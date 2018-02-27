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Делаем тату правильно: мастер барнаульской студии отвечает на вопросы

, ИА "Амител"
Самые насущные вопросы: где больно делать тату, можно ли заразиться во время сеанса и как определиться с салоном


Корреспондент Amic.ru в рамках проекта "Журналист меняет профессию" начал учиться на мастера художественной татуировки и задал самые насущные вопросы, касающиеся этой темы, своему преподавателю Глебу Правдину, работающему в одной из барнаульских студий UNITY (Строителей, 4а). О том, кому можно, а кому нельзя делать тату, когда стоит идти на коррекцию и как выбрать мастера, читайте в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как определиться с мастером?

Глеб Правдин посоветовал читателям Amic.ru, пожелавшим сделать тату и находящимся в процессе поиска мастера, прежде всего посмотреть на работы, так как по ним можно составить точное впечатление о художнике и решить, подходит ли он тебе. Кроме того, с человеком стоит пообщаться, понять, комфортно ли тебе с ним, так как если планируется большая работа, то видеться вам придется часто. А вот обращать внимание на известность того или иного салона не стоит. По мнению Глеба, есть множество ребят, которые работают очень хорошо, но не под крышей какой-то раскрученной студии.

Кроме того,  договариваясь с мастером, имейте в виду, что профессионалы чаще всего предлагают клиенту подписать определенное соглашение, прежде чем начать работать.

2
Делают ли тату несовершеннолетним?
Нет, только с разрешения родителей. При этом мама или папа должны лично прийти в салон, подписать соглашение и предъявить свидетельство о рождении ребенка.
3
Можно ли заразиться во время сеанса и на что обратить внимание в тату-студии?
Можно, например, гепатитом или ВИЧ. К этому может привести нестерильность оборудования, поэтому тем, кто выбирает салон или студию, Глеб Правдин советует обратить внимание на то, как обрабатываются поверхности и инструменты, можно расспросить об этом мастера или попросить показать вам этот процесс. Также профессиональные татуировщики всегда работают в перчатках, а кушетки затягивают пищевой пленкой.
4
Сколько стоит сеанс?
За сеанс цена стартует от 1,5 тыс. рублей, конечного значения нет, некоторые мастера могут попросить за сложную интересную работу и 100 тысяч.
5
Есть ли места, на которых больно делать тату?
По мнению Правдина, у каждого человека свой болевой порог, но если говорить в общем, больно набивать татуировку будет там, где кожа тонкая или находится близко к кости: на ключицах, на внутренней стороне локтя, на колене, в области паха и шеи.
6
Когда приходить на коррекцию?
Хорошо сделанная татуировка требует коррекции не менее чем через пять лет, а вообще стоит смотреть по состоянию рисунка: если краски поблекли или контур стал нечетким, можете смело идти к мастеру, если этого нет, то и беспокоиться не стоит.
7
Кому нельзя делать татуировки?

Татуировщики не работают с беременными и лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Татуировки не наносят на родимые пятна, а также их не делают людям, страдающим кожными заболеваниями: дерматитом, экземой, псориазом, герпесом. Не татуируют больных, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, эпилептическими припадками, ВИЧ, СПИДом, гемофилией.

Напомним, что конкурс "Журналист меняет профессию" проходит благодаря помощи Крафт-клуба М2, министерства образования и науки Алтайского края и ООО "Барнаул-Спецодежда". Мероприятие также поддерживают департамент Администрации Губернатора и Правительство Алтайского края по информационной политике.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.02.2018 10:20
Filin

Точка в рабочем состоянии - привет участникам соревнований

0  0
27.02.2018 10:55
- гость -

Делают ли тату несовершеннолетним?
Нет, только с разрешения родителей

ха-ха, вот так подарок на 12-летие от родителей)

0  0
27.02.2018 10:58
- гость -

кушетки пленкой заматывают, не чтобы заразу не занести, а чтобы их от крови не отмывать)))

0  0
27.02.2018 11:08
- гость -

какой кровью? они же не руки рубят)

0  0
27.02.2018 11:13
- гость -

какой кровью? они же не руки рубят)

у всех физиология разная. есть люди у которых кровеносные сосуды находятся очень близко к поверхности.

0  0
27.02.2018 12:13
- гость -

-в пампасы, в пампсы - кричал попугай.

0  0
27.02.2018 13:20
- гость -

Включить голову, понять что мода приходит и уходит, а тату навсегда А также что тело не место для модных экспериментов, и отказаться от этой глупости. Люди, опомнитесь, не идите на поводу у стремящихся обогатиться за ваш счёт.

0  0
27.02.2018 15:27
4ugun

Я думал, что долбить себе партаки, в принципе, не правильно.

0  0
27.02.2018 16:20
- гость -

причем тут нормальные татуировки и партаки?

0  0
27.02.2018 16:21
- гость -

Да при том. Представил старую перечницу с бабочками на плечах и кисками на дряблом пузе...

0  0
27.02.2018 16:47
- гость -

ну старое тело в принципе не очень, хоть с тату, хоть без

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