Правильное питание

Эксперты говорят, что 80% результата в борьбе с лишним весом зависит от питания. И только 20% от спорта. Здоровый рацион — это правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Не надо пугаться слова "жиры", речь идет о рыбе, орехах, авокадо, сливочном масле.

Углеводы должны быть правильные, то есть сложные. О простых (булочки, белый хлеб, сахар, выпечка) лучше забыть. И не только на время похудения, а вообще.

Обязательно употребляйте в пищу белки. Идеальный вариант — индейка, куриная грудка, морепродукты.

Также не забывайте, что каждый день вы обязательно должны есть фрукты и овощи. Это касается не только худеющих, а вообще всех, кто заботится о своем здоровье.

Питаться необходимо пять раз в день. Завтрак обязателен. А вот о правиле "не есть после 18.00" можно забыть. Последний прием пищи должен быть не позднее чем за три часа до сна.