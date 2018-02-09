Не всегда родители могут поставить детям прививку от клещевого энцефалита. Иногда бывает, что в поликлинике по месту жительства вакцина просто отсутствует. Можно ли в таком случае поставить бесплатно прививку в другой поликлинике и почему вакцина не всегда есть на местах, читайте в материале Amic.ru.
Как объяснил порталу Amic.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Алтайского края Валерий Шевченко, вакцина против клещевого энцефалита закупается за счет региона.
Ежегодно правительство Алтайского края выделяет определенную сумму денег на покупку вакцины. После этого она партиями поступает в медучреждения региона. И это происходит несколько раз в год. Бывает так, что в некоторые промежутки времени вакцины нет. До следующей поставки.
"Календарь профилактических прививок содержит более десятка вакцин, обязательных для вакцинации. В него входят прививки против дифтерии, туберкулеза, гриппа, коклюша, гепатита группы В, кори и так далее. Эта вакцина поступает за счет федерального центра. Есть перечень региональных потребностей.
Для нашего края актуален клещевой энцефалит. Есть расчеты, сколько людей ежегодно должно быть привито, и выделяется определенная сумма денег, из года в год сумма увеличивается. Возникают такие моменты, как дробное финансирование в течение года: закупили, раздали, привили. Потом закупают следующую партию", — пояснил Шевченко.
Комментарии
что ни ответ - то НЕТ
хорошая статейка
Вопросы необходимо задавать вашему врачу-педиатру агаага, взять талон за неделю, прийти посидеть в очереди, зайти что бы услышать что нет. Без очереди "Мне только спросить" не проканает.. мамашки затопчут
Вы пишите, что в любой поликлинике могут вакцину поставить, п. 3. А в пункте 6 уже привязанность к поликлинике? так как на самом деле?