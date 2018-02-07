День иконы Божией Матери отмечают 8 февраля. Где находится икона "Утоли печали", о чем у нее просят верующие и какие чудесные исцеления произошли благодаря иконе, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Икона находилась в церкви Святителя Николая, что на Пупышах в Садовниках. Одно время, возможно, вследствие пожара и неоднократных перестроек храма о святом лике забыли. Образ был заброшен и находился на колокольне. Однако позже святыне отвели подобающее место в храме, в котором впоследствии был устроен придел в ее честь.
В церкви хранились записи о многих чудесах, происходивших от чудотворной иконы Богоматери. Особенно много чудес произошло во время чумы 1771 года. Позднее документальные свидетельства были уничтожены огнем во время пожара.
Есть легенда, как одна женщина знатного происхождения долгое время сильно болела и не могла встать с постели. Ни родня, ни врачи не верили в то, что она может поправиться. Однажды во сне дама увидела Божию Матерь, которая повелела посетить ей в Москве храм Святого Николая, где хранилась икона. Женщине было сказано: "Молись пред образом и получишь исцеление".
Женщина отправились в Москву, отыскала храм. Священник помог ей пройти к иконе. Увидев образ, больная воскликнула: "Она! Она!". И перекрестилась. После молебна женщина приложилась к иконе и встала на ноги совершенно здоровой. Это исцеление произошло 25 января 1760 года. С тех пор было установлено в этот день совершать празднество в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали".
Списки удивительного образа находятся:
В церкви Святителя Николая в Москве. Этот образ Богоматери раньше находился в монастыре Николы на Пупышах. Данный список считается самым древним из всех. В храм его впервые принесли в 1640 году. В 1950 году советская власть разрушила монастырь, поэтому пришлось перенести икону в другое место. В книге храма записываются все чудеса, которые сотворила Матерь Божья с помощью этого образа.
В монастыре Ризоположения Пресвятой Богородицы в городе Москве. Эта икона попала в храм в XVIII веке.
В храме Божией Матери в Дивеево. В храм Дивеево святыню принесли паломницы. Возле образа постоянно можно увидеть множество записок прихожан с сердечными просьбами или благодарностями.
В соборе преподобного Сергия Радонежского;
В церкви Спаса Преображения на Болвановке.
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