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"Подскажите, куда надо обратиться для подключения строящегося магазина к электричеству. Каков порядок обращения? Какие необходимо подавать документы?" - интересуется читатель ИА "Амител" Яков Сергеевич.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
В первую очередь вам необходимо определить, к сетям какой организации вы будете подключать свой магазин. В соответствии с правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением правительства № 861, это должны быть сети соответствующего уровня напряжения, которые находятся в пределах 300 метров для города и 500 метров за его пределами.
В случае, если сети расположены дальше указанного расстояния, вам необходимо определить организацию, сети которой находятся ближе всего к вашему объекту.
Порядок обращения и перечень необходимых документов также определены вышеуказанными правилами и зависят от необходимой мощности энергопринимающих устройств вашего магазина.
За более подробной информацией для подключения объектов к электросетям в пределах Барнаула можно обратиться по телефону 61-06-92 или прийти лично в сервисный центр "Барнаульской сетевой компании" по адресу: ул. Ползунова, 50. Формы заявок размещены на сайте www.bsk22.ru
* Вопрос поступил в рамках онлайн-конференций со специалистами БГЭС. Напомним, они ежемесячно проходят на портале Amic.ru. Следующее мероприятие пройдет 14 февраля. С ответами на вопросы читателей от специалистов Горэлектросети вы можете ознакомиться по ссылке.
Комментарии
Странный ответ: " определить, к сетям какой организации вы будете подключать свой? ... да конечно, к столбу который рядом (+ позвонить ).