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Как и за что: собственники квартир могут штрафовать управляющие компании

, ИА "Амител"
И даже не надо идти в суд: за что владельцы квартир могут оштрафовать свои УК и как это сделать?


С начала 2018 года в Жилищном кодексе РФ появились изменения, которые на руку собственникам и арендаторам квартир. Они смогут воздействовать на свои управляющие компании с помощью штрафов. Все, кто платит коммуналку, смогут воспользоваться этим правом. Как и за что собственники и наниматели жилья смогут оштрафовать УК, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1

За что я могу оштрафовать управляющую компанию?

Новые пункты, которые позволяют штрафовать УК, появились в статье 156 ЖК. Управляющую компанию можно оштрафовать, если она незаконно и без оснований завышает платежи.

Примеров может быть много. Допустим, у вас установлены общедомовые счетчики, но УК рассчитывает плату за свет в подъезде по нормативам. Это незаконно. Также если УК начисляет плату за общую горячую воду, а при этом течет только холодная, то можно оштрафовать УК.

Еще один пример: управляющая компания собирает плату за услугу, которая не была оказана дому. Например, уборка подъездов, охрана придомовой территории и так далее.

2
Штрафовать можно только управляющие компании?

Теперь штрафовать можно не только УК, но и поставщика услуг. Например, водоканал. При условии, что компания завысила платежи.

"Лицо, предоставляющее коммунальные услуги, при нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем необоснованное увеличение размера такой платы, обязано уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда штраф в размере пятидесяти процентов величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги", — сказано в ЖК РФ, статья 157.

3
На какой штраф я могу рассчитывать?

Владельцы квартир могут требовать пересчет платежей, а также компенсацию 50% в виде штрафа.

Если окажется, что УК действительно незаконно завысила платежи, то она заплатит 50% от превышения. Деньги получает собственник жилья.

4
Надо ли обращаться в суд, чтобы получить штраф?
Нет, в суд собственникам обращаться не придется.
5
Как добиться штрафа, если управляющая компания самовольно завысила платежи?

Необходимо написать заявление в УК. Опишите ситуацию со ссылкой на п. 11 ст. 156 и п. 6 ст. 157 ЖК.

По закону ответ коммунальщики должны дать через месяц. За это время они должны разобраться с вашим заявлением и понять, было ли превышение. В официальном письменном ответе УК должна сообщить, что ошибка действительно была и она готова заплатить штраф, либо не согласиться с претензией и отказаться платить.

6
Если УК согласилась с тем, что ошибка была, как скоро она заплатит мне штраф?
Штраф должны выплатить в течение двух месяцев с момента подачи заявления.
7
А если управляющая компания неправа, но все равно не платит штраф?
Тогда надо жаловаться в жилищную инспекцию. Обычно после обращения в жилинспекцию УК исправно выплачивают все штрафы.
8
А если счета завышены потому, что собственник неправильно указывал данные счетчика?
В этом случае управляющая компания не виновата и никакого штрафа платить не будет. Возможен только перерасчет.
9
Как понять, что платежи завышены по вине управляющей компании?
Необходимо разобраться в своей квитанции и понять, откуда берутся суммы в каждой строке. Пригодится договор, который вы заключали с управляющей компанией. Разобраться в системе ЖКХ и платы за коммуналку непросто, но это весьма и весьма полезные знания.

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Комментарии

8.02.2018 11:48
iOne

Подскажите что с ОДН по холодной воде делать??? У нас ТСЖ.
4 подъезда в доме
Больше 300 кубов ежемесечно куда то уходит, бассейна нет.

0  0
8.02.2018 12:57
Гость

И выплатит УК штраф из общедомовых денег, ну и кому это на фиг нужно! Не будут же они выплачивать с собственного кармана.

0  0
8.02.2018 13:14
Гость

Из какого собственного? У дворника, слесаря-сантехника, электрика зарплату срежут? Но так они наработают на эти деньги - пойдут калымить. Штрафовать УК - забирать деньги у жителей.

0  0
8.02.2018 13:25
- гость -


8.02.2018 11:48
iOne
ОДН обозвали ОИ)))))
в доме стоит сч общедомовой на воду сняли что дом потратил в общем 1000 кубов
люди передали по своим счетчикам в квартире на объем в 700 кубов (кто соврал, кто приврал.. кто что)
300 ушло в строчку ОИ
поставщику нужны деньги за 1000 кубов отдать

0  0
8.02.2018 13:26
- гость -

Пригодится договор, который вы заключали с управляющей компанией.
поднимите руки у кого такой есть?

0  0
8.02.2018 14:04
- гость -

Компенсация за счет других жильцов, это круто придумано.

0  0
8.02.2018 14:05
- гость -

8.02.2018 11:48
iOne

вы просто не знаете что в подвале потоп

0  0
8.02.2018 14:07
- гость -

Иногда сантехники не делают свою работу добросовестно, просто получают с нескольких домов зряплату.

0  0
8.02.2018 14:12
вот так

Одни платят в доме по счетчику, другие посчитали счетчик невыгодным и платят по среднему, все что свыше среднего потрачено и потери из-за худых кранов в подвалах, раскидывается на всех.

0  0
8.02.2018 14:31
iOne

Ну потопов точно нет.
Да и за год вышло больше объёма бассейна Обь. Дом смыло бы давно.
В водоканале говорят, что невозможно платить за тех кто не платит.

0  0
8.02.2018 15:31
- гость -

, что невозможно платить за тех кто не платит.
хватит путать понятия оплата чужого долга и оплата чужого потребления ресурса - у них в квитанции 0 по воде а они потратили 5 кубов, ферштейн?

0  0
8.02.2018 17:26
- гость -

8.02.2018 15:31
- гость -
согласен, есть такие

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