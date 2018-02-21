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Атавизм или необходимость: зачем нужны таксофоны и кто ими пользуется

, ИА "Амител"
Рассказываем, сколько сегодня в Алтайском крае работает уличных телефонов, зачем они нужны и куда можно позвонить бесплатно

Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru


Кто-то называет уличные таксофоны вымирающим средством связи и даже "порталом в Матрицу". Многие не знают, как ими воспользоваться, и обходят стороной, даже когда срочно нужно сделать звонок. А для кого-то таксофоны стали жизненно необходимы. Сколько сегодня в Алтайском крае работает уличных телефонов, зачем они нужны и куда с таксофона можно позвонить бесплатно, Amic.ru рассказали в пресс-службе Алтайского филиала ПАО "Ростелеком".

1
Зачем нужны таксофоны, если у каждого есть сотовый телефон?

Важно: с любого вида таксофона звонки в экстренные службы являются бесплатными. В этом также заключается социальная функция таксофонов.

Бывают случаи, когда у человека есть в кармане сотовый телефон, но он от волнения на сенсорном экране не может набрать экстренный номер и бежит к таксофону. А может случиться так, что сотовый телефон разрядился, сеть пропала или просто не оказалось с собой.

Незаменимы таксофоны в режиме ЧС. Так было во время наводнения в Алтайском крае в 2014 году, когда в некоторых районах таксофоны стояли в воде и продолжали работать. В 2010 году во время сильного пожара в селе Николаевка Михайловского района уцелел таксофон у сельсовета — к нему выстраивались очереди, потому что другой связи у людей не было — все сгорело.

Стоит отметить, что универсальные таксофоны адаптированы для использования людьми с ограниченными возможностями по зрению. Информационные таблички и блок кнопок таксофонов имеют дублирующие надписи шрифтом Брайля.

2
Сколько сегодня в Алтайском крае работает таксофонов и какие они?
В Алтайском крае размещено и действует 2225 таксофонов. Они подразделяются на два вида: таксофоны универсальной услуги связи (установлены "Ростелекомом" в рамках федеральной программы "Универсальная услуга") и таксофоны ЕТК (установлены по федеральной программе "Единая таксофонная карта"). Из них 1925 универсальных таксофонов и 300 таксофонов ЕТК. Их легко отличить по цвету: таксофоны ЕТК окрашены в синий цвет, а универсальные таксофоны – в ярко-красный.
3
В каких населенных пунктах установлены таксофоны?

Универсальные таксофоны обязательно есть в каждом селе Алтайского края, даже самом маленьком и удаленном от райцентра. Это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Размещены они, как правило, в центре села, рядом с поселковыми администрациями.

В городах универсальных и таксофонов ЕТК гораздо больше. Например, в Барнауле и пригородных поселках действуют 111 уличных и 108 таксофонов, установленных внутри помещений.

4

Напомните, как можно воспользоваться таксофоном

Информация, как сделать звонок, размещена на самом таксофоне.

Для звонка с универсального таксофона используется Единая карта оплаты универсальной услуги связи номиналом 50 или 100 рублей. Купить ее можно в любом почтовом отделении или в офисах агента "Ростелекома" — компании "Телекомсервис".

С 1 января 2018 года оплата местных звонков (в городе — в пределах городского поселения, в сельской местности – в пределах муниципального района) отменена. При этом внутризоновые звонки (за пределы своего района, в другой город), на стационарные и мобильные телефоны, а также междугородные звонки по-прежнему платные.

Что касается звонка с таксофона ЕТК, то здесь используются карты: Единая таксофонная карта (ЕТК), которая действует на всей территории России, сервисная телефонная карта (СТК) действует на территории Алтайского края и ЕКС "Микс" с диапазоном действия по всей Сибири.

5
Сколько стоит позвонить с таксофона?
Стоимость одной минуты телефонных соединений по карте СТК в пределах города – 1,69 рубля, в другие населенные пункты в пределах региона – 2,85 рубля. По карте "Микс" чуть дороже. Звонок с таксофона в соседние регионы будет стоить в среднем 3-4 рубля за минуту.
6
А позвонить на таксофон тоже можно, это не фантастика?

Да. Со всех таксофонов можно принимать вызовы, так как они подключены к телефонной сети связи общего пользования посредством абонентской линии, которая имеет свой индивидуальный номер (номер телефона) из действующего диапазона выделенной нумерации.

Информация о номере абонентской линии также содержится на информационной табличке, размещенной, как правило, на полукабине таксофона.

7
Ведется ли запись переговоров с таксофонов?
В пресс-службе "Ростелекома" утверждают, что запись переговоров с таксофона не ведется. Но отследить, с какого таксофона был сделан звонок, можно.
8
Кто и как часто пользуется таксофонами в Алтайском крае?

По ЕТК и картам СТК и "Микс" звонят в основном с таксофонов, расположенных внутри помещений (больницы, гостиницы, исправительные учреждения). Наибольший трафик идет из мест заключений, в которых запрещена мобильная связь. В общем объеме таксофонного трафика звонки из социально значимых учреждений составляют около 80%. В селах таксофоны чаще всего используются для вызова экстренных служб.

Всего за 2017 год жители Алтайского края проговорили по универсальным таксофонам 131 970 минут, то есть в среднем 10 997 минут в месяц.

В Барнауле в 2017 году с таксофонов совершено 2487 вызовов общей продолжительностью 8309 минут. В Барнауле чаще всего пользуются таксофонами, которые стоят около домов по адресам: пр. Ленина, 152в, ст. Власиха, 1, с. Гоньба (ул. Советская,1), п. Центральный (ул. Мира, 5), п. Мохнатушка (ул. Нагорная, 2), ул. Водопроводная, 87а).

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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