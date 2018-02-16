Шесть многоквартирных домов в Барнауле в 2017 году были капитально отремонтированы с применением энергосберегающих технологий. При этом горожанам не пришлось доплачивать ни копейки, а в итоге платить за коммунальные услуги они стали меньше. Жильцы домов радуются, а соседи завидуют. Чтобы восстановить мир и лад, рассказываем, что нужно сделать, чтобы в вашем доме провели такой же энергоэффективный ремонт.
Правда, что выделяют средства на ремонт домов с помощью энергосберегающих технологий?
Да, правда. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2017 №18 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов" в рамках выполнения капитального ремонта общего имущества возможно выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дома. Всего по России в рамках реализации этого постановления в 2017 году проведен энергоэффективный капитальный ремонт в 68 многоквартирных домах, в том числе в 6 домах города Барнаула.
Какие именно работы проводят в доме по этой программе?
Список довольно внушительный. Так, в числе прочего, вам могут отремонтировать инженерные системы тепло-, водо-, электроснабжения. Если потребуется, то заменят окна и двери в подъезде на сохраняющие тепло. Обычные лампы в подъезде поменяют на энергоэффективные осветительные приборы. Ну и самое главное – установят узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения. То есть установят оборудование, которое будет автоматически определять, какой температуры должны быть ваши батареи: если на улице мороз, то теплее, если оттепель, то и батареи уже не так жарят. В итоге в вашей квартире всегда будет комфортный климат, а счет в квитанции будет гораздо меньше.
И сколько нужно заплатить жителям, чтобы все это у них сделали?
Вообще, если жители исправно платят взносы за капремонт и у их дома есть спецсчет, а на счете имеется сумма, необходимая для выполнения работ, то никаких дополнительных доплат не потребуется. Более того, государство вернет половину от потраченной суммы на этот ремонт на счет данного дома. Самое главное, чтобы претендующий на участие в данной программе дом соответствовал необходимым критериям.
Так каким критериям должен соответствовать дом?
Во-первых, этот многоквартирный дом не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Во-вторых, дом должен эксплуатироваться более 5 и менее 60 лет.
В-третьих, дом должен быть оснащен общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии), и жители должны в течение года оплачивать услуги по данным этих приборов.
В-четвертых, у дома должен быть свой спецсчет, на который поступают взносы жителей на капитальный ремонт.
На какую помощь от государства можно рассчитывать?
Финансовая поддержка на дом не может превышать 50% от затраченных средств на проведение капитального ремонта с применением энергоэффективного оборудования и не может быть более 5 млн рублей.
А эти деньги дадут сразу?
Нет, только после того, как будут выполнены все работы, и когда жители подтвердят, что экономия ресурсов составляет не менее 10%. После этого государство перечислит средства на счет дома.
В каких домах Барнаула провели ремонт с помощью энергоэффективных технологий?
По решению собственников, капитальный ремонт с применением энергосберегающих технологий провели в домах города Барнаула: ул. Энтузиастов, 34, ул. Попова, 16, ул. Молодежная, 62а, ул. Антона Петрова, 240, 262, ул.Анатолия, 224
На все работы в этих домах было потрачено 10,6 млн рублей. При этом в четырех домах отремонтировали внутридомовые инженерные системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, в пяти домах утеплили фасад. И во всех домах установили узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии.
Из федерального бюджета собственникам домов вернется 5,3 млн рублей, то есть 50% от затраченных средств на капитальный ремонт.
Ну а в целом какова экономия после ремонта по этой программе?
Жители уже отремонтированных домов в Барнауле уверяют, что в среднем они стали ежемесячно платить за коммунальные услуги от 100 до 300 рублей меньше по сравнению с квитанциями прошлого года. Как сообщили в комитете ЖКХ г. Барнаула, после проведения капитального ремонта экономия коммунальных ресурсов в шести домах составила от 11% до 30%. Размер годовой экономии расходов на коммунальные ресурсы по домам составит порядка 8,0 млн рублей.
Наш дом соответствует всем параметрам. Что нам сделать, чтобы попасть в программу?
Необходимо организовать общее собрание жителей дома, провести голосование по вопросу участия в программе. И если большинство будет согласно, то надо подготовить необходимые документы (перечень документов можно получить в администрации города — комитете жилищно-коммунального хозяйства или комитете по энергоресурсам и газификации) и предоставить их в комитет ЖКХ Барнаула. Там заявку рассмотрят и примут решение о допуске дома в эту программу. Далее управляющая компания или ТСЖ должны будут определиться с подрядчиком, который согласится выполнить необходимую работу. Если возникнут затруднения, то в администрации города могут подсказать компании, занимающиеся этим вопросом. И дальше – ждать окончания ремонта. И уже следующей зимой ваш дом будет теплым и экономным.
Где я могу узнать подробности?
Более подробно об этой программе вы можете узнать, обратившись в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, телефон: 370-534;
Либо в комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула: 370-404.
Комментарии
если на улице мороз, то теплее, если оттепель, то и батареи уже не так жарят.
***
При чём тут температура на улице? Важна температура в квартире... прямой зависимости между температурой на улице и дома нет, так-то.