Утром в пятницу, 16 февраля, на телеканале "Россия" не показали программу "Утро России", также в эфире не было местных новостей.
Дело в том, что в пятницу, 16 февраля, изменилась сетка вещания. С самого утра по "второй кнопке" показывают Олимпийские игры. Вместо привычной программы "Утро России" и утренних выпусков "Вести Алтай" телеканал транслировал фигурное катание. Далее, согласно программе на сайте russia.tv, зрителей ждут лыжные гонки.
Сетку вещания региональных программ также формирует Москва, так что местные новости были заменены трансляцией из Пхенчхана. Отметим, что вечерний выпуск местных новостей "Вести Алтай" не выйдет в эфир из-за трансляции Олимпиады.
Комментарии
А ведь многие духом воспрянули .
типа ПУТЧ ???
не было? да же и не заметили
Помню, раньше когда включишь телек, а там симфонический оркестр играет - значит вождь помер.
Почему без предупреждения?
Есть куча каналов про спорт типа "Матч" и т.п.
Кремлю мало что ли?
Ну, люди тогда вообще выключат телевизор. Получится обратный эффект.
Купили трансляции с олимпиады, а люди не смотрят. Бабло нужно отбить. Но уж если достаточно большая часть россиян объявили собственные санкции олимпиаде, это ничем не поправишь. Рекламодателям по ушам ездить можно, про рейтинги трансляций рассказывать, но зрителя заставить смотреть то, что он не хочет, невозможно.
16.02.2018 10:10 - гость -
А при чём здесь кремль? По моему мнению как раз и трансляции купили, да поехали на олимпиаду как раз люди с антикремлёвской позицией. Думается что кремль-то как раз рассчитывал что спортсмены проявят гражданскую позицию и откажутся от поездки в нейтральном статусе. И только убедившись что большинству спортсменов личная выгода важнее интересов страны, кремль вынужден был поддержать поездку чтобы не устраивать серьёзный раскол общества и не провоцировать массовые побеги плохишей от спорта в другие страны. А вот руководство каналов решило поиметь с этого бабла, и вот тут мы-зрители можем им в этом помешать отказавшись от просмотров.
а у нас в новосибе вместо доброго утра показывали какой то батл политиков,типа соловьева, только другое. Я подумал, можт чёнить опять в сирии случилось. Потом в вацапе сообщения про то, что американцы нашу колонну разбомбили. Короче кому верить не понятно. Информационные войны.
ну и на фиг
Вместо привычной программы "Утро России" и утренних выпусков "Вести Алтай" телеканал транслировал фигурное катание.
а почему не балет Лебединное озеро...
у меня стойкое ощущение, что нас круто обманывают, ведь так не бывает- раз и , с бухты-барахты, начали трансляцию олимпиады...а что ж заранее рекламы не было ? нееее, тут что-то другое, потом узнаем, но есть какая-то очень важная причина...
А что, еще ктото смотрит по тв телеканал "Россия"???
А что, еще ктото смотрит по тв телеканал "Россия"???
А что, кто-то смотрел "Утро России"?!?!?!
нет блин, только твои комменты читаем..
А у нас ВГТРК Алтай чудит похлеще. Почти все 90% программ в субботу с утра это реклама УЛЯ ПОПКИН и Алейка . Причем на федеральном канале за федеральные деньги платная реклама столь длительное время . А сколько по положению на зарплату работникам с доходов рекламы ? Может я один такой кто не хочет смотреть рекламу ювелирки и одежды бутиков , а смотреть программы знакомящие меня с краем - проблемы .новости и подобное. Или в крае ,кроме покупки в бутиках ,причем дорогих, проблем более нет ?
Ничего,пе плачьте,Соловьева вечером вам в 2 раза больше дадут))))
Не смотрю этих трансгендеров- спортиков.