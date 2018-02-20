Программа "Время" на Первом канале меняет ведущего, кроме того, многие СМИ написали, что Екатерина Андреева покидает "Первый". Однако сам канал эти слухи опровергает. Разбираемся, почему известная ведущая больше не будет рассказывать новости в будние дни, где теперь работает Андреева и кого вместо нее мы увидим в эфире.
Ведущим самой рейтинговой программы станет Кирилл Клейменов. Сейчас Клейменов является заместителем гендиректора канала. Он курирует информационные программы.
Кирилл Клейменов — руководитель информационного вещания Первого канала, ведущий и журналист. Он неоднократно принимал участие в "прямых линиях" с президентом Владимиром Путиным, дважды беседовал с Дмитрием Медведевым в эфире программы "Время", когда Медведев был главой государства. В 2016 году Клейменов стал одним из акционеров ОАО "Первый канал" и действующим членом Совета директоров.
Также Клейменов вел в прямом эфире (еще на ОРТ) две самые главные информационные программы – "Время" и "Новости".
Причину замены ведущей объяснили тем, что с понедельника программа выходит в новом формате.
"Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы "Время" на европейскую "орбиту". Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками "Времени" во всех зонах вещания Первого канала", — заявляют в пресс-службе "Первого".
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