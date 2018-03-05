В 2018 году Чистый четверг приходится на 5 апреля.

Когда в 2018 году отмечается Чистый четверг?

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Какое значение этот день имеет в православном календаре?

Чистый (Великий) четверг отмечается за три дня до Светлой Пасхи и выпадает на седьмую неделю Великого поста. С этого дня принято готовиться к Пасхе.

По библейскому преданию именно в четверг состоялась Тайная вечеря перед распятием Иисуса Христа. Иисус собрал 12 апостолов, он омыл им ноги в пример того, как надо любить ближнего и вести смиренный образ жизни.

Иисус предвидел предательство Иуды и рассказал о нем ученикам, но имени не назвал. Предательство свершилось: Иуда в последующую ночь продал своего учителя за 30 сребреников.

Православие почитает Чистый четверг как день обновления, всепрощения перед казнью Иисуса Христа.