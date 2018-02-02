Есть такая старая традиция: худеть к началу теплого сезона. Чтобы встретить весну во всеоружии, очень часто женщины идут на радикальные меры, которые могут навредить здоровью. И хотя добиться идеальных параметров за короткое время крайне сложно, есть способы качественно улучшить свое тело и добиться красивого силуэта. Как сбросить лишние килограммы и не навредить здоровью, читайте в материале Amic.ru.
Поставьте перед собой реальную цель. Например, скинуть несколько килограммов за месяц. Это вполне возможно. А вот цель похудеть на несколько размеров одежды за 30 дней недостижима. Да и опасна для здоровья.
Главное, что вы должны выбрать, — это не похудение, а здоровье. Тогда борьба с лишними сантиметрами пойдет куда быстрее и намного приятнее.
Эксперты говорят, что 80% результата в борьбе с лишним весом зависит от питания. И только 20% от спорта. Здоровый рацион — это правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Не надо пугаться слова "жиры", речь идет о рыбе, орехах, авокадо, сливочном масле.
Углеводы должны быть правильные, то есть сложные. О простых (булочки, белый хлеб, сахар, выпечка) лучше забыть. И не только на время похудения, а вообще.
Обязательно употребляйте в пищу белки. Идеальный вариант — индейка, куриная грудка, морепродукты.
Также не забывайте, что каждый день вы обязательно должны есть фрукты и овощи. Это касается не только худеющих, а вообще всех, кто заботится о своем здоровье.
Питаться необходимо пять раз в день. Завтрак обязателен. А вот о правиле "не есть после 18.00" можно забыть. Последний прием пищи должен быть не позднее чем за три часа до сна.
Физическая нагрузка поможет быстрее сбросить вес. Но людям, у которых большой вес, противопоказаны интенсивные аэробные нагрузки, прыжки, приседания, поскольку это опасно для суставов и для сердечно-сосудистой системы. В погоне за красивым телом можно потерять здоровье.
Выбирайте кардиотренировки. Они наиболее эффективны для жиросжигания. Если нет возможности заниматься в зале, хотя бы больше ходите пешком и откажитесь от лифта.
Вес теряется за счет воды, которая выходит из организма. Через пару часов после парной килограммы опять вернутся. Однако баня — это полезная процедура, и польза для здоровья, конечно, есть. Но при некоторых заболеваниях запрещено посещать сауны.
Комментарии
Я бы сказал, что похудение зависит от физкультуры и диеты в соотношении 50/50. Собственный опыт. Хотя... если человек тортиками питается, то да, ему питание ограничивать важнее.