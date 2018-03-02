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Уже летом 2018-го чартерные рейсы будут летать на курорты по новым правилам. Регламент утвердили еще в декабре прошлого года. Рассказываем, как теперь будут летать туристы.
Во-первых, Росавиация будет утверждать каждую чартерную цепочку за две недели до начала рейсов. Это идет плюсом к допускам авиакомпании на полеты по каждому маршруту.
Во-вторых, должно назначаться точное время для вылета. Теперь, если перелет чартера перенесут, то это будет считаться задержкой.
Исключением из правил считаются, например, погодные условия, из-за которых вылет могут отложить.
Если авиакомпания задержала хотя бы 10% рейсов, например, в июне, то уже в июле полеты ей могут и не разрешить.
И теперь по регламенту на каждые десять самолетов должен быть один резервный, чтобы в случае технических неполадок с одним-двумя лайнерами на расписание полетов, а, как следствие, и на пассажиров эти проблемы не распространились.
Время вылета чартеров по регламенту не может переноситься более чем на сутки. И важно, что пассажир должен быть обеспечен билетом туда и обратно за 24 часа минимум.
Также отмечается, что перенос вылета может происходить только с согласия туроператора — заказчика чартерного рейса.
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