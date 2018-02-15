Водителей поделят на профессионалов и любителей. Законопроект, который подготовил Минтранс, предполагает, что в правах должна появиться отметка о том, что водитель — профи. Подробнее об изменениях читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В правах должна появиться информация о том, что водитель — профессионал или, наоборот, любитель.
Подготовку для любителей будут проводить учреждения дополнительного образования. Сейчас этим занимаются учреждения профессионального образования.
Нет, водители-профессионалы должны будут проходить переподготовку и сдавать экзамены в ГИБДД на права, чтобы подтвердить отметку. Это будет необходимо делать раз в пять лет. Это касается всех водителей, работающих по найму. И неважно, к какой категории транспортных средств относится их машина.
Тогда они не смогут работать водителями. Те, кто сидит за рулем грузовиков и автобусов, лишатся права управления этим транспортом без отметки.
Получается, что, если у вас есть, предположим, "КамАЗ" и вы на нем возите песок или кирпичи для строительства собственного дома, то без отметки "профессионал" вы не сможете этого делать.
В личных целях можно будет управлять машинами только подкатегорий "С1", "С1Е", "D1", "D1E".
Законопроект появился из-за роста аварийности среди пассажироперевозчиков и водителей большегрузов. Плюс водителями автобусов и "КамАЗов" устраиваются граждане соседних государств.
В связи с этим президент России Владимир Путин поручил принять меры для повышения квалификации водителей-профессионалов.
Да, против выступило Министерство образования. Представители ведомства сделали акцент на том, что, согласно Гражданскому кодексу, транспорт — это средство повышенной опасности. А управлению такими механизмами можно обучать только по профессиональным программам, пишет РГ.
Также против реформы выступили автошколы. Если закон примут, то им придется получать новые лицензии для подготовки водителей-любителей. Также придется поменять под новые программы всю материально-техническую базу, заново согласовывать программы и получать документы о соответствии в ГИБДД.
Сложности могут возникнуть и у Госавтоинспекции. В соответствии с законом о полиции в ее компетенцию входит допуск к управлению транспортом на дорогах общего пользования. А профессиональные требования к перевозчикам — это уже трудовые отношения и компетенция Минтранса.
Комментарии
Любители это те кто любит
Вот почему я голосовать за пут..ина не буду, маразматики. А вот Грудинин наш президент!!!
Всё дело не в безопасности, а в деньгах. Нужно отжать с населения побольше денег.
Раз в пять лет водители-профессионалы на платной основе должны будут проходить переподготовку и сдавать экзамены в ГИБДД на права, чтобы подтвердить отметку.
а таксисты - это профессионалы или любители? В статье только про водителей Камазов и автобусов написано
Бред. Отжимание денег
15.02.2018 14:46
- гость -
Таксисты работают по найму.
Было все это уже и временные ВУ на два года (сам получал), и отметка о разрешении работать по найму в ВУ (сам получал) и, запрет водить грузовик и т.д. Бред этолт который отомрет, а денежки потрачены.
Вывод - а нет ли здесь коррупции?
Какое-то разногласие в статье или предполагаемом законе. "Получается, что, если у вас есть, предположим, "КамАЗ" и вы на нем возите песок или кирпичи для строительства собственного дома, то без отметки "профессионал" вы не сможете этого делать."
И следующий абзац "В личных целях можно будет управлять машинами только подкатегорий "С1", "С1Е", "D1", "D1E"".
Я вожу себе песок не по найму. И зачем мне ездить в личных целях на КАМАЗе да еще и с прицепом?!)))))))))
чувствую, комментаторам нравятся чебуреки и наркоманы за рулем пассажирских газелей
Всякой ернёй занимаются. Вова поручил... дураки лбы разбили выполняя, на выходе, как обычно набор новых заморочек и поборов для населения без какого-либо заметного уменьшения аварийности, смертности, ради чего всё это собственно затевалось.
Зачем нужно вообще это министерство? У него наверняка отметки нет, что пофессионал
Как наркоман прошел мед осмотр? Не граждане России на родину.
Правильное решение. Профессионалы должны быть профессионалами. На западе везде так, а то понасажают за руль большегрузов и автобусов полных де..лов и алга!
Всё что-то придумывают,что-то запутывают,ни одного закона,облегчающего жизнь народа,не приняли.Однозначно,пойду голосовать за Грудинина.
Читаю заголовки за сегодня на соседнем сайте:
"В Барнауле водитель автобуса возил пассажиров пьяным и без прав"
"В Барнауле в жестком ДТП с участием КамАЗа водитель Toyota пробил стекло головой"
"В Барнауле скорая помощь попала в ДТП "
"В Барнауле Toyota врезалась в трамвай "
Везде должны быть профессионалы!
А че вы кудахчете? То что существует сейчас - получил права и катаешься потом без всяких проверок - полный бред. В других сферах деятельности профессионалы подтверждают свой профессионализм очень часто и без этого допуск к работам не получишь. Водилы творят что хотят и контроля за ними нет. Все правильно делают. Главное чтобы был реально контроль, а не для галочки.
получил права и катаешься потом без всяких проверок
в 16-23 про потенциального профи уже выставили информацию.
про реальный контроль почти не верится..