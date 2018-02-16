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"Объясните, пожалуйста, как ведется расчет при снятии общедомового прибора учета (ОДПУ)? Как будет производиться расчет, если ОДПУ не восстанавливать по истечении трех месяцев после снятия?" - поинтересовалась читательница ИА "Амител" Анна во время онлайн-конференции на портале Amic.ru с участием специалистов БГЭС.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
При демонтаже общедомового электросчетчика первые три месяца вам рассчитают платеж за ОДН по среднемесячным показаниям предыдущих периодов, затем при расчете используется норматив. Однако стоит учитывать, что управляющей компании дается всего один месяц на замену общедомового прибора учета, иначе данную процедуру за нее выполнит Барнаульская сетевая компания.
Компенсация стоимости счетчика при его замене или утрате, а также стоимость его ремонта в дальнейшем предъявляются жителям дома от управляющей компании или Барнаульской сетевой компании. Кроме того, хочется отметить, что в связи с введением законодательной нормы, ограничивающей размер начисления ОДН нормативом, попытка избавиться от ОДПУ лишена экономического смысла.
А поскольку у Барнаульской сетевой компании есть прямая обязанность установить новый счетчик в течение двух месяцев, потреблять электроэнергию без счетчика у вас не получится. Это лишь вызовет дополнительную финансовую нагрузку в связи с компенсацией расходов на установку, ремонт или покупку нового счетчика.
С другими вопросами читателей Amic.ru и ответами специалистов вы можете ознакомиться в нашей рубрике "Онлайн-конференции".
Комментарии
За должников БГЭС спрашивает по общедомовому счетчику с управляющей компании, та в свою очередь переносит долги на ОДН. Или не так?
А что будет с деньгами тех, кто решил оплатить задолженость перед БГЭС, которая уже получила деньги с управляющей компании по общедомовому прибору учета?
Такая ситуация БГЭС очень выгодна - по сути за часть потребленной электроэнергии организация получает двойную плату. Это чистой воды мошенничество, которое допускается нашим кривым законодательством...
Совсем плохи дела у БГЭС с дебиторкой, если сам генеральный директор БГЭС Иван Василиади каждый день про это из каждого утюга вещает.