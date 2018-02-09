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Где на Алтае бесплатно поставить ребенку и взрослому прививку от клещей

, ИА "Амител"
Закупили, раздали, привили: почему вакцина от клеща не всегда бывает в поликлиниках


Не всегда родители могут поставить детям прививку от клещевого энцефалита. Иногда бывает, что в поликлинике по месту жительства вакцина просто отсутствует. Можно ли в таком случае поставить бесплатно прививку в другой поликлинике и почему вакцина не всегда есть на местах, читайте в материале Amic.ru.

1
Могут ли взрослые бесплатно привиться от клещевого энцефалита?
Нет, взрослое население может привиться против клещевого энцефалита только за счет собственных средств. Вакцину ставят в частных учреждениях или в их филиалах.
2
До какого возраста детям бесплатно ставят вакцину?
Дети до 14 лет прививаются бесплатно.
3
В любой детской поликлинике могут поставить вакцину от клещей?
В любой, если вакцина есть в наличии.
4
Почему вакцины может не оказаться в поликлинике?

Как объяснил порталу Amic.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Алтайского края Валерий Шевченко, вакцина против клещевого энцефалита закупается за счет региона.

Ежегодно правительство Алтайского края выделяет определенную сумму денег на покупку вакцины. После этого она партиями поступает в медучреждения региона. И это происходит несколько раз в год. Бывает так, что в некоторые промежутки времени вакцины нет. До следующей поставки.

"Календарь профилактических прививок содержит более десятка вакцин, обязательных для вакцинации. В него входят прививки против дифтерии, туберкулеза, гриппа, коклюша, гепатита группы В, кори и так далее. Эта вакцина поступает за счет федерального центра. Есть перечень региональных потребностей.

Для нашего края актуален клещевой энцефалит. Есть расчеты, сколько людей ежегодно должно быть привито, и выделяется определенная сумма денег, из года в год сумма увеличивается. Возникают такие моменты, как дробное финансирование в течение года: закупили, раздали, привили. Потом закупают следующую партию", — пояснил Шевченко.

5
Как узнать, в каких поликлиниках есть вакцина?
Вопросы необходимо задавать вашему врачу-педиатру, а не в регистратуре. Именно врач дает направление и знает, когда есть возможность привиться.
6
Если вакцины нет в нашей поликлинике, могут поставить прививку в другой?
Нет. Существует территориальная привязанность. Так, например, ребенок, который относится к поликлинике №9, не может получить вакцину в поликлинике №7.
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Комментарии

9.02.2018 08:50
- гость -

что ни ответ - то НЕТ
хорошая статейка

0  0
9.02.2018 08:52
- гость -

Вопросы необходимо задавать вашему врачу-педиатру агаага, взять талон за неделю, прийти посидеть в очереди, зайти что бы услышать что нет. Без очереди "Мне только спросить" не проканает.. мамашки затопчут

0  0
9.02.2018 10:54
Анна

Вы пишите, что в любой поликлинике могут вакцину поставить, п. 3. А в пункте 6 уже привязанность к поликлинике? так как на самом деле?

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