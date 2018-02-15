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Что такое Штандарт президента России, как он выглядит и где хранится

, ИА "Амител"
Штандарт как символ президентской власти был утвержден Борисом Ельциным - Указом № 319 от 15 февраля 1994 года


Штандарт как символ президентской власти был утвержден Борисом Ельциным 24 года назад. Вышел Указ № 319 от 15 февраля 1994 года "О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации". Что такое Штандарт президента России, как он выглядит и где хранится, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое Штандарт Президента РФ?
Это символ президентской власти в России. Но Штандарт — это один из символов. Есть ряд предметов, которые являются официальными символами власти Президента страны и используются во время инаугурации.
2
Что еще является символом президентской власти в Российской Федерации?
Это Штандарт (флаг) Президента РФ, Знак Президента РФ и специальный экземпляр текста Конституции РФ.
3
Как выглядит Штандарт?
Это квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос. Верхняя полоса белого цвета, средняя – синего и нижняя – красного, в соответствии с цветами Государственного флага страны. Полотно окаймлено золотой бахромой. В центре Штандарта находится золотое изображение Государственного герба России. На древке Штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством Президента России и датами его пребывания на этом посту. Древко увенчано металлическим навершием в виде копья.
4
Когда президенту вручают Штандарт?
Штандарт, а также Знак и специальный экземпляр текста Конституции передаются вновь избранному президенту России во время церемонии вступления в эту должность после принесения им присяги на специальном экземпляре текста Конституции Российской Федерации.
5
Где хранится Штандарт после инаугурации?

После инаугурации оригинал Штандарта относят в служебный кабинет резиденции Президента в Москве. Это Сенатский дворец Московского Кремля. Там полотно находится постоянно. Оно расположено позади стола главы государства с левой стороны.

А вот над Кремлевской резиденцией поднимается дубликат Штандарта. Также дубликат устанавливается и поднимается на транспортных средствах президента, на военных кораблях и торговых судах, в зале во время проведения крупных мероприятий с участием главы государства.


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Партнёры

Комментарии

15.02.2018 16:44
- гость -

Президент не нарушает Конституцию. У него просто свой, специальный экземпляр со специальным текстом Конституции.

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