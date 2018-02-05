Какие документы надо собрать для поездки в "Артек"?

Необходим пакет документов:

- две копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 14-летнего возраста – две ксерокопии паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации);

- заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение в ФГБОУ "МДЦ "Артек". Без заявления родителя ребенок в МДЦ "Артек" не принимается;

- заявление на участие в активных видах деятельности.

- Медицинская карта установленного образца, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в Центр, выданная медицинской организацией не более чем за десять дней до отъезда ребенка в Центр;

- информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство родителя (законного представителя);

- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее чем за три дня до выезда в МДЦ "Артек";

- копия страхового медицинского полиса ребенка;

- заполненная путёвка на ребенка с подписью одного из родителей (законного представителя).

- Заполненная анкета на ребенка в одном экземпляре (для предоставления в ФМС РФ).

Образцы заявлений можно скачать в специальном разделе на сайте "Артека".