Картину за первые дни проката успели посмотреть порядка двух миллионов зрителей. Кассовые сборы уже составили 560 миллионов рублей. Рассказываем, почему стоит посмотреть "Лед".
Эта картина о профессиональных спортсменах. Молодую фигуристку Надю считают самородком, невероятно талантливой спортсменкой. С ней работает легендарный тренер, и все пророчат ей великое будущее на льду.
Но происходит трагедия: из-за ошибки партнера девушка получает на льду серьезную травму и попадает в больницу. О спортивной карьере, кажется, можно уже забыть: Наде приходится заново учиться ходить. Однако в этот непростой период в жизни фигуристки появляется хоккеист. В общем, фильм о том, как вера в себя, характер, любовь и "болезнь" спортом дают надежду вернуться на большой лед.
Картина вышла на российские экраны 14 февраля. За первые дни проката фильм успели посмотреть порядка двух миллионов зрителей.
Некоторые критики называют картину спортивной мелодрамой и даже российским "Ла-Ла Лендом".
Комментарии
Может я чего-то не понимаю, почему все новые фильмы лидеры проката??? как это определяется-то? или просто для рекламы?