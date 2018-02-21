Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru
Кто-то называет уличные таксофоны вымирающим средством связи и даже "порталом в Матрицу". Многие не знают, как ими воспользоваться, и обходят стороной, даже когда срочно нужно сделать звонок. А для кого-то таксофоны стали жизненно необходимы. Сколько сегодня в Алтайском крае работает уличных телефонов, зачем они нужны и куда с таксофона можно позвонить бесплатно, Amic.ru рассказали в пресс-службе Алтайского филиала ПАО "Ростелеком".
Важно: с любого вида таксофона звонки в экстренные службы являются бесплатными. В этом также заключается социальная функция таксофонов.
Бывают случаи, когда у человека есть в кармане сотовый телефон, но он от волнения на сенсорном экране не может набрать экстренный номер и бежит к таксофону. А может случиться так, что сотовый телефон разрядился, сеть пропала или просто не оказалось с собой.
Незаменимы таксофоны в режиме ЧС. Так было во время наводнения в Алтайском крае в 2014 году, когда в некоторых районах таксофоны стояли в воде и продолжали работать. В 2010 году во время сильного пожара в селе Николаевка Михайловского района уцелел таксофон у сельсовета — к нему выстраивались очереди, потому что другой связи у людей не было — все сгорело.
Стоит отметить, что универсальные таксофоны адаптированы для использования людьми с ограниченными возможностями по зрению. Информационные таблички и блок кнопок таксофонов имеют дублирующие надписи шрифтом Брайля.
Универсальные таксофоны обязательно есть в каждом селе Алтайского края, даже самом маленьком и удаленном от райцентра. Это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Размещены они, как правило, в центре села, рядом с поселковыми администрациями.
В городах универсальных и таксофонов ЕТК гораздо больше. Например, в Барнауле и пригородных поселках действуют 111 уличных и 108 таксофонов, установленных внутри помещений.
Напомните, как можно воспользоваться таксофоном
Информация, как сделать звонок, размещена на самом таксофоне.
Для звонка с универсального таксофона используется Единая карта оплаты универсальной услуги связи номиналом 50 или 100 рублей. Купить ее можно в любом почтовом отделении или в офисах агента "Ростелекома" — компании "Телекомсервис".
С 1 января 2018 года оплата местных звонков (в городе — в пределах городского поселения, в сельской местности – в пределах муниципального района) отменена. При этом внутризоновые звонки (за пределы своего района, в другой город), на стационарные и мобильные телефоны, а также междугородные звонки по-прежнему платные.
Что касается звонка с таксофона ЕТК, то здесь используются карты: Единая таксофонная карта (ЕТК), которая действует на всей территории России, сервисная телефонная карта (СТК) действует на территории Алтайского края и ЕКС "Микс" с диапазоном действия по всей Сибири.
Да. Со всех таксофонов можно принимать вызовы, так как они подключены к телефонной сети связи общего пользования посредством абонентской линии, которая имеет свой индивидуальный номер (номер телефона) из действующего диапазона выделенной нумерации.
Информация о номере абонентской линии также содержится на информационной табличке, размещенной, как правило, на полукабине таксофона.
По ЕТК и картам СТК и "Микс" звонят в основном с таксофонов, расположенных внутри помещений (больницы, гостиницы, исправительные учреждения). Наибольший трафик идет из мест заключений, в которых запрещена мобильная связь. В общем объеме таксофонного трафика звонки из социально значимых учреждений составляют около 80%. В селах таксофоны чаще всего используются для вызова экстренных служб.
Всего за 2017 год жители Алтайского края проговорили по универсальным таксофонам 131 970 минут, то есть в среднем 10 997 минут в месяц.
В Барнауле в 2017 году с таксофонов совершено 2487 вызовов общей продолжительностью 8309 минут. В Барнауле чаще всего пользуются таксофонами, которые стоят около домов по адресам: пр. Ленина, 152в, ст. Власиха, 1, с. Гоньба (ул. Советская,1), п. Центральный (ул. Мира, 5), п. Мохнатушка (ул. Нагорная, 2), ул. Водопроводная, 87а).
Комментарии