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14 февраля совсем скоро, а вы уже не знаете, куда убежать, чтобы не стать свидетелем этого розового и слащавого безумия под названием День святого Валентина? Вы уже готовы на крайние меры и ищете варианты отступления? Не переживайте – вы не социопат и не псих! Вы просто нормальный человек со своим взглядом на жизнь. Рассказываем, почему можно ненавидеть День всех влюбленных и как выжить, если вы питаете к этому деланному празднику жуткую неприязнь.

1 Почему можно ненавидеть и презирать День святого Валентина? Ну, например, вы полагаете, что к России эта дата в принципе не имеет никакого отношения, а празднование Дня всех влюбленных – это очередная поза и обезьянничанье.



Или вы просто устаете от вечных разговоров в стиле: "Ой, 14 февраля. А что ты подаришь своей половинке?"



День всех влюбленных – это квинтэссенция общества потребления, когда в воздухе чувствуется привкус рекламы и призыва "Давай! Купи цветы, купи телефон, купи духи, купи шмотки! И подари это кому-нибудь в День святого Валентина! А если нет денег, то купи вот эту шоколадку или вот эту безвкусную валентинку. И все равно подари!"



Ну и молчим о том, что 14 февраля порождает мегатонны стихов по поводу этого праздника. И когда тебе присылает одно из этих "творений" действительно близкий тебе человек, ты такой: "Что, серьезно? Мы знаем друг друга 15 лет, и ты думаешь, что это именно то, что мне нужно?!"



Отдельно и очень сильно бесит то, что ты не можешь выражать свое недовольство этим праздником. Если вы одиноки, то, понятно, будете выглядеть как озлобившееся на мир животное, а если вы в отношениях, то все начнут думать, что ваша пара переживает не лучший период. Нет! Мы просто нормальные люди, которым не нравится этот ванильно-тошнотворный праздник!



Очень часто 14 февраля превращается в чистый цирк и абсурдное состязание между парами. Так, тебе подарили iPhone, а тебе 1000 шариков и дорогущие духи, а вот ей валентинку. Наверное, она неудачница, хи-хи-хи. Боже, в кого мы все превратились!



Если вам вдруг не повезло и вы родились мужчиной и ужас как не хотите расстраивать свою даму, которая обожает 14 февраля, то это вообще пытка. Да, вам придется вести себя глупо – зажигать свечи, разбрасывать лепестки роз на кровати и заводить ванну с пенкой. Держитесь, мужики-подкаблучники, уж вы-то точно ненавидите День всех влюбленных.



Еще одна причина – если вы не делаете этих глупостей, вполне возможно, что вам действительно кранты!



Воззвание к разуму. Ребята, вся эта мишура в День всех влюбленных – жутко неэкономично. Проснитесь! На дворе который год кризис! Хватит тратить деньги впустую! Впрочем, это не поможет. И да, это была причина ненавидеть 14 февраля под номером 9.



Ну и напоследок. 14 февраля – это ложь и лицемерие. Ага, все такие добренькие и счастливые в этот день. Ну, с Богом. Только День всех влюбленных закончится, а дальше продолжится нормальная жизнь со всем недопониманием, ссорами, обидами, нереализованными амбициями, нехваткой денег, кредитами и еще куда большими проблемами. Алло! Кончаем лицемерить, врать себе и не отвлекаемся на розовые сопли в тот самый момент, когда жизнь пользуется твоей неосмотрительностью и заносит свинцовую ногу, чтобы дать пинка. Концентрация и бдительность – вот наш девиз!

2 Как пережить День святого Валентина, если вы одиноки? Что ж, вы одиноки – и это уже полдела! Если вы действительно приспособленная к жизни человеческая особь, то равнодушие ко всему происходящему мракобесию – лучший выход из ситуации. Пофигизм – великое благо!



Если вы вполне сносный, но эмоциональный человек, а градус кипения у вас в этот день зашкаливает, то постарайтесь уединиться и получить наслаждение от того, что вы один такой хороший и понимающий всю бренность этого праздника. Образ холодного одиночки, чужого на этом пире во время чумы, – то, что нужно. Тут, кстати, и свое самолюбие потешите, и еще кому-нибудь приглянуться можете. Мы же знаем, как это работает, да?))



Выход из ситуации намбер фри. Твои друзья спасут тебя! Если не все твои приятели занимаются ванильным безумием, то гоу тусить с корешами! Весело и массово ударим по чуждому русскому духу празднику!



Ну и вот отличная тема. Отметаем розовые страсти и думаем о самом важном – едем к маме с папой или брату-сестре, пьем чай и газировку и проводим время с близкими людьми у семейного очага!