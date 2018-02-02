Крайне негативно. Вот лишь самые мягкие цитаты из того, что вчера было сказано в адрес России, ее спортсменов и суда, который вынес такое решение.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт: "Беспрецедентное нападение России на честную игру подрывает доверие общества к олимпийскому движению. Эти случаи в преддверии Олимпийских игр несправедливы, и поэтому целостность Игр подорвана. Все это жутко воняет, а кошмар для чистых спортсменов продолжается. Это должно измениться".

Канадский саночник Сэм Эдни: "Пишу этот твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует".

Американская скелетонистка Кэти Юлендер: "Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения. Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта".

Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова: "Правда Родченкова подтверждена судебными доказательствами, показаниями других осведомителей, а также недавно восстановленными данными из секретной базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой фигурировали тысячи грязных тестов. Это решение означает не только минимальное наказание для некоторых спортсменов, но и позволяет большинству выйти из "тюрьмы" бесплатно".