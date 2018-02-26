В Барселоне 25 февраля прошла презентация новых Galaxy S9 и Galaxy S9+. Чем интересны новинки от Samsung, их отличия от предыдущих моделей бренда и сколько будут стоить смартфоны, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Смартфоны оснащены "безграничными" экранами диагональю 5,8 и 6,2 дюйма. В Galaxy S9 одна задняя камера, а в S9+ их две: широкоформатная и основная. Во всех случаях расширение составляет 12 мегапикселей, также все камеры поддерживают оптическую стабилизацию.
Galaxy S9 поставляется со встроенной памятью 64 гигабайта, S9+ — 64 и 256 гигабайт. Телефоны поддерживают беспроводную зарядку и карты памяти до 400 гигабайт. А вместо карты памяти можно вставить вторую SIM-карту.
Новинки снимают замедленные видео с частотой до 960 кадров в секунду. Представители бренда заявляют, что смартфоны отлично снимают как при хорошем освещении, так и при недостатке света: каждая камера оснащена двойной апертурой (F1.5 и F2.4).
Galaxy S9 стоит 59990 рублей, а S9+ — 66990 (за 64 гигабайта) и 74990 рублей (256 гигабайт).
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