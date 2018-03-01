Где смотреть трансляцию послания президента 1 марта

Фото: kremlin.ru
В марте 2018 года будет два важных политических события: послание президента Федеральному Собранию и выборы. Первое состоится уже сегодня, 1 марта. Рассказываем, как и где его можно посмотреть.
Процедура представления послания начнется в 12 часов по московскому времени (в 16 часов по барнаульскому времени).
Прямую трансляцию послания можно будет увидеть на Первом канале. Скорее всего, трансляцию проведут сайт "Вести.Ru", телеканалы "Россия" и "Россия 24", радиостанции "ВестиFM" и "Радио России".
Послание — это обращение президента к Федеральному Собранию (Совет Федерации и Госдума) раз в год. Глава государства представляет программный документ об экономической, социальной ситуации в стране, положении России на мировой арене. Послание — это презентация стратегии развития страны.
Вот что сказано в 84-й статье Конституции РФ: "Президент РФ обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".
В Конституции и других законах не прописано, когда именно должно быть зачитано послание.
Тем будет традиционно много. Вопросы, которые обозначит президент в послании, обычно не анонсируются. Но, как правило, это разные аспекты социально-экономической ситуации в стране, позиции страны на мировой арене.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил накануне, что "послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития".
На мероприятии будут члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, руководители федеральных ведомств и члены правительства, руководители ЦИК, Общественной палаты, главы регионов, лидеры общественного мнения, спортсмены, представители конфессий.
Только лишь журналистов аккредитовано 705 человек.
От Алтайского края на послание прибудут губернатор Александр Карлин и глава парламента Александр Романенко.
Но, разумеется, рассчитано послание и на всех жителей страны, которые будут смотреть трансляцию, а также многочисленные новости в российских СМИ после нее.
Обычно представление послания происходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Но в 2018 году для этого выбран Центральный выставочный зал "Манеж". Этот зал больше.
Да, Владимир Путин — кандидат на выборах президента, которые состоятся 18 марта 2018 года. Но официально Путин выступает с посланием как действующий президент. Конечно, если он скажет в этот момент на всю страну "Голосуйте за меня", это будет агитацией. Только, разумеется, он так не скажет.
А как президент он имеет право исполнять свои обязанности до окончания полномочий. И никто не мешает ему сказать не только о текущей ситуации в стране, но и планах на будущее. Но найти в этом доказательство агитации будет крайне сложно.
Впрочем, многие федеральные эксперты высказали мнение, что послание с его более поздним сроком оглашения, более вместительным залом станет своего рода обращением к избирателю.
Комментарии
Расскажет как мы хорошо живём
Я даже не знал про эту трансляцию..Хорошо,что она будет. Президента всегда слушать в радость.
Жду тезисов от губернатора Александра Карлина и главы парламента Александра Романенко. От тех кто там был более интереснее будет послушать впечатления)
лизоблюд многоликий проснулся.
Он для этого брал паузу в три недели, чтоб его на послании хоть кто-то послушал?
можно не смотреть.
абсолютно проткольное мероприятие, не имеющее значение для населения.
президент по Закону обязан ежегодно направлять в Федеральное Собрание свои тезисы. все эти бла-бла-бла...
Если включить запись послания четырех-летней давности - никто и не заметит.
А что он скажет?
Мы строим «Искандеры» и С-400, запускаем в небо истребитель пятого поколения Су-57, выращиваем рекордные урожаи зерна, качаем нефть, снабжаем почти всю Европу газом, проводим альтернативную «Олимпиаду» (хотя проваливаем «настоящую» и этим почему-то гордимся), а живем хуже братушек-болгар и греков, которых уже несколько лет спасает ЕС.
В стране более 20 миллионов бедных. Это чуть меньше, чем население Швеции, Дании и Австрии вместе взятых. Но вы представляете, чтобы шведы, датчане и австрийцы жили на 10−11 тысяч рублей в месяц? Из год в год на воде и хлебе?
Интересно, скажет об этом в очередном послании Путин — об итогах ведь тоже надо говорить, не только о «светлом будущем»? Или опять все ограничится словами о том, что в стране наблюдается экономический рост, крепнет уверенность в завтрашнем дне, закладывается основа для будущего рывка?
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Я мама родила первенца в этом году,но я ни где официально устроена не была. Т.к моего дохода нет,папа только работает официально, прожиточный минимум у нас не превышает! Мне оформили детские как бы это теперь будет мой доход до апреля месяца,потом только мне можно будет оформлять документы на выплату за первого ребенка. Так ли это должно быть?? Будут ли начисления нам со дня рождения ребенка?? Или со дня подачи документов??
только время тратить
Бедняга все посылает их и посылает... А они не идут))
Послание то в живую будет или, как в последнее время принято, в записи? Со старыми декорациями и декораторами.