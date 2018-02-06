"Показания передаем до 25, а платить в следующем месяце до 10. По каким показаниям платить? По показаниям на дату платежа или по тем, которые заранее передали?" — поинтересовался читатель портала Amic.ru в ходе онлайн-конференции с экспертами Горэлектросети.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Переданные вами до 25 числа показания используются при формировании счета (квитанции) на оплату электрической энергии. Таким образом, с 1 по 10 число у вас возникает обязанность оплачивать этот счет. Однако при желании вы можете производить оплату не по счету, а по фактическим показаниям на день оплаты, в этом тоже не будет никакого нарушения, поскольку, очевидно, вы заплатите сумму несколько большую, чем вам будет выставлено в счете.

Напомним, онлайн-конференции с представителями БГЭС, в ходе которых читатели ИА "Амител" могут задать любые вопросы, связанные с деятельностью компании, проводятся на портале ежемесячно. Следующая состоится 14 февраля. Посмотреть предыдущие онлайн-конференции и вопросы читателей вы можете здесь.