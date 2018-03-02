Госдума в третьем чтении приняла закон, который по-новому регламентирует правила выдачи выигрышей в лотереях. Рассказываем, что изменится.
Новый регламент исключает из закона "О лотереях" норму, согласно которой выигрыши выплачиваются оператором лотереи участнику при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.
Вместо этого вводится новая часть. Там говорится, что оператор лотереи в случае продажи лотерейного билета может попросить документ, удостоверяющий личность, в случае если есть сомнения, что участнику лотереи исполнилось 18 лет.
Такая же мера применяется операторами в том случае, если выигрыш составляет менее 15 тысяч рублей.
Законом вводится понятие "электронный лотерейный билет". Если выигрыш в лотерею при покупке билета онлайн составил менее 15 тыс. рублей, то будет достаточно получить от владельца билета подтверждение о том, что ему исполнилось 18 лет.
Если выигрыш равен этой сумме или превышает ее, тогда необходимо пройти упрощенную идентификацию.
На заседании Госдумы была также одобрена поправка, которая отменяет одну из норм принятого в ноябре 2017-го закона. По нему банки должны были отказывать физическим лицам в проведении международных операций по карточке, если данные перевода указывали на то, что средства пойдут организаторам лотерей.
Закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.
Комментарии
Что ещё - особенно порадовало!!! Получается, организаторы могут сами себе переводить деньги за границу??? Казырно?! Ая всё думаю кто покупает все выигрышные билеты? А это организаторы...
Я тут в лотерею выиграл 110 и 113 руб, так не нашел место которое их выплачивает,
все куда то гонят в другое место....