Почему МОК отказал россиянам, которые одержали победу в Спортивном арбитражном суде?

Олимпийские чиновники в своем решении особо отметили, что выигрыш в CAS совсем не значит, что все эти российские спортсмены сняли с себя подозрения в применении допинга.

"Решение было принято на основании рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным", — заявляют в МОК.