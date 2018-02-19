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В воскресенье, 18 февраля, в городе Кизляр произошла трагедия: мужчина открыл огонь на поражение по прихожанам храма Георгия Победоносца. В результате погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Что известно о трагедии в Кизляре к этому часу, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
В воскресенье, 18 февраля, мужчина открыл стрельбу по прихожанам церкви в Кизляре. Преступник стрелял из охотничьего ружья в упор по людям. Трагедия произошла после вечерней службы примерно в 16:15 возле церкви на Советской улице.
По одним данным, мужчина хотел зайти в церковь, но ему помешали. По другим — стрелял по выходившим из храма прихожанам.
По последним данным, погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии. Пострадавшие находятся в медучреждении.
Жертвами трагедии стали: Надежда Терлиян, Ирина Мелькомова, Людмила Щербакова, Вера Моргунова и врач-кардиолог Людмила Леудкина.
Пострадали: Надежда Кушнарева, Наталья Плетухина, Вера Блинникова, старший сержант и сотрудник Росгвардии Хизрие Солтансаид и сержант полиции Магомед Рамазанов.
О том, что произошло, РБК рассказал настоятель храма Георгия Победоносца отец Павел.
"Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками и смертельно ранил четырех, ранил еще трех людей, а также двух сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив", — пишет СМИ.
Да. Личность преступника установлена. Им оказался местный житель – 22-летний Халил Халилов. Он был членом "спящей ячейки" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве Дагестана и МВД России.
Также известно, что расстрел людей был приурочен к христианскому празднику Прощеное воскресенье. В доме родителей преступника в селе Кидеро проходят обыски, также оперативники проверяют связи Халилова.
Также РБК сообщает, что Халилов не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.
По данным местных властей, в городе спокойная обстановка. Однако все въезды в дагестанский город перекрыты, проверяется въезжающий и выезжающий транспорт. Создан оперативный штаб, по тревоге поднят весь личный состав отдела полиции.
Также в двух храмах приняли дополнительные меры для безопасности. Отмечается, что до момента трагедии храмы в городе не охранялись, так как подобной трагедии никто не ожидал.
Трагедией в Кизляре шокированы православные верующие и мусульмане. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что считает стрельбу возле храма провокацией, которая направлена против мирного сосуществования представителей разных религий на Кавказе.
"Предстоятель Русской Церкви расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе. Русская Церковь выражает глубокую обеспокоенность случившимся и настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления", — рассказал пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.
Город находится в 170 км от столицы Дагестана Махачкалы. Население Кизляра составляет примерно 50 тыс. человек. В городе проживает более десяти различных национальностей, более 40% населения составляют русские.
Свято-Георгиевский храм построен в 1995 году на средства администрации и предприятий Кизляра, освящен в 2002 году.
Комментарии
По-моему, нужен второй потоп. Этот мир сошел с ума.
Ну вот давно не было и опять,вроде с ИГИЛ (запрещён в РФ) наши доблестные ВКС и Спецслужбы покончили на дальних подступах к нашим священным рубежам..
когда таких как ты добьют тогда и окончательно покончат.