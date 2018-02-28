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Что такое Зимние Паралимпийские игры и какого выступления ждать от россиян в марте в Пхенчхане?

, ИА "Амител"
30 россиян отправятся защищать честь страны в Южную Корею в нейтральном статусе, среди них - горнолыжник из Белокурихи


С 9 по 18 марта в Южной Корее пройдет XII Зимняя Паралимпиада для спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Портал Amic.ru рассказывает о том, что это за соревнования, сколько россиян отправятся в Пхенчхан и в каких видах спорта они примут участие.

1

Когда впервые прошли Игры для спортсменов с ограниченными возможностями?

Летние Паралимпиады проводятся с 1960 года, Зимние — с 1976 года. Они традиционно начинаются через 2 недели после Олимпийских игр, на тех же самых спортивных объектах.

2

Кто стал автором идеи по проведению таких соревнований?

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать люди с ограниченными возможностями, связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана. Он ввёл спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга. Врач на практике доказал, что спорт для людей с физическими недостатками создаёт условия для успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от физических недостатков, укрепляет физическую силу, необходимую для того, чтобы управляться с инвалидной коляской.

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3

Откуда взялось такое странное название — Паралимпийские?

Оно происходит от термина paraplegia (паралич нижних конечностей), поскольку эти соревнования проводились среди людей с травмами позвоночника. Однако с началом участия в Играх спортсменов и с другими заболеваниями было переосмыслено как "рядом, вне Олимпиады"; имеется в виду параллелизм и равноправие паралимпийских соревнований с олимпийскими.

4

Как еще в истории спорта назывались такие соревнования?

Поначалу первые соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями назывались совсем иначе. Так, Игры 1960 года официально назывались "Девятыми Международными Сток-мандевильскими играми", и лишь в 1984 году им был присвоен статус первых Паралимпийских игр. Первыми Играми, к которым официально применялся термин "Paralympics", были Игры 1964 года. Тем не менее в ряде Игр вплоть до 1980 года использовался термин "Олимпийские игры для инвалидов", в 1984 году — "Международные игры инвалидов". Окончательно термин "паралимпийский" был официально закреплён, начиная с Игр 1988 года.

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5

В каких видах спорта соревнуются паралимпийцы?

На летних Олимпийских играх таких видов сразу 22. Это академическая гребля, баскетбол на колясках, бочче, велосипедный спорт, выездка, голбол, гребля на байдарках, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, паратриатлон, парусный спорт, плавание, пулевая стрельба, регби на колясках, сидячий волейбол, стрельба из лука, теннис на колясках, пауэрлифтинг, фехтование на колясках, футбол 5×5, футбол 7×7.

Зимняя программа выглядит заметно скромнее — всего 6 видов спорта. Это горные лыжи, керлинг на колясках, лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей и пара-сноуборд.

6

Какие категории спортсменов-инвалидов могут участвовать в Играх?

МПК выделяет шесть категорий инвалидности, применяющихся как к летним, так и зимним Паралимпийским играм.

- частичная или полная потеря по меньшей мере одной конечности

- церебральный паралич

- интеллектуальная инвалидность

- инвалидные коляски

 - слабовидящие

- прочая инвалидность

7

Сколько россиян будет участвовать в Зимней Паралимпиаде 2018 года?

МПК на своем официальном сайте сообщил, что на Играх 2018 года выступят 30 российских спортсменов, все — в нейтральном статусе. Они примут участие в соревнованиях по горным лыжам, в лыжных гонках, сноуборде и керлинге.

8

Будут ли в составе сборной России в Пхенчхане представители Алтайского края?

Да, это спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Александр Ветров из Белокурихи. Он был участником Паралимпийских игр в Сочи, победителем и призёром международных соревнований, тренируется под началом своего отца – Евгения Ветрова.

9

Чего нам ждать от россиян в общекомандном зачете?

Как правило, отечественные спортсмены всегда входят в тройку лучших стран, а по общему количеству наград им и вовсе нет равных. Особенно триумфальными для России стали Паралимипийские игры в Сочи в 2014 году.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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