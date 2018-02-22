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Фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд на Олимпиаде в Корее. Девушка набрала 82.92 балла в короткой программе. Что известно о 15-летней спортсменке, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Алина — одна из лучших фигуристок мира, выступающая в женской одиночной дисциплине фигурного катания. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.
Спортсменке из России всего 15 лет. На Играх в Корее Загитова установила новый мировой рекорд, набрав 82.92 балла в короткой программе.
Второе место после проката короткой программы занимает спортсменка из России Евгения Медведева с результатом 81,61 балла, третье — канадка Кейтлин Осмонд (78,87).
Алина родилась в Ижевске 18 мая 2002 года. Отец — хоккейный тренер Ильназ Загитов, мама — Лейсан Загитова. Алина по национальности татарка. Девочку назвали в честь художественной гимнастки Алины Кабаевой. Младшая сестра Алины Загитовой — Сабина — также занимается фигурным катанием.
Алина начала заниматься фигурным катанием в Альметьевске во дворце спорта "Юбилейный" в 2007 году. До 2015 года тренировалась в ДЮСШ (Ижевск) у тренера Натальи Антипиной. Фигурное катание в первое время было для девочки обычным развлечением, она даже несколько раз бросала тренировки. Однако, когда Алине исполнилось семь лет, она приняла решение полностью посвятить себя этому виду спорта.
В момент, когда Алине уже стало "тесно" в Ижевске, семья приняла решение переехать в Москву. Теперь Загитова – воспитанница клуба ЦСО "Самбо-1970", отделение "Хрустальный" (Москва), тренируется в группе Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова.
В феврале 2016 года Алина дебютировала на первенстве России. Девушка заняла девятое место. В августе того же года она дебютировала на юниорском этапе Гран-при во Франции, который, к удивлению многих, выиграла. Далее в сентябре на этапе в Словении Загитова финишировала с бронзой, что не помешало ей выйти в юниорский финал Гран-при.
В декабре в Марселе Загитова просто не оставила шансов соперницам: на юниорском финале она стала обладательницей трёх мировых рекордов по сумме баллов в юниорских соревнованиях — в короткой (70.92), произвольной программе (136.51) и итоговой сумме (207.43).
На национальном чемпионате в декабре Алина в упорной борьбе выиграла серебряную медаль. В начале февраля 2017 года Загитова стала лучшей на первенстве России среди юниоров. В списке наград есть "золото" Европейского юношеского Олимпийского фестиваля и юниорского мирового чемпионата.
В декабре 2017-го Загитова участвовала в чемпионате России, где стала чемпионкой. На проходящем в Москве чемпионате Европы 2018 года она также заняла первое место, опередив двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.
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Лебедь красная.