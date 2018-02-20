Кого из кандидатов в президенты и как много покажут по телевизору

Фото: om-saratov.ru
С 17 февраля в российских СМИ началась официальная агитация за кандидатов в президенты. Ее можно разделить на два блока: совместные мероприятия кандидатов (дебаты) и непосредственно агитационные материалы (ролики и статьи в поддержку кандидатов). Портал Amic.ru разобрался, где и когда можно увидеть кандидатов или почитать о них.
Пока расскажем только о бесплатном эфирном времени и печатной площади, которая гарантируется каждому зарегистрированному кандидату.
Итак, на федеральных каналах в дебатах должны принять участие семь из восьми кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Самовыдвиженец Владимир Путин от участия в дебатах на федеральных теле- и радиоканалах отказался.
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Что же касается агитационных теле-, радиороликов, а также публикаций в печатных СМИ, то бесплатное время и площадь получили все кандидаты.
С 19 февраля начинается трансляция агитационных роликов кандидатов. Уже точно увидеть всех кандидатов можно будет в эфире пяти федеральных госканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", "Общественное телевидение России". Услышать на трех радиостанциях: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" и 300 региональных теле- и радиокомпаниях.
Крутить ролики будут почти каждый день.
Почитать материалы о кандидатах можно будет в 15 общероссийских государственных периодических печатных изданиях: "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон (Заря)", "Крымская газета", "Вечерняя Москва", "Экономическая газета "Приват-аукцион", "Самраксен хасаче/Молодежная газета", "Чаваш херараме/Чувашская женщина", "Красная звезда", "Тихоокеанская звезда", "Приморская газета".
С 26 февраля стартуют дебаты. Они закончатся к 15 марта. Посмотреть дебаты можно также на этих пяти телеканалах и послушать на трех радиостанциях. Например, на Первом канале в период с 08:05 до 08:57 18 февраля, 1 марта, 5-7 марта, 12-14 марта пройдут дебаты при участии Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Юрия Титова и Григория Явлинского.
На телеканале "Россия" все те же семь кандидатов сразятся в словесной дискуссии в период с 23:15 до 00:15 28 февраля, 1 марта, 5-6 марта, 12-15 марта.
На "России-24" дебаты пройдут с 19:05 до 19:50 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 марта.
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На "ТВ Центр" - в 17:00 – 17:50 1, 5-7, 12-15 марта.
На "Общественном телевидении России" — в 21:05 – 21:50 27-28 февраля, 1, 5-7, 12-15 марта.
В дебатах на радио участвуют по три-четыре кандидата.
По закону государственные теле- и радиокомпании обязаны предоставить бесплатное эфирное время для кандидатов и партий, их выдвинувших. Федеральные – по одному часу кандидату и партии. Региональные — не менее 30 минут.
Также кандидаты имеют право на бесплатную площадь в общероссийских печатных изданиях, выходящих не менее одного раза в неделю. Бесплатно можно получить не менее 5% от общего объема еженедельной печатной площади издания один раз в неделю в течение всего агитационного периода.
Зарегистрированные кандидаты имеют равные условия доступа к бесплатному времени и площади.
Центральная избирательная комиссия РФ определяет график распределения бесплатного теле- и радиоэфира между кандидатами. Это делается на основании жеребьевки. Каждый кандидат вслепую тянет определенное время как для дебатов, так и для своих агитационных роликов.
В дебатах на федеральных каналах кандидаты должны участвовать лично. Участие доверенного лица допускается только при невозможности участия кандидата из-за осуществления им служебных полномочий. А вот на региональных каналах могут дебатировать как сами кандидаты, так и их доверенные лица.
Причем для агитационных роликов время распределяется и между кандидатами, и между партиями. Так что кандидат, которого выдвинула партия (все, кроме Путина), по сути, получает двойное время. Но партии "Коммунисты России" и "Российский общенародный союз" заявку на партийное время не подали. Так что Максим Сурайкин и Сергей Бабурин получают время только как кандидаты.
Кстати, Путин, как кандидат-самовыдвиженец, получил меньше всего эфирного времени. Во-первых, потому что для агитации он имеет время только как кандидат, без дополнительного партийного времени. Во-вторых, он заранее отказался от участия в дебатах.
Всего кандидаты и партии получают более 60 часов федерального телеэфира и 36 часов радиоэфира.
Предвыборной агитацией считается:
- любые призывы голосовать за кандидата (либо против кандидата),
- публичное выражение поддержки кандидата,
- информация с преобладанием сведений об одном из кандидатов с позитивными или негативными комментариями,
- информация о деятельности кандидата, не связанная с его профессиональными или служебными обязанностями,
- информация о последствиях, которые наступят, если тот или иной кандидат не будет избран.
Предвыборной агитацией не считается:
- Социологические опросы, проведенные с соблюдением установленных законом условий.
Вся агитация по ТВ и на радио должна выходить только в рабочие дни, в рейтинговое время и без перерывов на рекламу.
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Комментарии
Спасибо за информацию, первый раз об этом услышал. Обязательно посмотрю.
Думаю, что ролики будут интересными