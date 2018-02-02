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Пустят ли в Корею российских спортсменов, которых оправдал суд накануне Олимпиады

, ИА "Амител"
Точку в деле должна поставить комиссия МОК по допуску спортсменов, ее вердикт будет вынесен до открытия Игр - 9 февраля

Фото: liter.kz


1 февраля Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах. Наказание для еще 11 атлетов из России смягчено. Разбираемся в том, что все это значит. 

1

Почему россияне подали апелляции на предыдущее решение МОК и что им грозило в случае неудачи?

По итогам расследования профессора Макларена, посвященного манипуляциям с антидопинговыми процедурами во время зимних Олимпийских игр в Сочи, дисциплинарная комиссия МОК признала 43 российских спортсмена виновными в нарушениях антидопинговых правил в ходе соревнований, после чего дисквалифицировала их с аннулированием результатов выступлений во всех дисциплинах в Сочи и лишением завоеванных наград. Спортсмены также были пожизненно отстранены от выступлений на Играх. В конце декабря 2017 года все атлеты, кроме одного (Максим Белугин, бобслей), подали апелляции в CAS.

2
Какие конкретно спортсмены были полностью оправданы?
Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (бобслей); Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (скелетон); Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (лыжи); Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (коньки), Татьяна Иванова, Альберт Демченко (сани), Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева (хоккей).

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3

Сколько всего медалей вернули России за Игры в Сочи в 2014 году?

Девять. Два золота (скелетон и лыжи), шесть серебряных наград (три — в лыжах, две — в санном спорте и одну у конькобежцев), одну бронзу (в скелетоне).

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4

Сколько наград у нас до сих пор отнято по итогам домашней Олимпиады?

Четыре медали — по два золота и серебра, тем не менее Россия после решения CAS вернула себе первое место в общекомандном зачете: на счету РФ теперь после всех судебных тяжб 11 золотых, по 9 серебряных и бронзовых наград.
5

Означает ли решение CAS, что все 28 оправданных спортсменов теперь допущены до Олимпиады в Пхенчхане?

Нет. Решение CAS не означает, что все оправданные спортсмены будут автоматически допущены на Игры-2018. Решение об их участии будет принимать комиссия МОК по допуску, которая опирается на 17 критериев. Ранее она без объяснения причин не пустила на Олимпиаду биатлониста Шипулина, лыжника Устюгова и шорт-трекиста Ана. Поэтому ожидать можно чего угодно. Тем не менее оргкомитет Олимпиады готов расширить квоты для оправданных российских спортсменов.

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6

Как отреагировал Запад на такое решение со стороны CAS?

Крайне негативно. Вот лишь самые мягкие цитаты из того, что вчера было сказано в адрес России, ее спортсменов и суда, который вынес такое решение.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт: "Беспрецедентное нападение России на честную игру подрывает доверие общества к олимпийскому движению. Эти случаи в преддверии Олимпийских игр несправедливы, и поэтому целостность Игр подорвана. Все это жутко воняет, а кошмар для чистых спортсменов продолжается. Это должно измениться".

Канадский саночник Сэм Эдни: "Пишу этот твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует".

Американская скелетонистка Кэти Юлендер: "Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения. Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта".

Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова: "Правда Родченкова подтверждена судебными доказательствами, показаниями других осведомителей, а также недавно восстановленными данными из секретной базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой фигурировали тысячи грязных тестов. Это решение означает не только минимальное наказание для некоторых спортсменов, но и позволяет большинству выйти из "тюрьмы" бесплатно".

7
С кого суд вчера снял санкции частично и что это значит?

Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин (бобслей), Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко (лыжи), Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дыбанюк (хоккей).

Суд согласился с тем, что эти спортсмены нарушили антидопинговые правила. Тем не менее пожизненное отстранение от Олимпиад для этих 11 атлетов заменено одноразовой дисквалификацией – ближайших Игр. То есть через 4 года, в Пекине-2022, они смогут выступить. Хотя не факт, что кто-то из наказанных продолжит выступать еще четыре года.

8

Как будет развиваться ситуация дальше?

В ближайшей перспективе Россия может потребовать отмены лишения флага и гимна на Играх в Южной Корее, а оправданные спортсмены могут подать иски о материальной компенсации за моральный ущерб и пропуск соревнований в период временного отстранения.

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9
Есть ли шансы у тех россиян, кто ранее уже отбыл наказание за допинг и теперь чист, поехать в Корею?

Да, шанс есть. Ожидается, что сегодня, 2 февраля, швейцарский гражданский суд примет решение по 6 россиянам, которые не были допущены до Олимпийских игр в Пхенчхане из-за отбытых в прошлом допинговых дисквалификаций. Это конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов. Эти спортсмены могут выступать на международных соревнованиях, но по решению МОК не получили приглашения на Игры-2018.

Читайте также в сюжете: Допинговый скандал с российскими спортсменами
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

2.02.2018 12:30
- гость -

Буржуи прекрасно понимают, что в честной открытой войне им против нас не выстоять (история это многократно показала). Поэтому идут в ход их обычные привычные приёмчики - грязные, паскудные, трусливые, гнусные уловочки, враньё, клевета, двойные стандарты. Надо было этих поганых шакалов добить в 1945. Эх, Сталин, зачем ты их пощадил.

0  0
2.02.2018 12:56
- гость -

мне одной пофиг?

0  0
2.02.2018 13:02
Павсекакий

"Сколько наград у нас до сих пор отнято по итогам домашней Олимпиады?"
-------
У кого "у нас"? У меня никаких наград не было. Олимпиада - соревнование отдельных спортсменов, а не народов и государств.

0  0
2.02.2018 13:19
Геноцид Эклеров

2.02.2018 13:02
Павсекакий

неееет, Паша) ОИ именно соревнования держав, а не отдельных атлетов.
ты выступаешь не как условный Паша Писькин, не приведи Господь, а как Паша Писькин (Российская Федерация), и на твоей груди не писькин герб, а герб РФ, и награждают тебя не под писькин рэп, а под гимн твоего государства.

0  0
2.02.2018 13:22
- гость -

2.02.2018 12:56
- гость -
мне одной пофиг?

Это про таких говорят что Айфон насобирала?

0  0
2.02.2018 13:23
- гость -

2.02.2018 13:19
Геноцид Эклеров
2.02.2018 13:02
Павсекакий

неееет, Паша) ОИ именно соревнования держав, а не отдельных атлетов.
ты выступаешь не как условный Паша Писькин, не приведи Господь, а как Паша Писькин (Российская Федерация), и на твоей груди не писькин герб, а герб РФ, и награждают тебя не под писькин рэп, а под гимн твоего государства.


Плюсану пожалуй....

0  0
2.02.2018 13:37
- гость -

Наших спортсменов щас морально измотают изматросят и снисходительно пустят участвовать обезличенно, унизив всю страну. Уважения к спорту и спортсменам это не прибавит, потому что одним пофиг, а тем кому не пофиг те, против участия с унижением.

0  0
2.02.2018 13:49
Павсекакий

"1. Олимпийские игры являются соревнованиями между спортсменами в индивидуальных и командных видах, а не между странами."
-------
Генацваля, знаешь, откуда эта цитата?
У кремлёвского пересидента похожее мировозрение на твоё. От этого и все проблемы у спортсменов.

0  0
2.02.2018 14:07
- гость -

Чем больше вы погрязнете в индивидуализме, тем проще вас будет победить...

0  0
2.02.2018 14:10
- гость -

самая интересная цитата у безмозглой тупой пиндосской дуры скелетонистки:" ...одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали..."

0  0
2.02.2018 14:45
- гость -

Спорт давно бизнес, причём грязный. Не бизнес и не грязный - это только дворовый футбол и детские соревнования за отчетаннные на принтерах грамоты.

0  0
2.02.2018 16:16
- гость -


- гость - 12:30
Буржуи прекрасно понимают, что в честной открытой войне им против нас не выстоять (история это многократно показала). Поэтому идут в ход их обычные привычные приёмчики - грязные, паскудные, трусливые, гнусные уловочки, враньё, клевета, двойные стандарты. Надо было этих поганых шакалов добить в 1945. Эх, Сталин, зачем ты их пощадил.
_________________________________________________________________________

это вы про сборную Канады по хоккею? или про сборную Германии по футболу? или про сборную США по баскетболу, или про сборную Новой Зеландии по регби? или вы про настоящую войну, как F-16 против СУ-24? уточните плиз.

0  0
2.02.2018 17:05
- гость -

2.02.2018 16:16
- гость -
это вы про сборную Канады по хоккею? или про сборную Германии по футболу? или про сборную США по баскетболу, или про сборную Новой Зеландии по регби? или вы про настоящую войну, как F-16 против СУ-24? уточните плиз.

нет это мы про сборную СШП епо плаванию, по тенису, бегунов лыжников из голандии и ФРГ и многих других, которые доказывают что от поцелуя допинг получили.

0  0
2.02.2018 18:08
- гость -


Это про таких говорят что Айфон насобирала?

Не, чистобюджетница, 10 лет жду повышения зарплаты, и, как работающая, лишена индексации пенсии.

0  0
2.02.2018 18:09
- гость -

И, у меня BQ.

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