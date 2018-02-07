Как изменить тариф, если отказался от газоснабжения и перешел на пользование электроплитой, интересуется читательница Amic.ru Вера Васильевна*: "В 2017 году по состоянию здоровья были вынуждены отказаться от газоснабжения. Было получено разрешение от горгаза, поступление газа в квартиру было прекращено. Горэлектросетью был разработан проект электроснабжения квартиры, произведено подключение, все разрешения были получены и нами все работы оплачены. С тех пор пользуемся электроплитой, но оплату производим, как в доме с газом. Можно ли как-то изменить ситуацию, и если да, то с чего начать? Проживаю одна, пенсионер, ветеран труда".

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Для применения понижающего коэффициента в тарифе на электроэнергию вам потребуется выполнить ряд технических и организационных мероприятий. В частности, выполнить электромонтажные работы для обеспечения безопасной эксплуатации электроплиты в вашей квартире и внести изменения в технический паспорт на дом. По вашей просьбе управляющая компания может обратиться с этой целью в БТИ. Однако перед этим стоит заручиться согласием всех собственников многоквартирного дома, предварительно известив их о том, что вы переоборудовали собственную квартиру. Напомним, в газифицированных домах электрическая проводка рассчитана именно на пищеприготовление на газовой плите. Использование электрической плиты может создавать дополнительную нагрузку на внутридомовые сети. После проведения всех необходимых процедур будут внесены изменения в технический паспорт на дом, что послужит основанием для изменения тарифа.

* Вопрос поступил в рамках онлайн-конференций со специалистами Горэлектросети, которые ежемесячно проходят на портале Amic.ru. Следующая онлайн-конференция состоится 14 февраля. С предыдущими вы можете ознакомиться по ссылке.