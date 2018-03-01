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Когда отмечается Благовещение в 2018 году?

, ИА "Амител"
Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных праздников в православии

Фото: omskregion.info


Благовещение — один из 12 главных православных праздников, один из самых светлых и радостных. У него есть свои традиции, приметы и ограничения. Рассказываем, какие и что это за благая весть такая. 

1

Когда отмечают Благовещение в 2018 году?

Каждый год этот праздник отмечается 7 апреля. Он относится к 12 непреходящим значимым христианским датам. 

В 2018 году это будет суббота. 

2
Что символизирует этот праздник?

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — вот каково полное название праздника. В этот день вспоминают, как Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет матерью Сына Божьего. То была благая весть о зачатии Христа.

Именно поэтому Благовест отмечают на 9 месяцев раньше Рождества.

3
Как будут праздновать Благовест?
В этот день во всех православных церквях и храмах состоится торжественное богослужение. После литургии пройдет обряд хлебопреломления, когда все пришедшие получат из рук священнослужителей хлеб и вино. Верующие приносят в храм испеченную дома просвиру, освящают ее в церкви и хранят весь год рядом с иконой Пресвятой Девы Марии. 
Читайте также: Великий пост – 2018: когда начинается и надо ли к нему готовиться заранее
Ходить в гости в этот день не принято, лучше провести его в кругу семьи и в молитве. Дома или в церкви, вспомните предание о Пресвятой Деве Марии, о ее благочестии и верном служении Богу. Помолитесь за себя и близких, за детей, находящихся в утробе матери и рожденных.
4
Почему в этот день выпускают птиц на волю?

Это одна из главных традиций этого доброго праздника. После службы во многих соборах выпускают птиц из клеток. В Благовещенском соборе Московского Кремля стаю голубей отпускает патриарх.

Это напоминание о свободе для каждого Божьего творения. Символ праздника сегодня — белые голуби. Белый цвет символизирует непорочность Пресвятой Девы, а сама птица – это благодатное действие Святого Духа. 

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Наши предки считали, что выпущенная в этот день птица передаст Богу весточку от вас. Для этого специально покупали или ловили птиц, рассказывали им о своих проблемах и просьбах к Богу. 

5
Что едят в этот день?

Благовещение выпадает на Великий пост, когда для православных много ограничений в еде. Но в честь этого праздника допускаются послабления, но без пышных застолий, изысков. Отметить праздник лучше в кругу семьи. На столе только простые блюда из круп, бобовых, грибов, а также рыба, овощи, фрукты. 

6
Какие приметы есть на этот день?
Считается, что ясная погода 7 апреля обещает хороший урожай и теплое лето. Еще лежит снег? Тогда наоборот. Зато если дождь, то осень будет грибной.
В этот день надо умыться талой водой, она придаст здоровья, и загадать желание.

А вот давать взаймы не стоит, это предвестник потерь. Не стоит и надевать новую одежду — быстро износится. На Руси в этот день нельзя было работать, заниматься домашними делами, отправляться в дорогу. "Даже птица гнезда не совьет", — говорится в народной примете об этом празднике. Лучше всего провести Благовест в добрых делах.

Нужно прекратить все ссоры и размолвки. 

Читайте также в сюжете: Великий Пост-2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.03.2018 07:29
- гость -

Глупый вопрос - для кого это важно и так знают, что Благовещение в числе, а остальные через 3 минуты после прочтения забудут.

0  0
1.03.2018 10:19
- гость -

Какой разносторонний ресурс: и масленница языческая, и пейсах еврейский, и благовещение...

0  0
1.03.2018 10:25
- гость -

7 апреля? Долго же я спал...

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