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Пенсия по старости: из чего складывается и как ее должны начислять

, ИА "Амител"
Рассказываем, какой бывает пенсия по старости, правила начисления и из чего она складывается


Пенсию по старости начисляют женщинам по достижении 55 лет и мужчинам, которым исполнилось 60 лет. В России вокруг выплат пособий по возрасту постоянно возникают вопросы. То предлагают изменить пенсионный возраст, то возникают новые теории относительно пенсионного обеспечения населения. Из чего сегодня складывается пенсия по старости, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое пенсия?

Это ежемесячная денежная выплата. Ее начисляют различным категориям граждан. Самая большая категория — люди, достигшие пенсионного возраста. Для мужчин это 60 лет, для женщин – 55.

Пенсии бывают социальные, трудовые, по потере кормильца, по инвалидности.

Вы можете получать только один тип материальной поддержки от государства.

3
Какие типы выплат существуют в России?

Это базовые выплаты, накопительные и страховые. Базовая часть – это тот минимум, который выплачивают человеку. Выдается ежемесячно для помощи пенсионерам.

Накопительная часть формируется из отчислений, которые производил работодатель за своего сотрудника, либо из денег, которые гражданин сам перечислял в Пенсионные фонды. Размер выплат зависит от совершенных отчислений.

Страховая часть положена всем, кто работал официально. Размер зависит от стажа (чем больше, тем лучше), зарплаты (только официальной, зарплата в конвертах не учитывается) и возраста выхода на пенсию.

Пенсию по старости можно отнести к страховой, так как, по сути, страховая пенсия – это деньги, которые человек за всю жизнь перевел в Пенсионные фонды. Также эту пенсию можно отнести к трудовым пособиям: без официальной работы отчисления, как правило, не производятся.

Обязательно в состав пенсии входит базовая часть. Она может быть разной, в зависимости от рода деятельности гражданина. Надбавка положена за тяжелые условия труда, выслугу лет, различные награды и др.

4
Из чего складывается трудовая пенсия в накопительной области?

Трудовая пенсия формируется несколькими способами. Гражданин или работодатель могут производить отчисления в Пенсионный фонд России. Также гражданин может вносить добровольные страховые взносы для накопления будущей пенсии. Договор можно заключить с негосударственным Пенсионным фондом. Следовательно, чем больше мы переводим средств за всю трудовую (и не только) деятельность в Пенсионные фонды, тем выше будет пенсия.

Для получения данной выплаты необходимо иметь 30 баллов по программе пенсионного обеспечения. Баллы начисляются за стаж, превышающий минимум. На данный момент стаж составляет пять лет. В противном случае вы можете рассчитывать лишь на социальную пенсию.

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5
Что такое социальная пенсия?

Это минимальные выплаты, которые начисляются населению. Они положены всем, у кого нет трудового стажа. Размер социальных пенсий устанавливается государством в каждом регионе отдельно. Сумма выплаты зависит от качества жизни населения и прожиточного минимума.

6
Из чего складывается трудовая пенсия по старости?

Общий размер трудовой пенсии по старости складывается с учетом набранных гражданином за всю жизнь пенсионных баллов. Чем больше баллов, тем выше сумма выплаты. Стоимость пенсионного балла определяется государством ежегодно.

Больше никаких систем расчета пенсионных выплат нет.

7
Трудовой стаж начисляется, только если я работаю официально?
Нет. В России трудовой стаж начисляется в том числе и за время ухода за инвалидом 80 лет и старше.
8
Если резюмировать
На размер пенсии влияет заработок гражданина (официальный), трудовой стаж, сфера труда (на некоторых должностях выход на пенсию производится раньше, например военные), возраст, в котором выходят на пенсию, количество набранных пенсионных баллов, стоимость пенсионного очка, нетрудовые периоды, засчитываемые в стаж работы, награды, которые могут влиять на размер пенсии, размер базовых выплат.
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Комментарии

12.02.2018 13:59
- гость -

Что-то разговоры про пенсии частыми стали. Видимо решили реально срок выхода на пенсию увеличить.

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12.02.2018 14:25
Медведь-шатун

Не сомневайтесь Кудрин на всех совещаниях рядом с Путиным сидит не спроста..

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12.02.2018 14:28
- гость -

В Ростовской области 96-летняя женщина, участник Великой Отечественной войны, не может доказать пенсионному фонду, что жива-здорова. Чиновники, списавшие ее со счетов, три года не платят ей пенсию и даже обвинили ветерана в фиктивной регистрации.

0  0
12.02.2018 15:51
- гость -

из чего складывается и как ее должны начислять
и как на нее выжить и не сдохнуть

0  0
12.02.2018 16:30
Гость

И какая должна быть пенсия для самодостаточности?

0  0
12.02.2018 17:47
Doka

Из пустого в порожнее. При достижении пенс.возраста - минималка, набралл баллов, будет больше.

0  0
12.02.2018 18:41
- гость -

Стажа уже не 5 лет требуется, каждый год повышают.
Хотят кудрины людей и без пенсии, и без зарплаты оставить.

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