союзников в России. В общем-то, это должно получить должную оценку в России.

0  0
31.01.2018 12:00
- гость -

В США так боятся Путина, что гордость за страну берет!—так боятся что мы в их экономику млрд долларов вкладываем а не они в нашу !!!

0  0
31.01.2018 12:02
- гость -

Общее состояние российскихбизнесменов из "кремлевского доклада", опубликованного министерством финансов США достигает почти $400 млрд. Это треть российского ВВП.



После публикации "кремлевского доклада" некоторые российские миллиардеры, оказавшиеся в списке, потеряли часть своих капиталов в течение нескольких часов. Forbes отслеживает динамику в онлайн-режиме.
Русская служба Биби-с и выяснила, кто понес наибольшие потери, а кто, напротив, увеличил состояние.
Наиболее заметные потери, согласно расчетам сайта Форбс, понес совладелец нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, потерявший к 18:40 мск 241 млн долларов из своего состояния в 16,4 млрд. Его состояние фактически снизилось на 1,4%.
Еще один акционер "Лукойла" и вице-президент компании Леонид Федун во вторник потерял 103 млн долларов.
Около 222 млн долларов к 18:40 мск потерял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.
Еще одним лидером по потерям стал Сулейман Керимов, чья семья является акционером "Полюс Золота". Его состояние во вторник снизилось на 129 млн долларов.
Ряд фигурантов "кремлевского доклада" во вторник увеличили свое состояние.
В лидерах оказался Сергей Галицкий, владелец торговой сети "Магнит". Его состояние выросло во вторник на 145 млн долларов до 4,4 млрд.

0  0
31.01.2018 12:05
гость

Это список тех, кого русофобы не любят и кто кормушку за бугор вывозить не может

0  0
31.01.2018 12:05
Некрасиво

президенту прикрываться народом за делишки своих друзей по кооперативу. 20 миллионов за чертой бедности ,как никак.

0  0
31.01.2018 12:05
гость

Зачем теперь выбирать к кормушке людей, которые могут свободно вывозить эту кормушку за бугор, если есть список лиц, которые не могут эту кормушку за бугор вывозить

0  0
31.01.2018 12:06
- гость -

Странно, что обзорный информационный доклад о России вызывает столь бурную реакцию. На РБК сказали, что готовятся ещё несколько докладов, в том числе по отмыванию денег за рубежом. Вот в тех будет конкретика

0  0
31.01.2018 12:21
Правда

да ладно, Греф вкладывал то в капитализацию украинских дочек деньги, то в капитализацию английских и американских дочек. Все для них родимых, а они его в санкции как богатея миллиардника, что то тут не вяжется. Хотя если смотреть не на слова, а по существу, то богатые богатеют от санкций, а народ нищает.
Так что по правде, санкции против народа, против нас с вами, под красивой сказкой о богачах.

0  0
31.01.2018 12:21
- гость -

Собянин считает что в списке элита страны и это символично - жулики и воры в России это элита...

0  0
31.01.2018 12:26
гость

Они хотят Путина поссорить с бизнес-элитой. Допустим они поссорились и все эти ребята переметнулись к Навальному. А чем нам это лучше? Ребята те же. Только им уже можно будет свои бабки за рубеж вывозить

0  0
31.01.2018 12:26
- гость -

Смотрел дежурное ток-шоу по ТВ здорово у ведущих и присутствующих эксперДов получился танец три поросенка аля-*Нам не страшен серый волк*, ну-ну!

0  0
31.01.2018 12:31
- гость -


31.01.2018 12:26
гость
Дык, в список вошли те у кого активы за бугром...

0  0
31.01.2018 12:32
гость

31.01.2018 12:31
- гость -

Дык, больше то не вывезут

0  0
31.01.2018 12:32
гость

Я понимаю попавших в список, им обидно, что пострадали за свою позицию против русофобов, но ведь и они понимают, что экономике страны лучше, что они не могут свои активы из страны вывозить. Поэтому мы вынуждены сказать, что это решение русофобов на пользу нашей экономики. Ничего личного

0  0
31.01.2018 12:33
- гость -

31.01.2018 12:31
- гость -
намеренно врете или ошибаетесь?

0  0
31.01.2018 12:34
- гость -

31.01.2018 12:32
гость
Дык, больше то не вывезут

еще как вывезут

0  0
31.01.2018 12:34
гость

Я тоже против русофобов, но в данном случае ребята находятся у кормушки и не могут эту кормушку за бугор вывозить, так это же хорошо? Ничего личного

0  0
31.01.2018 12:34
Сталинский Сокол

Прогнившая насквозь единая россия. У истоков которой состоял мэр Москвы Лужков. Теперь Лужков, как и все прихлебатели у этой паразитической партии, награбив, купив все то что им заблагорассудится. Живут и будут дальше грабить. Садить своих детей(выучившихся за бугром), на свои ворованные акции. А Ты Народ России, так и дальше хлопай в ладошки и ушами г. Путину!!!

0  0
31.01.2018 12:35
гость

31.01.2018 12:34
- гость -

Ну если к Навальному переметнутся, вывезут

0  0
31.01.2018 12:36
гость

31.01.2018 12:33
- гость -

А что не так? Их бабки за рубежом будут арестовывать, они активы выводить не смогут, что в этом плохого, не понял?

0  0
31.01.2018 12:40
- гость -


31.01.2018 12:33
- гость -

Не ошибаюсь. "В отношении фигурантов списка будут применены особые процедуры для изучения их источников дохода, собственности, капиталов в банках, акций и прочих ценных бумаг. Те же сведения будут собираться об их родственниках, супругах (в том числе бывших), детях (в том числе от прежних браков)".
И это изучение будет не в российских банках...

0  0
31.01.2018 12:41
гость

Да нам жалко, что они теперь будут меньше зарабатывать, но зато заработанное будет оставаться в стране

0  0
31.01.2018 12:42
- гость -

31.01.2018 12:36
гость
их бабки отберут если курс России не сменится.
То есть вы за сдачу суверенитета государства и распад России на куски?

0  0
31.01.2018 12:42
гость

31.01.2018 12:40
- гость -

Так это же хорошо, больше ничего из страны не вывезут. Если к Навальному не переметнутся, тогда опять вывозить можно будет

0  0
31.01.2018 12:43
гость

31.01.2018 12:42
- гость -

Нет, конечно. Я не против курса. Но я за то, чтобы бабки в стране оставались. А вы против?

0  0
31.01.2018 12:44
- гость -

Уважаемый не путайте понятие *зарабатывать* деньги с *сделать*, точнее с3,14....... деньги.

0  0
31.01.2018 12:48
689

Что такое "кремлевский список"?
Это документ, где приведены имена 210 россиян, против которых США могут ввести санкции.
Это заказанный и проплаченный этими же "210 не россиянами" пиар ход.
В какой же мы "сказочной" стране где руководители государства вместо того чтобы заниматься развитием своей страны создают различные аналитические экспертные отделы чтобы мусолить всякую чушь, какие то непонятные "санкции"? Которые еще не введены.И всю эту клоунаду с участием главного клоуна всерьез обсуждают!

Ну неужели мы Граждане достойны терпеть этих шутов! Может уже пора их отправить осваивать "дальневосточный гектар" может мозги на место встанут!!!!

0  0
31.01.2018 12:51
- гость -


31.01.2018 12:42
- гость -
Не, мы за то, чтобы эта братва продолжала воровать и вывозить наворованное нашим врагам за бугром - С. Глазьев (помощник Президента) гордится тем, что уже вывезено 1 трлн. долларов!

0  0
31.01.2018 12:53
гость

31.01.2018 12:51
- гость -

Ну вот им лавочку и прикрыли. А к Навальному переметнутся, опять вывозить смогут. Неужели он их не возьмет с триллионом долларов то?

0  0
31.01.2018 12:58
- гость -

Тут все такие честные сидят, никто ни разу взятку не давал. Под взяткой я имею ввиду коробку конфет за оформление документов, коньяк какой-нибудь за помощь, гаишнику на лапу. С себя начинать надо, чтобы изменения в стране были, активные вы мои.

0  0
31.01.2018 13:01
- гость -

Экономист, специализирующийся на странах Восточной Европы, и эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Андерс Ослунд рассказал, что в своем первоначальном варианте «кремлевский доклад» должен был назвать предпринимателей и «олигархов», которые заработали свое состояние незаконным путем — при помощи контактов с Кремлем. Однако перед передачей в конгресс список был изменен, заявил он в комментарии, который опубликован на веб-сайте Атлантического совета. Ослунд был соавтором рекомендаций по составлению списка высокопоставленных чиновников и бизнесменов России, в итоге его рекомендации оказались неиспользованы администрацией.
На уточняющий вопрос корреспондента РБК о замене содержания списка Ослунд написал: «Это факт».
«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал [в «кремлевский доклад»] имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — рассказал он. «При этом данный высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет», — добавил Ослунд. Таким образом, закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA), предусматривающий ряд мер против России после «ее вмешательства в американские выборы» (Дональд Трамп подписал его в августе прошлого года), превратился в целом в «неэффективные и издевательские санкции США в отношении России», считает эксперт.&#8203; «Подписав этот список, глава Минфина США взял на себя ответственность за это», — заключил Ослунд.

0  0
31.01.2018 13:01
- гость -


31.01.2018 12:58
- гость -
Верно, в России рыба с хвоста гниет, а эту братву трогать низя - пущай дальше страну разрушают, а вывезенные деньги вкладывают в экономику Запада!

0  0
31.01.2018 13:02
гость

31.01.2018 12:58
- гость -
Тут все такие честные сидят, никто ни разу взятку не давал

Какой веселый пост. Сейчас есть статья Уголовного кодекса за дачу взятки. Полагаете всех, кто тут сидит, надо пересадить?

0  0
31.01.2018 13:09
- гость -

А в интересное время мы живем. Интерес общественности сводится к каким-то символам, брендам, иллюзиям. Какой-то список ввели, кто-то отреагировал, завтра еще кто-нибудь отреагирует. Все любят (ненавидят) главного бюрократа (президента), даже не интересуясь , что он там делает. Все реагируют на слова и заявления и никому нет никакого дела до принятых указов, подписанных соглашений. Стремительно теряем реальность.

0  0
31.01.2018 13:09
- гость -

Какой веселый пост. Сейчас есть статья Уголовного кодекса за дачу взятки. Полагаете всех, кто тут сидит, надо пересадить?
____

Если бы всех, кто дает и всех, кто берет взятки хотя бы сажали, то в России бы может и не осталось тех, кто дает и берет взятки.

0  0
31.01.2018 13:13
гость

31.01.2018 13:09
- гость -


Так гость и написал, что все, кто на амике стопудово давали взятки. Я и спрашиваю всех, кто на амике, посадить надо? Или есть, кого можно оставить посты писать?

0  0
31.01.2018 13:25
- гость -

Трамп лишил российских либералов "крыши", выбросив за ненадобностью их чучелки на политическую помойку.

0  0
31.01.2018 13:27
- гость -

В список внесли только тех кто грабить Россию, а как ещё бороться с зажравшимися

0  0
31.01.2018 13:27
гость

31.01.2018 13:25
- гость -

Не все так просто. Сейчас переметнуться к Навальному и опять будут в шоколаде

0  0
31.01.2018 13:29
- гость -

31.01.2018 13:01
- гость -

Т.Е. опубликовали абсолютно левый список, а не тот, который в своем первоначальном варианте должен был назвать предпринимателей и «олигархов», которые заработали свое состояние незаконным путем — при помощи контактов с Кремлем?

0  0
31.01.2018 13:32
гость

Главные критерии для попадания в список – степень влияния на экономику страны и близость к главе нашего государства Владимиру Путину

То есть, меняешь близость к одному на близость у другому и выходишь из списка, правильно?

0  0
31.01.2018 13:34
гость

31.01.2018 13:32
гость
То есть, меняешь близость к одному на близость к другому и выходишь из списка, правильно?

Если такие будут, это будут самые..., самые..., блин, даже не знаю как их назвать. Может самые предприимчивые? Но мы же их будем знать?

0  0
31.01.2018 14:36
гость

Плохо, что наша элита страдает от русофобов, но список полезный, вдруг кто-нибудь из этого списка окажется где-нибудь у Навального или у Грудинина. Мы будем знать

0  0
31.01.2018 14:39
- гость -

Экономист, специализирующийся на странах Восточной Европы, и эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Андерс Ослунд рассказал, что в своем первоначальном варианте «кремлевский доклад» должен был назвать предпринимателей и «олигархов», которые заработали свое состояние незаконным путем — при помощи контактов с Кремлем. Однако перед передачей в конгресс список был изменен, заявил он в комментарии, который опубликован на веб-сайте Атлантического совета. Ослунд был соавтором рекомендаций по составлению списка высокопоставленных чиновников и бизнесменов России, в итоге его рекомендации оказались неиспользованы администрацией.
На уточняющий вопрос корреспондента РБК о замене содержания списка Ослунд написал: «Это факт».
«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал [в «кремлевский доклад»] имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — рассказал он. «При этом данный высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет», — добавил Ослунд. Таким образом, закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA), предусматривающий ряд мер против России после «ее вмешательства в американские выборы» (Дональд Трамп подписал его в августе прошлого года), превратился в целом в «неэффективные и издевательские санкции США в отношении России», считает эксперт.&#8203; «Подписав этот список, глава Минфина США взял на себя ответственность за это», — заключил Ослунд.

0  0
31.01.2018 15:03
- гость -


3Немного аналитики по докладу.
1. В списке есть 22 человека помеченных*, это означает, что они под санкциями с 2014 г., 8 человек из команды президента, 4 бизнесмена, 6 правительство и 4 человека политики.
Для них ничего не изменилось.
2. Бизнесмены - копия списка Форбс апрель 2017 года, даже ошибки не исправили.
3. Остальное из "телефонного справочника", вычленили Кудрина, Чубайска, Набиулину, Голикову, включили общественных и политических деятелей, руководителей оборонных предприятий и предприятий с гос участием.
Вопрос, принимаем ответные зеркальные меры и, как будем общаться? Военные, политики, бизнесмены? ЛПР с обеих сторон как будут обсуждать проблемы мира? Через кого? Как работать с договорами по СНВ, по ракетам ДРМСД, ПРО и т.д. Поставки оружие на Донбасс? Ведь Южная Осетия подписала договор о дружбе с ЛДНР, е е армия влилась в ВС РФ, кто ей запретит продавать оружие за 1р на Украину. А комиссия Волкер-Сурков, е.е. работа становится незаконной? Про бизнесменов, у которых действительно недвига и деньги на Западе, да и дети в зоне действия СС-служб. Им куда деваться, деньги куда девать? Нам то не жалко, за границей от них прока все равно для страны нет, но и выбора у них нет - не вернут, бизнес в РФ потеряют и счета за бугром отберут.
Вывод - спасибо Трампу, они сделали все, чтобы ВВП победил и очистил страну от западопоклонников.

0  0
31.01.2018 15:17
гость

Вывод, они не оставили людям, влияющим на экономику страны, выбора

0  0
31.01.2018 15:19
М

31.01.2018 15:03 - гость -
+++
-
антипутинцы в т.ч. наши доморощенные, сами того не подозревая, автоматически работают сейчас на Путина - и это правильно!

0  0
31.01.2018 15:28
- гость -

http://my-files.ru/Get/pmoa66/X.jpg/thumb600.jpg

0  0
31.01.2018 15:36
- гость -

Путин: «За каждым миллиардером, внесенным в список, стоят миллионы ограбленных им россиян».

0  0
31.01.2018 15:43
гость

31.01.2018 15:36
- гость -

Хорошо, что эти бабки теперь за бугор вывозить нельзя. Вот если они к Навальному переметнутся опять будет можно

0  0
31.01.2018 15:51
- гость -


31.01.2018 15:43
гость

А как и когда эти бабки оказались в России, если всё идет через офшоры?

0  0
31.01.2018 15:56
гость

31.01.2018 15:51
- гость -

Какая разница, главное что создали проблемы и вывозить им трудней. А Навальному вывозить легче

0  0
31.01.2018 15:57
- гость -

31.01.2018 15:56
гость

Тролль?

0  0
31.01.2018 15:59
- гость -

Путин: В списке Минфина США вся администрация президента, все правительство, весь бизнес. За каждым из этих людей стоят рядовые граждане, трудовые коллективы. Всех нас, 140 миллионов человек, занесли в этот список!

0  0
31.01.2018 16:02
- гость -

http://my-files.ru/Get/d860da/nt.jpg/thumb600.jpg

0  0
31.01.2018 16:27
- гость -

Медведев: того кто не попал в список надо увольнять
Путин: ты это про кого?
Медведев: но мы конечно этого делать не будем...

0  0
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Прямая трансляция лунного затмения в Барнауле 1
20:11
Выделенные на модернизацию МКС полмиллиарда рублей похитили 4
19:49
Поголовье свиней в Алтайском крае за год увеличилось на 21% 0
19:26
Нарушенное аварией теплоснабжение восстановили в Немецком районе на Алтае 0
19:08
Коротко о главном: лунное затмение, "гонщик" на BMW и выборы под камерами
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 января
18:47
Алтайские власти выделили 70 тысяч семье, пострадавшей от взрыва котла 0
18:28
Госинспекция выявила нарушения в 2017 году у всех алтайских застройщиков 1
18:01
Белорусам запретили демонстрировать флаг России на Паралимпиаде в Корее 0
17:47
Даже мастодонты не могут совладать с эмоциями: Песков о Шевченко и Сванидзе 2
17:32
Количество фальшивых купюр в России снизилось на 25% 1
17:19
Загоревшийся жилой дом в Бийске тушили 20 человек 0
17:02
Алтайские дорожники рассказали об ущербе от грузового транспорта 6
16:48
Маски, цирк и гондолы: как проходит знаменитый Венецианский карнавал 1
16:34
Большой брат видит всё: под камеры на выборах попадет 70% избирателей Алтая 13
16:19
Ученые развенчали миф о том, что женщины играют в шахматы хуже мужчин 3
16:07
Горно-Алтайский аэропорт с февраля запустит несколько новых авиарейсов 5
15:49
Авария с участием автомобиля такси блокировала движение в Барнауле 0
15:33
Вопреки всему: алтайский депутат о митинге в поддержку россиян на Олимпиаде 25
15:21
Замглавы Минкомсвязи призвал не ждать появления 4К-контента в России 6
15:12
Авария на улице 42-й Краснознаменной бригады в Барнауле устранена 0
15:04
Автобус и легковушка столкнулись на улице Юрина в Барнауле 0
14:51
Очистные сооружения по стандартам Сочи за 425 миллионов открыли в Барнауле 9
14:36
Девушка на Алтае устроилась работать на лесопилку и потеряла там руку 10
14:24
Справедливороссы обсудят проблемы местного самоуправления на Алтае 0
14:13
Автомобиль "Жигули" улетел в кювет в результате ДТП в Барнауле 0
14:02
Антивыборные листовки в Алтайском крае признали незаконными 70
13:51
Мужчина в Горно-Алтайске жестоко избил и начал душить свою сожительницу 0
13:34
Сожители в Новосибирске получили сроки за нападение на детский магазин 4
13:23
Спиртное в России начнут производить только на отечественном оборудовании 8
13:14
Двое жителей Алтайского края заболели лихорадкой Денге 4
13:05
Депутаты Рубцовска утвердили план масштабного строительства дорог на 7 лет 0
12:50
Следком занялся проблемами с отоплением в Алтайском крае 3
12:33
Сбербанк возглавил рейтинг самых богатых компаний в России 9
12:24
Частный сектор остался без воды из-за коммунальной аварии в Барнауле 0
12:13
Экс-главу Кош-Агачского района в Горном Алтае ждет суд за взяточничество 3
12:06
S7 Airlines назвала причины отмены рейсов из Новосибирска в Горно-Алтайск 4
11:50
Ни дня без потопа: очередную улицу залило в Барнауле из-за прорыва трубы 3
11:41
Что такое "кремлевский список", кто в него попал, а главное – почему 58
11:32
Полпред Меняйло похвалил Алтайский край за сокращение количества мигрантов 5
11:26
Космическое зрелище: что нужно знать о полном лунном затмении 31 января 14
11:15
Призер Олимпиады стал третьим доверенным лицом Путина в Алтайском крае 7
11:04
День защитника Отечества: как россияне будут отдыхать в феврале 3
10:49
Парковку и остановку авто запретят на улице Пушкина в Барнауле 11
10:32
Журналисты Сванидзе и Шевченко подрались в эфире из-за спора о Сталине 76
10:28
Виновника смертельной аварии на BMW X5 в Барнауле могут вернуть за решетку 28
10:14
Девочка и мужчина пострадали при массовом ДТП в Барнауле 2
10:03
Две алтайские пенсионерки-родственницы погибли при пожаре в частном доме 0
09:50
СК: жительница Барнаула зарезала бывшего сожителя и сама вызвала "скорую" 4
09:37
Реконструкцию системы оповещения населения провели в Чарышском районе 7
09:31
Губернатор Карлин написал о проблеме ТБО для бизнеса в Алтайском крае 17
09:25
Бывший участковый полиции в Барнауле идет под суд за закладки наркотиков 10
09:12
Женщину без признаков жизни обнаружили на трамвайных путях в Барнауле 0
09:06
Чем Coca-Cola отличается от Pepsi 26
09:00
Онлайн-конференция: задай вопрос директору Горэлектросети
Прием вопросов продлится с 9-00 до 12-00
09:00
Специалистов приглашают на выставку Aquatherm Novosibirsk 2018 1
08:50
Где купить электросчетчик со скидкой 0
08:37
Новый Kia Rio возможно приобрести по цене 2017 года в "Барнаул-Моторс" 1
08:30
Граффити и винтаж: 5 основных трендов в интерьере-2018 0
08:25
Подарочный сертификат: как его обменять на деньги или вернуть по нему товар 5
08:13
Самые дорогие ювелирные украшения мира: анимация от Amic.ru 6
08:04
Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке 11
08:00
Похимичим: научное шоу профессора Николя пройдет в "Как-так?" 4 февраля 0
07:50
Уникальный завод работает на Алтае 3
07:34
Электронная запись в первый класс: пошаговая инструкция 3
07:22
Даешь "Вояж": в Барнауле впервые выступит группа "Ленинград" 22
07:15
Ежемесячная денежная выплата: размер, кому положена и как оформить 3
07:03
Усадьбу с искусственным озером продают под Барнаулом за 20 млн рублей 13
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 31 января 0
06:32
Мурчащее вдохновение: великие писатели и их коты 2
06:23
Пророк или мистификатор: кем на самом деле была ясновидящая Ванга 3
06:14
Морозную и солнечную погоду обещают в Алтайском крае 31 января 0
06:01
От смешного до страшного: что рассказывают читатели Amic.ru о такси 8
05:15
Прожиточный минимум продолжают снижать, подготавливая к уравниванию с МРОТ 21
04:25
Наказывать коррупционеров предлагают исключительно принудительными работами 31
03:56
Минтранс может запретить высаживать безбилетников в мороз 0
02:33
Медведев наградил сенаторов за активную разработку законопроектов 1
01:08
Охотник получил 22 года за съемку на видео, как собаки разрывают животных 9
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Ученые назвали самые опасные продукты питания 1

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