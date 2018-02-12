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Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
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От теракта до погоды: основные версии крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

, ИА "Амител"
На данный момент существует пять версий, почему пассажирский самолет разбился вскоре после взлета

Фото: politeka.net


Вчера, 11 февраля, потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он выполнял рейс Москва — Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово лайнер пропал с радаров. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены его обломки. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. 

1

Какие версии авиакатастрофы существуют на данный момент?

Следствие пока проверяет различные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета, а также теракт.

Читайте также: Что известно о крушении самолета Ан-148 в Подмосковье

2

Правда ли, что самолет стал разваливаться еще в воздухе?

Нет, Ан-148 разрушился не в воздухе: двигатели лайнера работали вплоть до столкновения с землей, а разрушение судна произошло от удара о землю. На месте была обнаружена воронка глубиной 2,5 м. Осмотр двигателя и элементов механизации крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе.

Читайте также: Спасатели нашли тела только двух погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

3

Почему версия теракта не является основной?

Эта версия вряд ли будет приоритетной, так как эксперты-взрывотехники, которые провели экспресс-анализ части обломков самолета, не нашли на них микрочастицы взрывчатого вещества. Взрыв, который услышали жители близлежащих населенных пунктов, почти наверняка произошел при детонации топливных баков самолета в момент столкновения с землей.

Читайте также: Опубликован список пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148

4
Правда ли, что самолет мог столкнуться с вертолетом "Почты России"?

Нет, у "Почты России" в авиапарке отсутствуют вертолеты. Госкомпания использует два самолета Ту-204 С. Известно, что на борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний" был мешок с рекламными листовками одного из банков. Предметы, похожие на письма, видно на видеозаписи с места крушения самолета, которую сделали очевидцы. Очевидно, именно этот факт и породил данную версию.

Читайте также: Пролетел по касательной и упал: местный житель о крушении самолета Ан-148

5

Какие причины крушения пока являются приоритетными у авиаэкспертов?

Это обледенение лайнера в полете, поломка указателя скорости или моментальное разрушение двигателя во время полета. Например, известно, что командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы перед вылетом, поскольку погодные условия на тот момент позволяли обойтись без этой процедуры.

Читайте также: Опубликованы кадры с предполагаемого места крушения самолета под Москвой

 

Читайте также в сюжете: Крушение Ан-148 в Подмосковье
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

12.02.2018 12:02
гость

уважаемая редакция, 18 новостей за вечер вчерашнего и утро сегодняшнего дней про самолёт- это чересчур, тем более-просто дублируете предыдущую информацию....или иных новостей на сегодня уже нет? я соболезную родственникам погибших, но так часто не стоить новостить, буквально, на каждый чих

0  0
12.02.2018 12:09
- гость -

Вопрос- кто летел?

0  0
12.02.2018 12:25
- гость -

12:02)Если Вы не заметили,то Уважаемая редакция чихала и будет чихать на наши с вами замечания! У них свой КУРС((((

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