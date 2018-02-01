Вечером 31 января 2018 года жители Алтайского края наблюдали редкое явление: полное лунное затмение. Жители нашего региона впервые за 152 года могли увидеть тройное астрономическое явление: "кровавое" лунное затмение, суперлуние и голубую Луну одновременно. Где и когда в 2018 году еще можно будет увидеть затмения, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Полное лунное затмение будет наблюдаться на территории Африки (южная и восточная части), России (на Урале), Ближнего Востока, Азии (южная и центральная части).
Отмечается, что в это же время полутеневое лунное затмение будет видно из всех точек Земли, кроме Северной Америки, Камчатки и Чукотки.
Ближайшая дата затмения — 15 февраля 2018 года. Солнечное затмение начнется в 3 часа 52 минуты (мск). Однако его смогут увидеть только жители Южной Америки и представители научных сообществ, которые находятся в Антарктиде. На территории России, увы, видно затмение не будет.
Солнечное затмение пройдет 13 июля 2018 года в 06 часов 02 минуты (мск). Его можно будет увидеть на территории Тасмании, Австралии (южная часть), Антарктиды (восточная часть). Также насладиться зрелищем смогут те, кто окажется на берегах Индийского океана.
Также солнечное затмение можно будет наблюдать 11 августа 2018 года в 12 часов 47 минут (время московское). Затмение будет видно на северо-востоке Китая, в Монголии, Казахстане, на Дальнем Востоке и в Сибири. Также насладиться зрелищем смогут жители центральной части России, Скандинавии, Гренландии и Канады.
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