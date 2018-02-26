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После получения золотых медалей на хоккейном турнире Олимпиады спортсмены нашей сборной пели государственный гимн. Пение болельщиков было слышно даже во время телевизионной трансляции. Российские хоккеисты также не сдержали эмоций и начали петь гимн страны. Накажет ли их за это МОК?
Нет, наказания не последует. В Международном олимпийском комитете заявили, что хоккеистов сборной России не ждет никакое наказание за исполнение государственного гимна во время церемонии награждения на Олимпийских играх.
"Мы понимаем, что это было сделано в связи с невероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарных обстоятельствах", – цитирует Life МОК.
Напомним, сборная России по хоккею завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию со счетом 4:3.
Комментарии
Красавцы! Настоящие Мужчины!!!
Не будет наказания. Уже списали на эмоциональный шок )