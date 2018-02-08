С начала 2018 года в Жилищном кодексе РФ появились изменения, которые на руку собственникам и арендаторам квартир. Они смогут воздействовать на свои управляющие компании с помощью штрафов. Все, кто платит коммуналку, смогут воспользоваться этим правом. Как и за что собственники и наниматели жилья смогут оштрафовать УК, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
За что я могу оштрафовать управляющую компанию?
Новые пункты, которые позволяют штрафовать УК, появились в статье 156 ЖК. Управляющую компанию можно оштрафовать, если она незаконно и без оснований завышает платежи.
Примеров может быть много. Допустим, у вас установлены общедомовые счетчики, но УК рассчитывает плату за свет в подъезде по нормативам. Это незаконно. Также если УК начисляет плату за общую горячую воду, а при этом течет только холодная, то можно оштрафовать УК.
Еще один пример: управляющая компания собирает плату за услугу, которая не была оказана дому. Например, уборка подъездов, охрана придомовой территории и так далее.
Теперь штрафовать можно не только УК, но и поставщика услуг. Например, водоканал. При условии, что компания завысила платежи.
"Лицо, предоставляющее коммунальные услуги, при нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем необоснованное увеличение размера такой платы, обязано уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда штраф в размере пятидесяти процентов величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги", — сказано в ЖК РФ, статья 157.
Владельцы квартир могут требовать пересчет платежей, а также компенсацию 50% в виде штрафа.
Если окажется, что УК действительно незаконно завысила платежи, то она заплатит 50% от превышения. Деньги получает собственник жилья.
Необходимо написать заявление в УК. Опишите ситуацию со ссылкой на п. 11 ст. 156 и п. 6 ст. 157 ЖК.
По закону ответ коммунальщики должны дать через месяц. За это время они должны разобраться с вашим заявлением и понять, было ли превышение. В официальном письменном ответе УК должна сообщить, что ошибка действительно была и она готова заплатить штраф, либо не согласиться с претензией и отказаться платить.
Комментарии
Подскажите что с ОДН по холодной воде делать??? У нас ТСЖ.
4 подъезда в доме
Больше 300 кубов ежемесечно куда то уходит, бассейна нет.
И выплатит УК штраф из общедомовых денег, ну и кому это на фиг нужно! Не будут же они выплачивать с собственного кармана.
Из какого собственного? У дворника, слесаря-сантехника, электрика зарплату срежут? Но так они наработают на эти деньги - пойдут калымить. Штрафовать УК - забирать деньги у жителей.
8.02.2018 11:48
iOne
ОДН обозвали ОИ)))))
в доме стоит сч общедомовой на воду сняли что дом потратил в общем 1000 кубов
люди передали по своим счетчикам в квартире на объем в 700 кубов (кто соврал, кто приврал.. кто что)
300 ушло в строчку ОИ
поставщику нужны деньги за 1000 кубов отдать
Пригодится договор, который вы заключали с управляющей компанией.
поднимите руки у кого такой есть?
Компенсация за счет других жильцов, это круто придумано.
8.02.2018 11:48
iOne
вы просто не знаете что в подвале потоп
Иногда сантехники не делают свою работу добросовестно, просто получают с нескольких домов зряплату.
Одни платят в доме по счетчику, другие посчитали счетчик невыгодным и платят по среднему, все что свыше среднего потрачено и потери из-за худых кранов в подвалах, раскидывается на всех.
Ну потопов точно нет.
Да и за год вышло больше объёма бассейна Обь. Дом смыло бы давно.
В водоканале говорят, что невозможно платить за тех кто не платит.
, что невозможно платить за тех кто не платит.
хватит путать понятия оплата чужого долга и оплата чужого потребления ресурса - у них в квитанции 0 по воде а они потратили 5 кубов, ферштейн?
8.02.2018 15:31
- гость -
согласен, есть такие