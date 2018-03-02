Какие бывают родительские субботы, можно ли в эти дни ездить на кладбище и как поминать усопших, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Скорее всего, название "родительская" произошло от традиции называть покойных "родителями", то есть отошедшими к отцам.
Также есть еще одна версия: субботы стали так называться, потому что христиане в первую очередь поминали молитвами своих ушедших родителей.
Всего в году семь Родительских суббот. Все, кроме той, что выпадает на 9 мая (поминовение усопших воинов), имеют переходящую дату.
Родительские субботы в 2018 году приходятся на:
- 10 февраля — Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота);
- 3 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста;
- 10 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста;
- 17 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста;
- 17 апреля — Радоница;
- 9 мая — Поминовение усопших воинов;
- 26 мая — Суббота Троицкая;
- 3 ноября – суббота Димитриевская
Родительские субботы делятся на Вселенские, когда Церковь молитвами поминает всех крещеных христиан. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы).
Остальные не относятся к вселенским. В эти дни верующие поминают близких людей.
Накануне Родительской субботы, то есть вечером в пятницу, в православных храмах служат великую панихиду. Ее также называют греческим словом "парастас".
В саму субботу на утреннем богослужении служат заупокойную Божественную литургию, после нее — общую панихиду.
На заупокойную Божественную литургию можно подать записки об упокоении с именами ушедших близких. Также в этот день, по старой церковной традиции, прихожане приносят в храм еду — "на канон". Это постные продукты, вино (кагор) для совершения литургии.
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