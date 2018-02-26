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Гусев, Капризов, Войнов: кто принес золото в хоккейном турнире Олимпиады

, ИА "Амител"
Кто забил шайбы в "золотом" матче Олимпийских игр и что известно об этих хоккеистах?

www.championat.com


Российские хоккеисты завоевали олимпийское золото на Играх в Корее. Наши ребята одержали победу над сборной Германии со счетом 4:3. Победную шайбу россияне забили в овертайме. Авторами таких важных голов стали игроки Вячеслав Войнов, Никита Гусев и Кирилл Капризов. Что известно об этих ребятах и других игроках сборной, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Вячеслав Войнов

Вячеслав — воспитанник челябинского клуба "Трактор". В сезоне 2005-2006 хоккеист начал свою профессиональную карьеру. Спустя два года молодой человек был выбран клубом "Лос-Анджелес Кингз" на драфте НХЛ под общим 32-м номером.

Начал выступление в АХЛ. В сезоне 2010-2011 сыграл в Матче Звезд. В сезоне 2011-2012 впервые вышел на лед в НХЛ, тогда же стал обладателем Кубка Стэнли. Еще раз в составе "Кингз" завоевал главный трофей лиги в сезоне 2013-2014.

В СКА перешел в октябре 2015 года. В прошлом сезоне хоккеист стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

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2
Когда Войнов начал играть за сборную России?

За нашу сборную он начал выступать на юниорском чемпионате мира в 2007 году, где завоевал золотые медали. В том же году он стал обладателем серебряных наград молодежного чемпионата мира.

Выступал за национальную сборную России на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В 2016 году стал бронзовым призером чемпионата мира. В 2018 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане. Он забил первую шайбу в матче с Германией.

3
Никита Гусев

Никита Гусев – крайний нападающий. Родился 8 июля 1992 года в Москве. Профессиональную карьеру начал в команде Молодежной Хоккейной Лиги "Красная Армия". В этой команде выиграл Кубок Харламова, стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, был признан самым ценным игроком плей-офф. Первый матч в КХЛ сыграл в декабре.

Никита — серебряный призер чемпионата мира среди молодежи 2012. Участник Матчей Звезд МХЛ и КХЛ.

В СКА перешел осенью 2015 года. В составе армейского клуба в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. В 2018 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

4
Достижения Гусева в Пхёнчхане

Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады-2018. В шести матчах он забил четыре шайбы, и он же стал автором восьми результативных передач. В финальном матче против сборной Германии Гусев забил две шайбы и отдал голевую передачу на Кирилла Капризова, забросившего победную шайбу.

5
Кирилл Капризов

Капризов — нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА. Воспитанник новокузнецкого хоккея. На драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом "Миннесота Уайлд" в пятом раунде под общим 135-м номером.

В 2015 году дебютировал за молодёжную сборную России.

Чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2016 года. Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2017 года. На молодёжном чемпионате мира 2017 года был выбран капитаном сборной России и вместе с командой завоевал бронзовые медали.

6
Как отличился на Олимпиаде-2018?

На хоккейном турнире в Пхёнчхане в матче против сборной Словении Капризов отметился хет-триком. В финальном матче за золотые медали забил победный гол в овертайме в ворота сборной Германии.

По итогам Игр вошёл в тройку лучших снайперов и занял второе место среди бомбардиров. У Кирилла Капризова пять забитых шайб и четыре результативных передачи.

7
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук в 1993 году начал заниматься в системе московского "Динамо". В 15 лет он результативно выступил на юношеском чемпионате Москвы и с 70 заброшенными шайбами стал лучшим снайпером турнира.

Первый профессиональный контракт Ковальчук подписал с московским "Спартаком". Илья попал сразу во взрослую команду, минуя этап юношеской, ему было всего 16 лет.

Еще в 2000 году эксперты прочили ему первый номер драфта НХЛ. Год спустя Илья оправдал ожидания. Он стал не просто членом клуба Atlanta Thrashers, а самым результативным его игроком.

В 2002-м Ковальчук был в пятерке лучших игроков в лиге, несмотря на травму. Его годовая зарплата достигала отметки в миллион долларов. В 2002 году, во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, Ковальчук вывел сборную на третье место, тем самым заработав стране бронзу.

В 2005 и 2007 годах Ковальчук в составе сборной России завоевал бронзовые медали в чемпионатах мира. В 2008 году Илья в финале забил решающую шайбу, тем самым заработав золото для сборной России.

8
Ковальчук на Олимпиаде-2018
Для Ковальчука Игры в Пхёнчхане — это пятая по счету Олимпиада. Эти игры стали лучшими в карьере маститого хоккеиста. В шести матчах Илья набрал семь очков и стал одним из лучших снайперов турнира.

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