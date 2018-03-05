Когда в 2018 году отмечается Чистый четверг?
В 2018 году Чистый четверг приходится на 5 апреля.
Какое значение этот день имеет в православном календаре?
Чистый (Великий) четверг отмечается за три дня до Светлой Пасхи и выпадает на седьмую неделю Великого поста. С этого дня принято готовиться к Пасхе.
По библейскому преданию именно в четверг состоялась Тайная вечеря перед распятием Иисуса Христа. Иисус собрал 12 апостолов, он омыл им ноги в пример того, как надо любить ближнего и вести смиренный образ жизни.
Иисус предвидел предательство Иуды и рассказал о нем ученикам, но имени не назвал. Предательство свершилось: Иуда в последующую ночь продал своего учителя за 30 сребреников.
Православие почитает Чистый четверг как день обновления, всепрощения перед казнью Иисуса Христа.
Что принято делать в этот день?
В Чистый четверг принято молиться, тем самым очищая свою душу. Очищать тело. Но мыться нужно не вечером, а утром, до восхода Солнца. Умыть лицо лучше из серебряной посуды. Если нет подходящей емкости, то можно воспользоваться даже серебряной ложкой.
В этот день нужно наводить дома порядок: тщательно вытереть пыль, навести порядок в шкафах, помыть пол вплоть до самых уголков и под мебелью, помыть окна.
Все, что хозяйка не успеет выбросить из дома или очистить, в этот день уже нельзя будет трогать до окончания Пасхи.
Какие еще праздники будут перед Пасхой?
После Чистого четверга будет Страстная пятница. В этот день запрещается работать. В субботу идет подготовка угощений к Пасхе: куличи, пасхи, булочки. Хотя более распространено мнение, что подготовкой съестного надо заниматься именно в четверг, а уже в субботу — последние штрихи.
Празднуют ли Чистый четверг в других странах?
В странах Европы и США празднуют. В Америке, например, пекут пасхальные куличи и красят яйца. Во Франции верующие приезжают в городок Лурде и прямо на улице омывают друг другу ноги. В Испании проводят большие религиозные шествия. В Италии пекут хлеб с изюмом и розмарином. А в Финляндии принято самим делать пасхальных зайцев.
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Комментарии
В этот день нельзя работать...А так же асе остальные дни. Зачем?