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Великий пост, который начинается сразу после Масленицы и Прощеного воскресенья, считается самым длинным и строгим постом в году. В это время верующие вынуждены во многом себя ограничивать. Рассказываем, когда начнется Великий пост, сколько времени продлится и как в это время нужно питаться.
В 2018 году Великий пост начнется рано — 19 февраля и продлится до 7 апреля.
Обыватели считают, что Великий пост длится 40 дней. Но на самом деле он включает в себя 48 дней. Первые 40 дней называют Четыредесятницей – в память о том, что сам Господь Иисус Христос постился в пустыне 40 дней.
После этого этапа наступает Страстная седмица — шесть дней, с понедельника по субботу, которые посвящены воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа, его страданиях, смерти и погребении. И завершается Великий пост празднованием Светлой Пасхи.
Многие считают Великий пост чем-то вроде популярной диеты, которая помогает сбросить вес. На самом деле пост — это не только ограничение в продуктах. В первую очередь пост – это очищение души, время молитвы и покаяния.
Что касается ограничения в питании, то, действительно, некоторые могут сбросить несколько килограммов лишнего веса, если будут соблюдать пост. Но это не должно стать вашей целью в эти дни.
Самые строгие дни Великого поста — понедельник, среда и пятница. В это время практикуется сухоядение, то есть верующим разрешены продукты, которые не подвергались тепловой обработке — черный хлеб, овощи, фрукты и вода. Даже растительное масло добавлять нельзя.
Во вторник и четверг можно есть горячую растительную пищу, но без масла. Постное масло разрешается добавлять в выходные дни.
Во время поста верующие отмечают праздники Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Вербное воскресенье. В эти дни разрешается есть рыбу.
А в Страстную пятницу никакую пищу нельзя принимать, пока не вынесут плащаницу во время церковной службы.
Комментарии
ну что, "показушные" которые в прорубь ныряли, готовы поститься? или на большее чем нырнуть да кричать что они верующие не способны?