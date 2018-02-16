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Почему утром 16 февраля не было программы "Утро России" и местных новостей

, ИА "Амител"
Почему на телеканале "Россия" с утра показывают не привычные программы, а Олимпийские игры?


Утром в пятницу, 16 февраля, на телеканале "Россия" не показали программу "Утро России", также в эфире не было местных новостей.

Дело в том, что в пятницу, 16 февраля, изменилась сетка вещания. С самого утра по "второй кнопке" показывают Олимпийские игры. Вместо привычной программы "Утро России" и утренних выпусков "Вести Алтай" телеканал транслировал фигурное катание. Далее, согласно программе на сайте russia.tv, зрителей ждут лыжные гонки.

Сетку вещания региональных программ также формирует Москва, так что местные новости были заменены трансляцией из Пхенчхана. Отметим, что вечерний выпуск местных новостей "Вести Алтай" не выйдет в эфир из-за трансляции Олимпиады. 


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Комментарии

16.02.2018 09:54
- гость -

А ведь многие духом воспрянули .

0  0
16.02.2018 10:01
- гость -

типа ПУТЧ ???

0  0
16.02.2018 10:05
зануда

не было? да же и не заметили

0  0
16.02.2018 10:05
- гость -

Помню, раньше когда включишь телек, а там симфонический оркестр играет - значит вождь помер.

0  0
16.02.2018 10:06
- гость -

Почему без предупреждения?

0  0
16.02.2018 10:10
- гость -

Есть куча каналов про спорт типа "Матч" и т.п.
Кремлю мало что ли?
Ну, люди тогда вообще выключат телевизор. Получится обратный эффект.

0  0
16.02.2018 10:13
- гость -

Купили трансляции с олимпиады, а люди не смотрят. Бабло нужно отбить. Но уж если достаточно большая часть россиян объявили собственные санкции олимпиаде, это ничем не поправишь. Рекламодателям по ушам ездить можно, про рейтинги трансляций рассказывать, но зрителя заставить смотреть то, что он не хочет, невозможно.

0  0
16.02.2018 10:20
- гость -

16.02.2018 10:10 - гость -
А при чём здесь кремль? По моему мнению как раз и трансляции купили, да поехали на олимпиаду как раз люди с антикремлёвской позицией. Думается что кремль-то как раз рассчитывал что спортсмены проявят гражданскую позицию и откажутся от поездки в нейтральном статусе. И только убедившись что большинству спортсменов личная выгода важнее интересов страны, кремль вынужден был поддержать поездку чтобы не устраивать серьёзный раскол общества и не провоцировать массовые побеги плохишей от спорта в другие страны. А вот руководство каналов решило поиметь с этого бабла, и вот тут мы-зрители можем им в этом помешать отказавшись от просмотров.

0  0
16.02.2018 10:24
Ностромо

а у нас в новосибе вместо доброго утра показывали какой то батл политиков,типа соловьева, только другое. Я подумал, можт чёнить опять в сирии случилось. Потом в вацапе сообщения про то, что американцы нашу колонну разбомбили. Короче кому верить не понятно. Информационные войны.

0  0
16.02.2018 10:45
- гость -

ну и на фиг

0  0
16.02.2018 10:47
- гость -

Вместо привычной программы "Утро России" и утренних выпусков "Вести Алтай" телеканал транслировал фигурное катание.

а почему не балет Лебединное озеро...

0  0
16.02.2018 10:49
гость

у меня стойкое ощущение, что нас круто обманывают, ведь так не бывает- раз и , с бухты-барахты, начали трансляцию олимпиады...а что ж заранее рекламы не было ? нееее, тут что-то другое, потом узнаем, но есть какая-то очень важная причина...

0  0
16.02.2018 11:02
Иsтина

А что, еще ктото смотрит по тв телеканал "Россия"???

0  0
16.02.2018 11:07
Кот.Без сапог.

А что, еще ктото смотрит по тв телеканал "Россия"???

А что, кто-то смотрел "Утро России"?!?!?!

0  0
16.02.2018 11:07
- гость -

нет блин, только твои комменты читаем..

0  0
16.02.2018 11:44
- гость -

А у нас ВГТРК Алтай чудит похлеще. Почти все 90% программ в субботу с утра это реклама УЛЯ ПОПКИН и Алейка . Причем на федеральном канале за федеральные деньги платная реклама столь длительное время . А сколько по положению на зарплату работникам с доходов рекламы ? Может я один такой кто не хочет смотреть рекламу ювелирки и одежды бутиков , а смотреть программы знакомящие меня с краем - проблемы .новости и подобное. Или в крае ,кроме покупки в бутиках ,причем дорогих, проблем более нет ?

0  0
16.02.2018 13:22
- гость -

Ничего,пе плачьте,Соловьева вечером вам в 2 раза больше дадут))))

0  0
16.02.2018 13:28
- гость -

Не смотрю этих трансгендеров- спортиков.

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