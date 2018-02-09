Месячник борьбы с онкологией стартовал в Алтайском крае. Цель – привлечь внимание населения к этой болезни. Врачи говорят, что очень часто пациенты приходят к онкологам тогда, когда помочь бывает очень сложно или невозможно. О том, какие мероприятия пройдут в рамках месячника борьбы с онкологией, а также где и когда можно бесплатно проверить свое здоровье на онкозаболевания, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Акция "Скажи раку нет. Профилактика и раннее выявление опухолей кожи и слизистой полости рта" пройдет в Барнауле в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер", поликлиника "Надежда". Планируется обследовать 400 человек.
В Бийске в КГБУЗ "Онкологический диспансер" планируется обследовать 100 человек.
Также мероприятие пройдет в Рубцовске на базе КГБУЗ "Онкологический диспансер", планируется обследовать 80 человек.
Во всех трех городах обследование пройдет 17 февраля, время приема: с 9.00 до 15.00.
Краевая акция "Скажи раку нет. Профилактика и раннее выявление рака молочной железы" пройдет в трех городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске.
В краевой столице на площадке КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер", поликлиника "Надежда", планируется обследовать 500 человек. В наукограде в КГБУЗ "Онкологический диспансер" планируется обследовать 100 человек и в Рубцовске на базе КГБУЗ "Онкологический диспансер" планируется обследовать 60 человек.
Акция состоится 3 марта с 09.00 до 15.00.
Да, результаты серьезные. В ноябре 2017 года прошла акция "Скажи раку нет" по профилактике и раннему выявлению рака молочной железы. Тогда онкологи за один день работы выявили девять случаев онкологии. У двух женщин обнаружили рак молочной железы первой стадии, а предраковое состояние наблюдалось у 13 пациенток.
Выявляемость онкологии составила 2%, это в 100 раз выше, чем в смотровых кабинетах.
Комментарии
в КГБ УЗ ... какое то не благозвучное звучание, естественно это выдумка чиновников, ну неужели не хватает широты русского языка ( может по этой причине и медицина пошла у нас не туда?).
То есть обследование будет заключаться в "посмотреть" и "пощупать"? Мощная диагностика.
А деревенским куда? планируют человек 500 проверить. Остальным не надо?