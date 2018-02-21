С 1 января 2016 года мельдоний внесен в список запрещенных веществ WADA. Этот препарат запрещено принимать спортсменам. Тем не менее скандалы из-за использования этого препарата возникают с пугающей регулярностью. Так, от Олимпийских игр отстранен керлингист Александр Крушельницкий. Его обвиняют в употреблении мельдония. Его допинг-проба B показала положительный результат. Однако спортсмен отрицает намеренное употребление запрещенного вещества.
Что такое мельдоний, почему его нельзя употреблять спортсменам и из-за чего препарат называют допингом, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Милдронат используют для лечения различных нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, кровоснабжения мозга, а также для повышения физической и умственной работоспособности.
Он довольно широко применяется в медицине. Так, милдронат входит в состав комплексной лекарственной терапии при ишемической болезни, инфарктах и сердечной недостаточности.
Показания к применению милдроната:
- Ишемическая болезнь сердца;
- инфаркт;
- инсульт;
- сердечная недостаточность;
- нервное и физическое истощение;
- снижение работоспособности в результате чрезмерных нагрузок;
- послеоперационный период (для ускорения восстановления);
- недостаточность кровообращения;
- абстиненция при алкоголизме 2-3 стадии;
- хронический бронхит, астма и иные патологии органов дыхания, сопровождающиеся кислородной недостаточностью;
- офтальмологические (глазные) заболевания (ретинопатия, тромбоз глазных вен, кровоизлияния в сетчатку);
- осложнения диабета.
С 2012 года средство включено в перечень жизненно необходимых лекарств.
Благодаря препарату организм приобретает способность выдерживать нагрузку и быстро восстанавливать энергетические резервы.
До того, как препарат попал в список запрещенных, спортсмены употребляли его как средство для адаптации к повышенным нагрузкам и ускорения реабилитации после тяжёлого тренинга.
В 2016 году мельдоний официально признан допингом Всемирным Антидопинговым Агентством (WADA).
За использование этого вещества во время официальных соревнований спортсменам грозит дисквалификация на четыре года.
Допинговый скандал в российском спорте начался с признания Марии Шараповой. Теннисистка рассказала, что она принимала лекарство по назначению врача.
Список спортсменов, которых обвиняют в употреблении мельдония, обширен. Препарат обнаружили у теннисистки Марии Шараповой, фигуристки Екатерины Бобровой.
Также мельдоний был обнаружен в крови олимпийского чемпиона по шорт-треку Семена Елистратова, пятикратного чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Кулижникова и волейболиста сборной страны Алексея Маркина.
Также началось новое производство в отношении российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады в Пхёнчхане Александра Крушельницкого. Положительная допинг-проба стала для спортсмена "ударом и по репутации, и по карьере". Он отметил, что сам заинтересован в проведении скорейшего расследования, чтобы выяснить все причины случившегося.
Комментарии
Ладно мельдоний, лишь бы астмой не болели, все золото наше было бы
нафига он в керлинге? Там тоже какие-то нечеловеческие нагрузки, как в марафоне?
Теперь работодатели обязаны всех техничек снабжать бесплатным милдронатом!!!
Шон Грегори пишет в газете Time (США)
...Вообще-то, если бы керлингиста поймали на употреблении препаратов, способствующих улучшению спортивных результатов, сначала все изрядно посмеялись бы, а потом все забыли бы о случившемся, и жизнь пошла бы дальше. Керлинг — игра спокойная и легкая, в керлинг часто играют за кружкой пива (правда, не на Олимпиаде). Этот вид спорта не требует грубой силы, и в отличие от марафона в керлинге не требуется выносливость и устойчивость к нагрузкам на сердце.
...Правда, Крушельницкий — русский. Это усложняет ситуацию...
Это ж сколько тонн его потребляли спортсмены, если после запрета чтобы производитель не обнищал его стали массово рекламировать?
Аналоги мельдония не запрещены?Что употребляют иностранные спортсмены для "адаптации к повышенным нагрузкам и ускорения реабилитации после тяжёлого тренинга"?