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Благовещение — один из 12 главных православных праздников, один из самых светлых и радостных. У него есть свои традиции, приметы и ограничения. Рассказываем, какие и что это за благая весть такая.
Когда отмечают Благовещение в 2018 году?
Каждый год этот праздник отмечается 7 апреля. Он относится к 12 непреходящим значимым христианским датам.
В 2018 году это будет суббота.
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — вот каково полное название праздника. В этот день вспоминают, как Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет матерью Сына Божьего. То была благая весть о зачатии Христа.
Именно поэтому Благовест отмечают на 9 месяцев раньше Рождества.
Это одна из главных традиций этого доброго праздника. После службы во многих соборах выпускают птиц из клеток. В Благовещенском соборе Московского Кремля стаю голубей отпускает патриарх.
Это напоминание о свободе для каждого Божьего творения. Символ праздника сегодня — белые голуби. Белый цвет символизирует непорочность Пресвятой Девы, а сама птица – это благодатное действие Святого Духа.
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Наши предки считали, что выпущенная в этот день птица передаст Богу весточку от вас. Для этого специально покупали или ловили птиц, рассказывали им о своих проблемах и просьбах к Богу.
Благовещение выпадает на Великий пост, когда для православных много ограничений в еде. Но в честь этого праздника допускаются послабления, но без пышных застолий, изысков. Отметить праздник лучше в кругу семьи. На столе только простые блюда из круп, бобовых, грибов, а также рыба, овощи, фрукты.
А вот давать взаймы не стоит, это предвестник потерь. Не стоит и надевать новую одежду — быстро износится. На Руси в этот день нельзя было работать, заниматься домашними делами, отправляться в дорогу. "Даже птица гнезда не совьет", — говорится в народной примете об этом празднике. Лучше всего провести Благовест в добрых делах.
Нужно прекратить все ссоры и размолвки.
Комментарии
Глупый вопрос - для кого это важно и так знают, что Благовещение в числе, а остальные через 3 минуты после прочтения забудут.
Какой разносторонний ресурс: и масленница языческая, и пейсах еврейский, и благовещение...
7 апреля? Долго же я спал...