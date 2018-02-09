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Где и когда жители Алтайского края могут бесплатно провериться на онкологию

, ИА "Амител"
В регионе начался месячник борьбы с онкологией. Рассказываем, как и когда жители края могут бесплатно проверить здоровье


Месячник борьбы с онкологией стартовал в Алтайском крае. Цель – привлечь внимание населения к этой болезни. Врачи говорят, что очень часто пациенты приходят к онкологам тогда, когда помочь бывает очень сложно или невозможно. О том, какие мероприятия пройдут в рамках месячника борьбы с онкологией, а также где и когда можно бесплатно проверить свое здоровье на онкозаболевания, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Участвуют все медучреждения края?
Да, врачи-онкологи во всех поликлиниках будут рассказывать и агитировать пациентов посетить смотровой кабинет и обследоваться на онкологию.
2
На какие виды рака можно будет бесплатно обследоваться в рамках месячника?
В феврале и марте пройдут акции "Скажи раку нет. Профилактика и раннее выявление опухолей кожи и слизистой полости рта", "Скажи раку нет. Профилактика и раннее выявление рака молочной железы". Также можно посетить школу по профилактике онкологических заболеваний для пациентов и их родственников и мастер-класс по самообследованию молочных желез.
3
Где и когда пройдут обследования на выявление опухолей кожи и полости рта?

Акция "Скажи раку нет. Профилактика и раннее выявление опухолей кожи и слизистой полости рта" пройдет в Барнауле в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер", поликлиника "Надежда". Планируется обследовать 400 человек.

В Бийске в КГБУЗ "Онкологический диспансер" планируется обследовать 100 человек.

Также мероприятие пройдет в Рубцовске на базе КГБУЗ "Онкологический диспансер", планируется обследовать 80 человек.

Во всех трех городах обследование пройдет 17 февраля, время приема: с 9.00 до 15.00.

4
А когда можно обследоваться на рак молочной железы?

Краевая акция "Скажи раку нет. Профилактика и раннее выявление рака молочной железы" пройдет в трех городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске.

В краевой столице на площадке КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер", поликлиника "Надежда", планируется обследовать 500 человек. В наукограде в КГБУЗ "Онкологический диспансер" планируется обследовать 100 человек и в Рубцовске на базе КГБУЗ "Онкологический диспансер" планируется обследовать 60 человек.

Акция состоится 3 марта с 09.00 до 15.00.

5
А когда пройдет школа по профилактике онкозаболеваний?
Школа по профилактике онкологических заболеваний для пациентов и их родственников, а также мастер-класс по самообследованию молочных желез пройдут 27 февраля в 14.30.
6
Какие документы нужны, чтобы пройти обследование?
Традиционно потребуются паспорт, полис, СНИЛС.

 

7
А если найдут заболевание, что дальше?
Дальше пациентов отправят на дообследование. Оно будет проходить в онкоцентре "Надежда". Специалисты сразу же направят человека на дополнительные анализы. Талоны на процедуры будут выдаваться на месте в день акции.
8
Такие акции приносят результаты?

Да, результаты серьезные. В ноябре 2017 года прошла акция "Скажи раку нет" по профилактике и раннему выявлению рака молочной железы. Тогда онкологи за один день работы выявили девять случаев онкологии. У двух женщин обнаружили рак молочной железы первой стадии, а предраковое состояние наблюдалось у 13 пациенток.

Выявляемость онкологии составила 2%, это в 100 раз выше, чем в смотровых кабинетах.

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Комментарии

9.02.2018 07:59
Doka

в КГБ УЗ ... какое то не благозвучное звучание, естественно это выдумка чиновников, ну неужели не хватает широты русского языка ( может по этой причине и медицина пошла у нас не туда?).

0  0
9.02.2018 12:49
- гость -

То есть обследование будет заключаться в "посмотреть" и "пощупать"? Мощная диагностика.

0  0
9.02.2018 12:56
- гость -

А деревенским куда? планируют человек 500 проверить. Остальным не надо?

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