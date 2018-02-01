Когда еще пройдут затмения?

Солнечное затмение пройдет 13 июля 2018 года в 06 часов 02 минуты (мск). Его можно будет увидеть на территории Тасмании, Австралии (южная часть), Антарктиды (восточная часть). Также насладиться зрелищем смогут те, кто окажется на берегах Индийского океана.

Также солнечное затмение можно будет наблюдать 11 августа 2018 года в 12 часов 47 минут (время московское). Затмение будет видно на северо-востоке Китая, в Монголии, Казахстане, на Дальнем Востоке и в Сибири. Также насладиться зрелищем смогут жители центральной части России, Скандинавии, Гренландии и Канады.