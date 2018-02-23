Фото: retro.moi-barnaul.ru
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. В этот день стоит напомнить, как родился этот праздник и с созданием какой именно армии он связан.
Связь прямая! 23 февраля 1918 года, 100 лет назад, началась массовая запись добровольцев в Красную армию Советской России на фоне наступления армии Германии, воевавшей против нашей страны в Первой мировой войне. Уже спустя два дня на фронт сдерживать наступление немцев отправились первые красноармейские отряды.Первоначально праздник 23 февраля как раз именовался, как "День Красной армии и Флота". Установлен праздник был 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)".
Простым языком РККА – это вооруженные силы изначально РСФСР, а в последующем СССР, которые существовали в стране с 1918 по 1946 год.
Обозначение "рабоче-крестьянская", едва ли можно считать обычной приставкой. С началом строительства в России социалистического государства классовый подход в общественной жизни был поставлен во главу угла.В принципе, РККА являла собой качественно иные и действительно народные вооруженные силы, разительно отличавшиеся от регулярной армии имперского периода, когда люди аристократического происхождения и высокого социального статуса имели безусловные преимущества при прохождении службы и выстраивании военной карьеры.
Основное деление Рабоче-крестьянской Красной армии на рода войск было таковым:
Пехота;
Артиллерия;
Кавалерия;
Автобронетанковые войска;
Военно-воздушные силы;
Инженерные войска;
Химические войска;
Войска связи;
Автомобильные войска;
Железнодорожные войска;
Дорожные войска;
Трудовая армия.
В феврале 1946 года произошло официальное переименование РККА в Советскую армию. В идеологическом смысле после Великой Отечественной войны стало совершенно очевидным, что советское государство сумело выдержать очень серьезные испытания, защитив свой суверенитет и небывало укрепив позиции на мировой арене. Название "советский" призвано было закрепить избранный страной путь социализма. Само название "советская" было направлено вовне и имело универсалистскую коннотацию
Выдвигаются и такие версии, что поскольку создателем Красной Армии был Лев Троцкий, являвшимся личным врагом Иосифа Сталина, тогдашний советский вождь хотел окончательно покончить с "плохой родословной" РККА.Кроме того, после Октябрьской революции прошло уже достаточно много времени и исключительно классовое обозначение "рабоче-крестьянская" было неким анахронизмом в эволюционировавшем советском государстве.
Без преувеличения можно говорить, что распад Советского Союза в декабре 1991 года стал для Советской армии настоящей трагедией – некогда единая и четкая структура пережила настоящий разлом.
После подписания беловежских соглашений 21 декабря 1991 года главами 11 союзных республик — учредителей СНГ был подписан протокол о возложении командования Вооруженными силами СССР "до их реформирования" на Министра обороны СССР Евгения Шапошникова.
В следующие полтора года предпринимались попытки сохранить в СНГ единые вооруженные силы, однако результатом стал их раздел между союзными республиками. В России это произошло 7 мая 1992 года, когда тогдашний президент Борис Ельцин подписал указ о принятии на себя функций Верховного Главнокомандующего, хотя действовавшая на тот момент редакция Конституции и закон "О Президенте РСФСР" этого не предусматривали.
Призывники из отдельных союзных республик были переведены в свои армии. К 1992 году большая часть остатков Советской армии в союзных республиках была распущена, гарнизоны выведены из Восточной Европы и Прибалтики к 1994 году. 31 августа 1994 года был осуществлен вывод российских войск из Берлина.
1 января 1993 года вместо Устава Вооруженных Сил СССР вступили в действие временные общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 12 января 1993 года вступили в силу поправки в Конституцию 1978 года, исключившие упоминание о Вооруженных Силах СССР и наделившие президента полномочиями Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.
25 декабря 1993 года вступила в силу принятая на референдуме Конституция Российской Федерации, утвердившая атрибуты независимого российского государства после распада СССР.
Комментарии
С праздником, товарищи!!!
Ура!
Дуют ветры в феврале. Воют в трубах громко, змейкой вьется по земле белая поземка. Над Кремлевскою стеной самолетов звенья, Слава Армии родной в День ее рожденья!