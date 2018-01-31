Реакция российских чиновников

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети написал, что в "кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны.

"Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории. Подобные меры не раскалывают, а объединяют. Приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы", — написал Собянин.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook высказался, что "первое ознакомление с "американским списком", переданным вчера Минфином в Конгресс, создаёт (во всяком случае, в его "политической" части) устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник. Там все без исключения "по списку" из всех "по списку" руководящих российских структур".