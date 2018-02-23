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Рабоче-крестьянская: что нужно знать о Красной армии в день её 100-летия

, ИА "Амител"
Ровно век назад в стране появились вооруженные силы, преемницей которых является современная российская армия


Фото: retro.moi-barnaul.ru

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. В этот день стоит напомнить, как родился этот праздник и с созданием какой именно армии он связан.

1
Как связаны День защитника Отечества и Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)?

Связь прямая! 23 февраля 1918 года, 100 лет назад, началась массовая запись добровольцев в Красную армию Советской России на фоне наступления армии Германии, воевавшей против нашей страны в Первой мировой войне. Уже спустя два дня на фронт сдерживать наступление немцев отправились первые красноармейские отряды.

Первоначально праздник 23 февраля как раз именовался, как "День Красной армии и Флота". Установлен праздник был 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)".
2
Что такое Рабоче-крестьянская Красная Армия?

Простым языком РККА – это вооруженные силы изначально РСФСР, а в последующем СССР, которые существовали в стране с 1918 по 1946 год.

Обозначение "рабоче-крестьянская", едва ли можно считать обычной приставкой. С началом строительства в России социалистического государства классовый подход в общественной жизни был поставлен во главу угла.

В принципе, РККА являла собой качественно иные и действительно народные вооруженные силы,  разительно отличавшиеся от регулярной армии имперского периода, когда люди аристократического происхождения и высокого социального статуса имели безусловные преимущества при прохождении службы и выстраивании военной карьеры.
3
Каков был состав РКАА?

Основное деление Рабоче-крестьянской Красной армии на рода войск было таковым:

Пехота;

Артиллерия;

Кавалерия;

Автобронетанковые войска;

Военно-воздушные силы;

Инженерные войска;

Химические войска;

Войска связи;

Автомобильные войска;

Железнодорожные войска;

Дорожные войска;

Трудовая армия.

4
Каковая была численность РККА?
К концу апреля 1918 года численность Рабоче-крестьянской Красной армии оценивалась в 196 тысяч человек. К осени 1920 года, в разгар гражданской войны, ее численность составляла уже 5,5 миллиона человек. С завершением гражданской войны происходит резкое сокращение армии и к январю 1925 года в РККА входило  562 тысячи человек. К январю 1941 года численность РККА составляла 4,2 миллиона человек, на 22 июня 1941 года — 5 080 977 человек, к маю 1945 года – 11,3 миллиона человек, к февралю 1946 года – 5,3 миллиона человек.
5
Что стало с РККА?

В феврале 1946 года произошло официальное переименование РККА в Советскую армию. В идеологическом смысле после Великой Отечественной войны стало совершенно очевидным, что советское государство сумело выдержать очень серьезные испытания, защитив свой суверенитет и небывало укрепив позиции на мировой арене. Название "советский" призвано было закрепить избранный страной путь социализма. Само название "советская" было направлено вовне и имело универсалистскую коннотацию 

Выдвигаются и такие версии, что поскольку создателем Красной Армии был Лев Троцкий, являвшимся личным врагом Иосифа Сталина, тогдашний советский вождь хотел окончательно покончить с "плохой родословной" РККА.

Кроме того, после Октябрьской революции прошло уже достаточно много времени и исключительно классовое обозначение "рабоче-крестьянская" было неким анахронизмом в эволюционировавшем советском государстве.
6
Как закончилась история Советской армии?

Без преувеличения можно говорить, что распад Советского Союза в декабре 1991 года стал для Советской армии настоящей трагедией – некогда единая и четкая структура пережила настоящий разлом.

После подписания беловежских соглашений 21 декабря 1991 года главами 11 союзных республик — учредителей СНГ был подписан протокол о возложении командования Вооруженными силами СССР "до их реформирования" на Министра обороны СССР Евгения Шапошникова.

В следующие полтора года предпринимались попытки сохранить в СНГ единые вооруженные силы, однако результатом стал их раздел между союзными республиками. В России это произошло 7 мая 1992 года, когда тогдашний президент Борис Ельцин подписал указ о принятии на себя функций Верховного Главнокомандующего, хотя действовавшая на тот момент редакция Конституции и закон "О Президенте РСФСР" этого не предусматривали.

Призывники из отдельных союзных республик были переведены в свои армии. К 1992 году большая часть остатков Советской армии в союзных республиках была распущена, гарнизоны выведены из Восточной Европы и Прибалтики к 1994 году. 31 августа 1994 года был осуществлен вывод российских войск из Берлина.

1 января 1993 года вместо Устава Вооруженных Сил СССР вступили в действие временные общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 12 января 1993 года вступили в силу поправки в Конституцию 1978 года, исключившие упоминание о Вооруженных Силах СССР и наделившие президента полномочиями Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

25 декабря 1993 года вступила в силу принятая на референдуме Конституция Российской Федерации, утвердившая атрибуты независимого российского государства после распада СССР.

Читайте также в сюжете: День защитника Отечества-2018
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.02.2018 08:20
- гость -

С праздником, товарищи!!!

0  0
23.02.2018 09:52
- гость -

Ура!

0  0
23.02.2018 10:14
Гость

Дуют ветры в феврале. Воют в трубах громко, змейкой вьется по земле белая поземка. Над Кремлевскою стеной самолетов звенья, Слава Армии родной в День ее рожденья!

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