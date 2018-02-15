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Всем, кто рулит: зачем водителей поделят на любителей и профессионалов

, ИА "Амител"
Минэкономразвития провело совещание с экспертами и ведомствами по оценке нового законопроекта о подготовке водителей


Водителей поделят на профессионалов и любителей. Законопроект, который подготовил Минтранс, предполагает, что в правах должна появиться отметка о том, что водитель — профи. Подробнее об изменениях читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какая отметка появится в правах?

В правах должна появиться информация о том, что водитель — профессионал или, наоборот, любитель.

Подготовку для любителей будут проводить учреждения дополнительного образования. Сейчас этим занимаются учреждения профессионального образования.

2
Кому нужна отметка о том, что он профессионал?
Всем, кто решил работать или работает водителем по найму. Им придется пройти именно профессиональную подготовку, чтобы получить соответствующую отметку.
3
Получил отметку – и все, это навсегда?

Нет, водители-профессионалы должны будут проходить переподготовку и сдавать экзамены в ГИБДД на права, чтобы подтвердить отметку. Это будет необходимо делать раз в пять лет. Это касается всех водителей, работающих по найму. И неважно, к какой категории транспортных средств относится их машина.

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4
А если не подтвердить отметку?

Тогда они не смогут работать водителями. Те, кто сидит за рулем грузовиков и автобусов, лишатся права управления этим транспортом без отметки.

Получается, что, если у вас есть, предположим, "КамАЗ" и вы на нем возите песок или кирпичи для строительства собственного дома, то без отметки "профессионал" вы не сможете этого делать.

5
А какими машинами можно будет управлять без отметки?

В личных целях можно будет управлять машинами только подкатегорий "С1", "С1Е", "D1", "D1E".

6
Зачем нужен этот законопроект?

Законопроект появился из-за роста аварийности среди пассажироперевозчиков и водителей большегрузов. Плюс водителями автобусов и "КамАЗов" устраиваются граждане соседних государств.

В связи с этим президент России Владимир Путин поручил принять меры для повышения квалификации водителей-профессионалов.

7
Кто-то был против этого законопроекта?

Да, против выступило Министерство образования. Представители ведомства сделали акцент на том, что, согласно Гражданскому кодексу, транспорт — это средство повышенной опасности. А управлению такими механизмами можно обучать только по профессиональным программам, пишет РГ.

Также против реформы выступили автошколы. Если закон примут, то им придется получать новые лицензии для подготовки водителей-любителей. Также придется поменять под новые программы всю материально-техническую базу, заново согласовывать программы и получать документы о соответствии в ГИБДД.

Сложности могут возникнуть и у Госавтоинспекции. В соответствии с законом о полиции в ее компетенцию входит допуск к управлению транспортом на дорогах общего пользования. А профессиональные требования к перевозчикам — это уже трудовые отношения и компетенция Минтранса.


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Комментарии

15.02.2018 14:05
- гость -

Любители это те кто любит

0  0
15.02.2018 14:25
Гость

Вот почему я голосовать за пут..ина не буду, маразматики. А вот Грудинин наш президент!!!

0  0
15.02.2018 14:43
- гость -

Всё дело не в безопасности, а в деньгах. Нужно отжать с населения побольше денег.

Раз в пять лет водители-профессионалы на платной основе должны будут проходить переподготовку и сдавать экзамены в ГИБДД на права, чтобы подтвердить отметку.

0  0
15.02.2018 14:46
- гость -

а таксисты - это профессионалы или любители? В статье только про водителей Камазов и автобусов написано

0  0
15.02.2018 14:46
- гость -

Бред. Отжимание денег

0  0
15.02.2018 14:48
- гость -

15.02.2018 14:46
- гость -

Таксисты работают по найму.

0  0
15.02.2018 14:56
- гость -

Было все это уже и временные ВУ на два года (сам получал), и отметка о разрешении работать по найму в ВУ (сам получал) и, запрет водить грузовик и т.д. Бред этолт который отомрет, а денежки потрачены.
Вывод - а нет ли здесь коррупции?

0  0
15.02.2018 15:01
Санёк

Какое-то разногласие в статье или предполагаемом законе. "Получается, что, если у вас есть, предположим, "КамАЗ" и вы на нем возите песок или кирпичи для строительства собственного дома, то без отметки "профессионал" вы не сможете этого делать."
И следующий абзац "В личных целях можно будет управлять машинами только подкатегорий "С1", "С1Е", "D1", "D1E"".
Я вожу себе песок не по найму. И зачем мне ездить в личных целях на КАМАЗе да еще и с прицепом?!)))))))))

0  0
15.02.2018 15:02
ПлохойХорошийЗлой

чувствую, комментаторам нравятся чебуреки и наркоманы за рулем пассажирских газелей

1  0
15.02.2018 15:05
Павсекакий

Всякой ернёй занимаются. Вова поручил... дураки лбы разбили выполняя, на выходе, как обычно набор новых заморочек и поборов для населения без какого-либо заметного уменьшения аварийности, смертности, ради чего всё это собственно затевалось.

0  0
15.02.2018 15:20
Filin

Зачем нужно вообще это министерство? У него наверняка отметки нет, что пофессионал

0  0
15.02.2018 15:43
Гость

Как наркоман прошел мед осмотр? Не граждане России на родину.

0  0
15.02.2018 19:10
- гость -

Правильное решение. Профессионалы должны быть профессионалами. На западе везде так, а то понасажают за руль большегрузов и автобусов полных де..лов и алга!

0  0
15.02.2018 19:35
гость

Всё что-то придумывают,что-то запутывают,ни одного закона,облегчающего жизнь народа,не приняли.Однозначно,пойду голосовать за Грудинина.

0  0
15.02.2018 19:42
- гость -

Читаю заголовки за сегодня на соседнем сайте:
"В Барнауле водитель автобуса возил пассажиров пьяным и без прав"
"В Барнауле в жестком ДТП с участием КамАЗа водитель Toyota пробил стекло головой"
"В Барнауле скорая помощь попала в ДТП "

"В Барнауле Toyota врезалась в трамвай "
Везде должны быть профессионалы!

0  0
15.02.2018 21:18
- гость -

А че вы кудахчете? То что существует сейчас - получил права и катаешься потом без всяких проверок - полный бред. В других сферах деятельности профессионалы подтверждают свой профессионализм очень часто и без этого допуск к работам не получишь. Водилы творят что хотят и контроля за ними нет. Все правильно делают. Главное чтобы был реально контроль, а не для галочки.

0  0
15.02.2018 21:34
- гость -

получил права и катаешься потом без всяких проверок

в 16-23 про потенциального профи уже выставили информацию.

про реальный контроль почти не верится..

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