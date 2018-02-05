Специальная комиссия отказала россиянам в участии в Олимпиаде в Корее. Речь идет о спортсменах и тренерах, которые ранее одержали победу в Спортивном арбитражном суде.
МОК отказал в допуске на Олимпиаду Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (скелетон). В лыжных гонках не смогут побороться за олимпийские медали Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева. Что касается конькобежного спорта, то в Корею не едут Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов. Также МОК запретил участие представителю санного спорта Татьяне Ивановой. В Корею не едут два тренера: Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон). Отказано в участии 13 спортсменам и двум тренерам.
Олимпийские чиновники в своем решении особо отметили, что выигрыш в CAS совсем не значит, что все эти российские спортсмены сняли с себя подозрения в применении допинга.
"Решение было принято на основании рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным", — заявляют в МОК.
Среди тех, кому запрещено участвовать, десять спортсменов, которых можно назвать одними из главных претендентов на золото Игр. Это шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.
Комментарии
Выйти из МОК, отозвать свои взносы. Пускай там одни американцы и канадцы участвуют. Хватит уже прогибаться и каяться
все правильно Филин, и свой МОК создать, совместно с Новороссией!
Никакой МОК России не нужен. Нужны массовые занятия физической культурой вместо пивасика под футбол по телевизору.
А чему удивляться. Мир ровняется на запад и на америку. Надо давно уже свое делать и ломать их. Именно ломать, а не чесать ж....пы за деньги свои. А то уже спорт превратился в отмывание денег а красоты и достижений толку 0.
Не понимаю истерик по этому поводу. ЦИК не допустил до выборов Навального, хотя Европейский суд признал его приговор неправильным. И что? У русских есть пословица: своим же салом тебя и по мусалам. Когда начнём чтить традиции? Хотя
"спортсмены" своего не упустят - точно получат халяву за чужой счёт с бюджета страны, и , скорее всего, еще и медальками их наш царёк наградит
5.02.2018 15:34
- гость -
Никакой МОК России не нужен. Нужны массовые занятия физической культурой вместо пивасика под футбол по телевизору.
Всё верно, не чего Шубенкову, Шипулину и Ану, по Олимпиадам разъезжать, учителями физкультуры в общеобразовательные школы, на ставку.
Пока допинг у спортсменов не приравняют к наркотикам: перевозка, хранение, продажа как по-моему в Италии, все эти "мутки" и "ивановы" будут постоянно у нас в руководстве спорта страны.
Большой спорт давно перестал быть спортом, там крутятся огромные деньги, огромные взятки и политика. Поэтому нужно относиться ко всему этому соответственно.
МОКу ни в коем случае не компенсировать дополнительные проверки на допинг Россиян,
что они требуют, а подать на компенсацию всем отстраненным.
А по хорошему всыпать бы надо Моковцам и иже с ними.