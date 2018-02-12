Фото: politeka.net
Вчера, 11 февраля, потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он выполнял рейс Москва — Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово лайнер пропал с радаров. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены его обломки. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Какие версии авиакатастрофы существуют на данный момент?
Следствие пока проверяет различные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета, а также теракт.
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Правда ли, что самолет стал разваливаться еще в воздухе?
Нет, Ан-148 разрушился не в воздухе: двигатели лайнера работали вплоть до столкновения с землей, а разрушение судна произошло от удара о землю. На месте была обнаружена воронка глубиной 2,5 м. Осмотр двигателя и элементов механизации крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе.
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Почему версия теракта не является основной?
Эта версия вряд ли будет приоритетной, так как эксперты-взрывотехники, которые провели экспресс-анализ части обломков самолета, не нашли на них микрочастицы взрывчатого вещества. Взрыв, который услышали жители близлежащих населенных пунктов, почти наверняка произошел при детонации топливных баков самолета в момент столкновения с землей.
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Нет, у "Почты России" в авиапарке отсутствуют вертолеты. Госкомпания использует два самолета Ту-204 С. Известно, что на борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний" был мешок с рекламными листовками одного из банков. Предметы, похожие на письма, видно на видеозаписи с места крушения самолета, которую сделали очевидцы. Очевидно, именно этот факт и породил данную версию.
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Какие причины крушения пока являются приоритетными у авиаэкспертов?
Это обледенение лайнера в полете, поломка указателя скорости или моментальное разрушение двигателя во время полета. Например, известно, что командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы перед вылетом, поскольку погодные условия на тот момент позволяли обойтись без этой процедуры.
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Комментарии
уважаемая редакция, 18 новостей за вечер вчерашнего и утро сегодняшнего дней про самолёт- это чересчур, тем более-просто дублируете предыдущую информацию....или иных новостей на сегодня уже нет? я соболезную родственникам погибших, но так часто не стоить новостить, буквально, на каждый чих
Вопрос- кто летел?
12:02)Если Вы не заметили,то Уважаемая редакция чихала и будет чихать на наши с вами замечания! У них свой КУРС((((