Корреспондент Amic.ru в рамках проекта "Журналист меняет профессию" начал учиться на мастера художественной татуировки и задал самые насущные вопросы, касающиеся этой темы, своему преподавателю Глебу Правдину, работающему в одной из барнаульских студий UNITY (Строителей, 4а). О том, кому можно, а кому нельзя делать тату, когда стоит идти на коррекцию и как выбрать мастера, читайте в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".
Глеб Правдин посоветовал читателям Amic.ru, пожелавшим сделать тату и находящимся в процессе поиска мастера, прежде всего посмотреть на работы, так как по ним можно составить точное впечатление о художнике и решить, подходит ли он тебе. Кроме того, с человеком стоит пообщаться, понять, комфортно ли тебе с ним, так как если планируется большая работа, то видеться вам придется часто. А вот обращать внимание на известность того или иного салона не стоит. По мнению Глеба, есть множество ребят, которые работают очень хорошо, но не под крышей какой-то раскрученной студии.
Кроме того, договариваясь с мастером, имейте в виду, что профессионалы чаще всего предлагают клиенту подписать определенное соглашение, прежде чем начать работать.
Татуировщики не работают с беременными и лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Татуировки не наносят на родимые пятна, а также их не делают людям, страдающим кожными заболеваниями: дерматитом, экземой, псориазом, герпесом. Не татуируют больных, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, эпилептическими припадками, ВИЧ, СПИДом, гемофилией.
Напомним, что конкурс "Журналист меняет профессию" проходит благодаря помощи Крафт-клуба М2, министерства образования и науки Алтайского края и ООО "Барнаул-Спецодежда". Мероприятие также поддерживают департамент Администрации Губернатора и Правительство Алтайского края по информационной политике.
Комментарии
Точка в рабочем состоянии - привет участникам соревнований
Делают ли тату несовершеннолетним?
Нет, только с разрешения родителей
ха-ха, вот так подарок на 12-летие от родителей)
кушетки пленкой заматывают, не чтобы заразу не занести, а чтобы их от крови не отмывать)))
какой кровью? они же не руки рубят)
какой кровью? они же не руки рубят)
у всех физиология разная. есть люди у которых кровеносные сосуды находятся очень близко к поверхности.
-в пампасы, в пампсы - кричал попугай.
Включить голову, понять что мода приходит и уходит, а тату навсегда А также что тело не место для модных экспериментов, и отказаться от этой глупости. Люди, опомнитесь, не идите на поводу у стремящихся обогатиться за ваш счёт.
Я думал, что долбить себе партаки, в принципе, не правильно.
причем тут нормальные татуировки и партаки?
Да при том. Представил старую перечницу с бабочками на плечах и кисками на дряблом пузе...
ну старое тело в принципе не очень, хоть с тату, хоть без