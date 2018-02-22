Что изменилось в правилах техосмотра в России

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22 февраля в России вступили в силу поправки в правила техосмотра транспортных средств. Все нововведения — ужесточения. Например, теперь не пройти техосмотр с незадокументированным тюнингом, без медицинской аптечки и без полностью рабочих стеклоочистителей и стеклоомывателей. Портал Amic.ru рассказывает, что именно поменялось в 69 пунктах диагностической карты.
Автомобили с какими дефектами не пройдут техосмотр по новым правилам?
Теперь нельзя будет выезжать на автомобиле, у которого:
- Не работает рулевой демпфер и (или) усилитель рулевого управления, подтекает гидроусилитель руля.
- Нет рассеивателей внешних световых приборов, они скрыты, загрязнены, есть не предусмотренные конструкцией светового прибора оптические элементы. Сегодня, например, некоторые водители тонируют или бронируют рассеиватели для защиты от камней.
- Нет или не работают стеклоочистители и стеклоомыватели.
- Неправильно размещена или установлена система питания газобаллонных транспортных средств.
- Нет медицинской аптечки.
- Есть каплепадение масел и рабочих жидкостей (подтекания из двигателя, коробки передач, редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и так далее), здесь исключена формулировка "повторяющиеся с интервалом более 20 капель в минуту".
- Внесены изменения в конструкцию транспортного средства с нарушением установленных требований. Например, тюнинг, если на него нет подтверждающих документов.
- Шины с шипами противоскольжения установлены не на всех колесах транспортного средства. Ранее допускалось хотя бы на одну ось.
Как изменилась продолжительность техосмотра?
В регламенте изменилось время процедуры техосмотра автобусов, троллейбусов и специализированных пассажирских автомобилей:
- Транспортные средства для перевозки пассажиров, где более восьми мест для сидения и масса не превышает 5 тонн (категория М2) — время увеличилось до 59 минут (было 54 минуты).
- Транспортные средства для перевозки пассажиров, где более восьми мест для сидения и масса превышает 5 тонн (категория М3) - время увеличилось до 72 минут (было 65).
По остальным категориям время не изменилось.
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Комментарии
Год назад даже не заезжал на стенд, так выписали
Короче кто за авто следит - бояться нечего, с подтеками жидкостей и неисправным рулевым механизмом ездить - все равно что баловаться с заряженным ружьем.
На техосмотре наклонный пандус зарос травой почти по пояс, видимо всё лето проверяли стояночные тормоза всем ...
Рулевая рейка подтекает как минимум у 50% автомобилей что не мешает ей нормально функционировать, а на замену стоит весьма не слабо. Это что, закидон на план выпилить 50% авто, а то они неприкасаемым ездить мешают?