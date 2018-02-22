Как правильно питаться в пост: советы алтайского Роспотребнадзора

Роспотребнадзор Алтайского края опубликовал памятку для тех, кто постится. Какие советы дает ведомство, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Роспотребнадзор напоминает, что пост может принести немало пользы организму, однако соблюдать его необходимо с осторожностью и стараться правильно планировать своё меню.
"Слишком усердное урезание рациона во время поста может закончиться обмороком, ухудшением состояния здоровья, обострением хронических заболеваний. Поэтому подходить к посту надо взвешенно и разумно, стараясь не навредить своему здоровью", — сообщает ведомство на своем сайте.
Жесткие ограничения в еде соблюдают в основном церковнослужители. Мирянам разрешаются послабления.
Прежде всего это касается людей с хроническими заболеваниями, в особенности с заболеваниями пищеварительной системы. Если вам прописана специальная диета, то придерживайтесь ее и во время 48 дней Великого поста.
Минимальные ограничения в питании должны быть у детей и подростков. Растущий организм должен получать все необходимые вещества, а рацион должен быть сбалансированным. Оптимальный вариант поста для детей – отказ от сладостей.
"Такое ограничение ничуть не повредит организму и будет даже полезным. Такой же вариант поста подойдёт беременным и кормящим матерям", — говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.
Также не надо придерживаться строгого поста людям, которые работают на тяжёлых физических работах, например, металлургам или шахтёрам.
Ограничивать себя в еде резко нельзя. В пост необходимо входить постепенно. Для начала следует отказаться от жирного мяса, затем от мяса вообще, от рыбы. В последнюю очередь – от молочных продуктов.
"Если отказ от одной из групп продуктов проходит слишком тяжело и вызывает сильный дискомфорт, необходимо её вернуть в рацион и начинать ограничение более медленно", — советует Роспотребнадзор Алтайского края.
Ведомство рекомендует тщательно продумывать свой рацион. Необходимо спланировать, из каких продуктов вы будете получать необходимые белки, жиры и углеводы, а также все витамины и минералы.
А еще позаботьтесь о правильных напитках. На время поста лучше отказаться от кофе и крепкого чая, а заменить их морсами или травяными чаями. Не повредят и свежие соки. Нельзя забывать о воде: простая чистая вода хорошо утоляет жажду и выводит токсины.
Если в пище не хватает витаминов и минералов, то можно принимать витаминно-минеральные комплексы.
В рационе должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов. Животные жиры замените растительными маслами. Альтернативными источниками белка могут быть бобовые растения, хлеб из муки грубого помола, каши, а также орехи и семечки.
"Можно разнообразить свой рацион грибами, но сильно увлекаться ими не стоит, поскольку эти дары леса перегружают поджелудочную железу и печень. Потребление углеводов во время поста ограничивают мало. Полезных углеводов очень много в кашах и разнообразной растительной пище. Фрукты и сухофрукты позволят пополнять в организме запас витаминов и минералов", — рекомендует Роспотребнадзор.
Главная ошибка тех, кто решил поститься впервые – это чрезмерное усердие. Когда человек резко ограничивает себя в еде, это может спровоцировать проблемы со здоровьем.
Вторая ошибка – зацикливание на определённых продуктах, однообразное питание. И последняя ошибка – неправильный выход из поста. Сразу после окончания поста опасно употреблять большое количество тяжёлой мясной пищи.
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Комментарии
я что-то не пойму это сайт религиозный или всё таки светский ресурс?
короче, во время поста надо питаться мясом, но не грешить и не материться....
Посмотрите на спортсменов, никаких постов не соблюдающих в принципе: симпатичные, улыбчивые, стройные, мускулистые, без единой жиринки. И сравните их с попами, жирными, дряблыми, с расплывающимися мордами и не влезающими даже в рясу. Выводы сделайте самостоятельно.