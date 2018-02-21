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Что такое мельдоний и почему он запрещен в большом спорте

, ИА "Амител"
Это допинг: кому и для чего назначают мельдоний и почему его нельзя употреблять спортсменам


С 1 января 2016 года мельдоний внесен в список запрещенных веществ WADA. Этот препарат запрещено принимать спортсменам. Тем не менее скандалы из-за использования этого препарата возникают с пугающей регулярностью. Так, от Олимпийских игр отстранен керлингист Александр Крушельницкий. Его обвиняют в употреблении мельдония. Его допинг-проба B показала положительный результат. Однако спортсмен отрицает намеренное употребление запрещенного вещества.

Что такое мельдоний, почему его нельзя употреблять спортсменам и из-за чего препарат называют допингом, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое мельдоний?
Это метаболическое средство, известное в медицине под названием "милдронат". Он оказывает на организм стимулирующее действие. Вещество нормализует работу клеток, подвергшихся гипоксии (кислородной недостаточности) или дефициту питания. Мельдоний улучшает внутриклеточный метаболизм, его часто назначают для лечения заболеваний сердца.
2
Для лечения чего назначают мельдоний?

Милдронат используют для лечения различных нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, кровоснабжения мозга, а также для повышения физической и умственной работоспособности.

Он довольно широко применяется в медицине. Так, милдронат входит в состав комплексной лекарственной терапии при ишемической болезни, инфарктах и сердечной недостаточности.

Показания к применению милдроната:

- Ишемическая болезнь сердца;

- инфаркт;

- инсульт;

- сердечная недостаточность;

- нервное и физическое истощение;

- снижение работоспособности в результате чрезмерных нагрузок;

- послеоперационный период (для ускорения восстановления);

- недостаточность кровообращения;

- абстиненция при алкоголизме 2-3 стадии;

- хронический бронхит, астма и иные патологии органов дыхания, сопровождающиеся кислородной недостаточностью;

- офтальмологические (глазные) заболевания (ретинопатия, тромбоз глазных вен, кровоизлияния в сетчатку);

- осложнения диабета.

С 2012 года средство включено в перечень жизненно необходимых лекарств.

3
Как мельдоний влияет на спортсменов?

Благодаря препарату организм приобретает способность выдерживать нагрузку и быстро восстанавливать энергетические резервы.

До того, как препарат попал в список запрещенных, спортсмены употребляли его как средство для адаптации к повышенным нагрузкам и ускорения реабилитации после тяжёлого тренинга.

В 2016 году мельдоний официально признан допингом Всемирным Антидопинговым Агентством (WADA).

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4
Что грозит спортсменам за использование мельдония?

За использование этого вещества во время официальных соревнований спортсменам грозит дисквалификация на четыре года.

Допинговый скандал в российском спорте начался с признания Марии Шараповой. Теннисистка рассказала, что она принимала лекарство по назначению врача.

5
Кого обвиняют в употреблении мельдония?

Список спортсменов, которых обвиняют в употреблении мельдония, обширен. Препарат обнаружили у теннисистки Марии Шараповой, фигуристки Екатерины Бобровой.

Также мельдоний был обнаружен в крови олимпийского чемпиона по шорт-треку Семена Елистратова, пятикратного чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Кулижникова и волейболиста сборной страны Алексея Маркина.

Также началось новое производство в отношении российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады в Пхёнчхане Александра Крушельницкого. Положительная допинг-проба стала для спортсмена "ударом и по репутации, и по карьере". Он отметил, что сам заинтересован в проведении скорейшего расследования, чтобы выяснить все причины случившегося.


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Комментарии

21.02.2018 11:29
- гость -

Ладно мельдоний, лишь бы астмой не болели, все золото наше было бы

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21.02.2018 11:39
- гость -

нафига он в керлинге? Там тоже какие-то нечеловеческие нагрузки, как в марафоне?

0  0
21.02.2018 11:50
- гость -

Теперь работодатели обязаны всех техничек снабжать бесплатным милдронатом!!!

0  0
21.02.2018 12:13
4ugun

Шон Грегори пишет в газете Time (США)
...Вообще-то, если бы керлингиста поймали на употреблении препаратов, способствующих улучшению спортивных результатов, сначала все изрядно посмеялись бы, а потом все забыли бы о случившемся, и жизнь пошла бы дальше. Керлинг — игра спокойная и легкая, в керлинг часто играют за кружкой пива (правда, не на Олимпиаде). Этот вид спорта не требует грубой силы, и в отличие от марафона в керлинге не требуется выносливость и устойчивость к нагрузкам на сердце.
...Правда, Крушельницкий — русский. Это усложняет ситуацию...

0  0
21.02.2018 12:28
- гость -

Это ж сколько тонн его потребляли спортсмены, если после запрета чтобы производитель не обнищал его стали массово рекламировать?

0  0
21.02.2018 12:42
- гость -

Аналоги мельдония не запрещены?Что употребляют иностранные спортсмены для "адаптации к повышенным нагрузкам и ускорения реабилитации после тяжёлого тренинга"?

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