Фото: livejournal.com
14 февраля совсем скоро, а вы уже не знаете, куда убежать, чтобы не стать свидетелем этого розового и слащавого безумия под названием День святого Валентина? Вы уже готовы на крайние меры и ищете варианты отступления? Не переживайте – вы не социопат и не псих! Вы просто нормальный человек со своим взглядом на жизнь. Рассказываем, почему можно ненавидеть День всех влюбленных и как выжить, если вы питаете к этому деланному празднику жуткую неприязнь.
Ну, например, вы полагаете, что к России эта дата в принципе не имеет никакого отношения, а празднование Дня всех влюбленных – это очередная поза и обезьянничанье.
Или вы просто устаете от вечных разговоров в стиле: "Ой, 14 февраля. А что ты подаришь своей половинке?"
День всех влюбленных – это квинтэссенция общества потребления, когда в воздухе чувствуется привкус рекламы и призыва "Давай! Купи цветы, купи телефон, купи духи, купи шмотки! И подари это кому-нибудь в День святого Валентина! А если нет денег, то купи вот эту шоколадку или вот эту безвкусную валентинку. И все равно подари!"
Ну и молчим о том, что 14 февраля порождает мегатонны стихов по поводу этого праздника. И когда тебе присылает одно из этих "творений" действительно близкий тебе человек, ты такой: "Что, серьезно? Мы знаем друг друга 15 лет, и ты думаешь, что это именно то, что мне нужно?!"
Отдельно и очень сильно бесит то, что ты не можешь выражать свое недовольство этим праздником. Если вы одиноки, то, понятно, будете выглядеть как озлобившееся на мир животное, а если вы в отношениях, то все начнут думать, что ваша пара переживает не лучший период. Нет! Мы просто нормальные люди, которым не нравится этот ванильно-тошнотворный праздник!
Очень часто 14 февраля превращается в чистый цирк и абсурдное состязание между парами. Так, тебе подарили iPhone, а тебе 1000 шариков и дорогущие духи, а вот ей валентинку. Наверное, она неудачница, хи-хи-хи. Боже, в кого мы все превратились!
Если вам вдруг не повезло и вы родились мужчиной и ужас как не хотите расстраивать свою даму, которая обожает 14 февраля, то это вообще пытка. Да, вам придется вести себя глупо – зажигать свечи, разбрасывать лепестки роз на кровати и заводить ванну с пенкой. Держитесь, мужики-подкаблучники, уж вы-то точно ненавидите День всех влюбленных.
Еще одна причина – если вы не делаете этих глупостей, вполне возможно, что вам действительно кранты!
Воззвание к разуму. Ребята, вся эта мишура в День всех влюбленных – жутко неэкономично. Проснитесь! На дворе который год кризис! Хватит тратить деньги впустую! Впрочем, это не поможет. И да, это была причина ненавидеть 14 февраля под номером 9.
Ну и напоследок. 14 февраля – это ложь и лицемерие. Ага, все такие добренькие и счастливые в этот день. Ну, с Богом. Только День всех влюбленных закончится, а дальше продолжится нормальная жизнь со всем недопониманием, ссорами, обидами, нереализованными амбициями, нехваткой денег, кредитами и еще куда большими проблемами. Алло! Кончаем лицемерить, врать себе и не отвлекаемся на розовые сопли в тот самый момент, когда жизнь пользуется твоей неосмотрительностью и заносит свинцовую ногу, чтобы дать пинка. Концентрация и бдительность – вот наш девиз!
Если вы вполне сносный, но эмоциональный человек, а градус кипения у вас в этот день зашкаливает, то постарайтесь уединиться и получить наслаждение от того, что вы один такой хороший и понимающий всю бренность этого праздника. Образ холодного одиночки, чужого на этом пире во время чумы, – то, что нужно. Тут, кстати, и свое самолюбие потешите, и еще кому-нибудь приглянуться можете. Мы же знаем, как это работает, да?))
Выход из ситуации намбер фри. Твои друзья спасут тебя! Если не все твои приятели занимаются ванильным безумием, то гоу тусить с корешами! Весело и массово ударим по чуждому русскому духу празднику!
Ну и вот отличная тема. Отметаем розовые страсти и думаем о самом важном – едем к маме с папой или брату-сестре, пьем чай и газировку и проводим время с близкими людьми у семейного очага!
Если вы оба испытываете негатив к 14 февраля – это еще лучше! Вы просто Бонни и Клайд – вдвоем против всего этого безумного мира. Презирать весь свет, взявшись за руки – что может быть лучше и романтичнее (тьфу, эти розовые сопли заразительны!). В общем, вы поняли. Два вменяемых человека в паре – это самый шикарный из вариантов.
Если же один из партнеров ненавидит 14 февраля (будем честны, это, как правило, мужчина), а другой тащится от этого праздника (методом исключения, эта роль для женщины), то вот тут действительно становится сложно. Как справиться с Днем всех влюбленных в таких условиях?
Ну да, можно сказать себе, что ты весь такой мудрый, склонный к компромиссу и бла-бла. В общем, придется терпеть и унижаться. Впрочем, для любимого человека на это не так и сложно пойти.
Можно же остаться верным себе. День всех влюбленных?! Да без Б! Люби меня таким, какой я есть, если уж так искренне обожаешь этот праздник! Есть справедливость в этих словах, но тут придется опять же ненавидеть себя за то, что остался верен себе, но не сделал приятное своей половине.
В общем, ищите себе партнеров с таким же отношением к жизни и ненавидьте День всех влюбленных вместе!
Комментарии
А где ещё 7 пунктов? Не всё скопировали? Так не надо было и начинать)
14 февраля- для православных и россиян
предпразднство Сретения Господня;
память мученика Трифона Апамейского, Никейского (250);
память священномученика Николая пресвитера (1938);
память мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филицитаты (202—203);
память преподобного Петра Галатийского, Антиохийского, Молчальника (429);
память преподобного Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512);
память Трифона, епископа Ростовского;
память Трифона Городецкого;
память преподобного Тимофея;
память мученика Агафодора;
память мученика Анастасия Навплиота;.
память епископа Василия Солунского, исповедника;
память преподобномученика Гавриила Константинопольского;
память Давида Митиленского, исповедника;
память мученика Иордана;
память мученика Кариона;
память Симеона Митиленского, исповедника;
память мученика Феиона.
1610 — Под Смоленском заключён договор между королём польским и великим князем литовским Сигизмундом III и московским посольством, по которому королевич Владислав должен был занять после принятия православия Русский престол. Владислав никогда не правил Россией, хотя сохранял за собой титул царя до 1634 года и во время торжественных приёмов надевал т. н. московскую корону.
1706 — На северной окраине Москвы, за Сухаревой башней Петром I был основан Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова — одно из старейших в России ботанических научных учреждений.
1918— Опубликован Декрет Совнаркома «О социалистическом Рабоче-Крестьянском Красном Флоте»[3]. День рождения Военно-Морского Флота СССР.
— Советская Россия перешла на григорианский календарь (1 февраля по юлианскому календарю).
1922 — Народно-революционная армия Дальневосточной Республики (командующий В. К. Блюхер) овладевает Хабаровском.
А для русских есть чего?
13.02.2018 08:06
- гость -
****
СПАСИБО! Столько важных дат! Покажу жене и скажу- не алкаш я! Смотри, какие великие праздники, нельзя не отметить!
13.02.2018 08:32
Митенька ржевский
я делаю проще. накатываю а потом жене говорю, ну ты же умная найди сама повод)))
"Очень часто 14 февраля превращается в чистый цирк и абсурдное состязание между парами."...
И если бы только 14 февраля. С ужасом посещаю нынешние свадьбы, на которых зачастую на кредитные деньги устраиваются никому не нужные, труднопереносимые представления по тупым сценариям с приглашением местных самоназначенных звёзд, снимаются целые полнометражные фильмы и гигабайты фотографий. Лишь бы "не хуже чем у других". А всё это, как правильно сказано в статье, навязывается креаклами, зарабатывающими на этом бешенное бабло. Люди, очнитесь, научитесь тратить и так небольшие зарплаты на действительно полезные вещи.
.02.2018 07:52
- гость -
А где ещё 7 пунктов? Не всё скопировали? Так не надо было и начинать)
Так все 10 причин перечислены в первой части, просто на амике не умеют в нумерацию в HTML
Ну и в логику. Например "10 причин ненавидеть День святого Валентина и 10 способов пережить это безумие" - было бы понятнее. Хотя опять же, используя в заголовке цифры, логичнее использовать их также в тексте.
Мне повезло, мы с мужем любим каждый день)))
Не понимаю, что мешает дарить подарки без повода
"И если бы только 14 февраля. С ужасом посещаю нынешние свадьбы, на которых зачастую на кредитные деньги устраиваются никому не нужные, труднопереносимые представления по тупым сценариям с приглашением местных самоназначенных звёзд, снимаются целые полнометражные фильмы и гигабайты фотографий. Лишь бы "не хуже чем у других". А всё это, как правильно сказано в статье, навязывается креаклами, зарабатывающими на этом бешенное бабло. Люди, очнитесь, научитесь тратить и так небольшие зарплаты на действительно полезные вещи."
Вот-вот
Для меня бОльшая проблема, как пережить 7 июля - день Ивана Купала.
Рождество и Пасху переживаем, и ничего. А вот на День влюблённых сделать приятное жене - разве это плохо? Рано как и 8 Марта, которое воцерковленные тоже ненавидят.
Статья написана как раз таки озлобленным чуваком. Ну есть повод лишний раз сказать о своей любви, да и просто милый добрый день.
Не хочешь - не празднуй, хочешь - отмечай. в чем проблема то? ну мне не нравится и не понимаю старый новый год, рождество и тд....или ныряние в прорубь на крещение, что уж совсем край и никакогоо тношения к церкви не имеет! а просто народная традиция.....ну и пусть это делают люди, которым это достовляет удовольствие