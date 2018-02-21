Государство усиливает контроль за рынком пива, принимаются меры, чтобы "теневые" компании покинули этот бизнес. Для производства и продажи пива и пивных напитков понадобится лицензия. Что даст эта мера и к чему готовиться производителям, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Для производства и продажи пива (и его производных) придется получать специальную лицензию. Это касается производителей и продавцов солодовых напитков.
Такая мера предусмотрена в проекте "дорожной карты" по развитию отрасли на 2018−2019 годы, подготовленном Министерством финансов, пишут "Известия".
Дело в том, говорят эксперты, что с каждым годом растут объемы незаконного производства и оборота пива. Как сообщает издание, участниками ЕГАИС в настоящий момент являются менее четверти производителей пива — 330 из 1400 изготовителей.
Отчетная дисциплина производителей весьма и весьма невысокая. Очень часто пивовары не сдают сведения о продаже пива и пивных напитков.
"Особенно это характерно для 112 тыс. индивидуальных предпринимателей — до 30% из них не представляют деклараций о реализации продукции. Согласно КоАП, наказание для юрлиц за подобное нарушение составляет до 100 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — до 10 тыс. рублей", — сообщают "Известия".
За 2017 год розничная продажа пива сильно увеличилась?
За 2017 год розничная продажа пива выросла на 12,1%. Что касается пивных напитков, то почти на 10%. Ставка акциза за 2017-й выросла на 5%.
По данным Федеральной налоговой службы, в бюджет страны от акцизов на пиво и пивных напитков поступило 150,2 млрд рублей. Это больше, чем в 2016 году, на 1,3%. Следовательно, говорят эксперты, получается, что на этом рынке не все игроки платят налоги на спиртное.
Так что получение специальной лицензии "отсеет" теневых производителей.
Некоторые крупные производители считают, что дополнительное лицензирование создаст новые административные барьеры и приведет к дополнительным издержкам для бизнеса, что, в свою очередь, приведет к росту себестоимости продукции и смещению спроса потребителей в сторону крепких напитков.
Скорее всего. Лицензирование — это дополнительные издержки для производителя, которые влияют на удорожание конечного продукта. Традиционно изготовители перекладывают часть расходов на потребителей.
Также, пишут "Известия", на цену напитков повлияет сокращение предложения со стороны пивоваров. Небольшие заводы вряд ли станут работать по новым правилам, так как они грозят им существенными затратами.
Комментарии
- Папа ты будешь меньше пить?
- нет сынок, это вы будете меньше кушать...
ту хрень, что продают язык не поварачивается пивом назвать, а то что пивом можно назвать ценник в 2-3 раза завышен
Если ЕГАИС дырявая как пежо Педро, зачем ее внедряли? И хотят внедрить в аптеках. Кто-то из корешей самого бабло зарабатывает?
чтобы снизить потребление всякой дряни от которой люди травятся, нужно наоборот льготировать производителей некрепкого алкоголя (вино, пиво), и стимулировать производство качественного продукта дополнительными бонусами. Тогда и культура питья появится (мы не тупее их), а при достаточной культуре - объемы потребления индивида падают, т.к. нет цели ужраться.
Сейчас очень много людей самостоятельно варят пиво. Причем, качество в разы выше, чем то, что продают "по лицензии". В этом весь смысл - не пускать на рынок хорошую продукцию частников. Естественно, реальное крафтовое пиво дороже пойла, потому-что на нем не экономят.
пивовары... как громко сказано., от того что они ,,варят,, с толчка не слезешь