Фото: artek.org/
Кто из родителей не мечтает, чтобы его ребенок отдохнул в легендарном детском лагере "Артек"? На сайте "Артека" уже опубликовано расписание смен на 2018 год и открыта регистрация кандидатов на получение путевки. Рассказываем, как получить путевку, кто может поехать, какие документы для этого надо собрать и сколько стоит путевка, если покупать самостоятельно.
Бесплатную путевку могут предоставить талантливым школьникам в качестве поощрения за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.
Для получения путевки необходимо зарегистрироваться в АИС "Путевка". Далее в личном кабинете ребенок заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние три года. Это могут быть грамоты, дипломы, медали за победу в спортивных соревнованиях и так далее. После указания списка наград он подает заявку на путевку.
Заявки рассматривают в Министерстве образования и науки Алтайского края. Путевки выделяются в соответствии с выделенными региону квотами.
Также можно получить путевку от тематического партнера. Школьники могут поучаствовать в конкурсах тематических партнеров, занять призовые места и получить путевку в Международный детский центр "Артек". Среди партнеров – "Роскосмос", "Русское географическое общество", Федерация тенниса России и другие.
Список партнеров и положение о конкурсном отборе можно посмотреть здесь.
У родителей есть возможность приобретения путевки на коммерческой основе.
Для этого также надо пройти регистрацию в АИС "Путевка". В личном кабинете заполнить профиль, добавить достижения за последние три года (грамоты, дипломы и т.д.) и подать заявку на путевку.
Стоимость коммерческой путевки составляет 80 000 рублей.
На официальном сайте "Артека" указаны координаторы региональных операторов по округам от ФГБОУ "МДЦ "Артек": +7(978)700-89-06, RYaschenko@artek.org
Также указаны реквизиты Министерства образования и науки Алтайского края:
Адрес: ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
Телефон: (3852) 298-600
Факс: (3852) 298-659
E-mail: educ@ttb.ru
Необходим пакет документов:
- две копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 14-летнего возраста – две ксерокопии паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации);
- заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение в ФГБОУ "МДЦ "Артек". Без заявления родителя ребенок в МДЦ "Артек" не принимается;
- заявление на участие в активных видах деятельности.
- Медицинская карта установленного образца, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в Центр, выданная медицинской организацией не более чем за десять дней до отъезда ребенка в Центр;
- информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство родителя (законного представителя);
- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее чем за три дня до выезда в МДЦ "Артек";
- копия страхового медицинского полиса ребенка;
- заполненная путёвка на ребенка с подписью одного из родителей (законного представителя).
- Заполненная анкета на ребенка в одном экземпляре (для предоставления в ФМС РФ).
Образцы заявлений можно скачать в специальном разделе на сайте "Артека".
Абсолютными противопоказаниями для направления в "Артек" являются:
- все заболевания в остром периоде;
- инфекционные и паразитарные болезни, в том числе туберкулез, а также инфекционные заболевания кожи (микоз, чесотка) и все формы педикулеза;
- злокачественные новообразования, в ремиссии не менее одного года;
- бронхиальная астма, ремиссия менее одного года;
- все формы эпилепсии, включая судорожный синдром любой этиологии;
- психические и поведенческие расстройства, в состоянии обострения или неустойчивой ремиссии, сопровождающиеся нарушением настроения, поведения и социальной адаптации и представляющие опасность для себя и окружающих;
- тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин, требующие индивидуальной помощи и ухода;
- сахарный диабет;
- системные заболевания соединительной ткани;
- зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ.
Комментарии